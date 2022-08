Pac-Man va tenter sa chance au-delà des jeux vidéo avec un film en prise de vue réelle

Selon The Hollywood ReporterBandai Namco travaille actuellement à l’introduction de la franchise classique dans le monde Pac-Man au cinéma. Et il semble qu’ils ne veulent pas le faire de n’importe quelle manière, non. Selon le rapport, l’entreprise est intéressée par une adaptation action réelle. C’est-à-dire avec de vrais acteurs.

Bandai Namco Entertainment est la société propriétaire de la franchise Pac-Man. Le titre est arrivé aux États-Unis en 1980 et, comme vous le savez peut-être, vous met dans la peau d’un être jaune et circulaire, qui mange des points tout en évitant de croiser les fantômes dans chaque niveau.

Nous ne savons pas exactement comment Bandai Namco prévoit de développer cette adaptation. Après tout, Pac-Man n’est pas la franchise la plus narrative que possède la société, et le fait qu’il s’agisse d’une action réelle rend la chose encore plus déconcertante. Quelle forme prendrait-elle ? Pac-Man serait-ce un homme jaune qui amasse des objets dans une maison hantée ? Pour l’instant, nous ne disposons d’aucune information à ce sujet.

Cependant, il semble qu’il y ait un visage familier à bord. Selon les médias susmentionnés, le film sera basé sur une idée originale de Chuck Williams le même homme en charge de Sonic le Hérisson le film du jeu vidéo du même nom. Le film Sonic dont la première bande-annonce a provoqué des cauchemars chez les fans de Sonic, et qui a donné lieu à une refonte totale du personnage dans sa version finale.

Plus de détails sur cette adaptation cinématographique de Pac-Man



Ce n’est pas la première fois que Pac-Man flirte avec les adaptations à l’écran. En fait, La saga a deux séries télévisées animées un par Hanna-Barbera, et un pour Disney XD. Jusqu’à présent, cependant, la franchise n’a pas osé aller plus loin.

Maintenant, il semble que tout soit presque prêt. En fait, l’adaptation a déjà plusieurs sociétés de production derrière elle. The Hollywood Reporter indique que Justin Baldoni, Manu Gargi et Andrew Calof produiront le film de Wayfarer Studios. Chuck Williams lui-même, ainsi que Tim Kwok, produiront le film pour Lightbeam Entertainment. Bandai Namco et Warfarer Studios seront les producteurs principaux de cette adaptation cinématographique de Pac-Man.

Bien que l’on ne sache pas grand-chose pour l’instant, Bandai Namco a de bonnes chances d’obtenir quelque chose de positif avec cette adaptation du film Pac-Man. Après tout, Sonic le Hérisson a battu le record du plus gros démarrage d’une franchise de jeu vidéo au cinéma. Il a rapporté environ 57 millions de dollars lors de son premier week-end de sortie aux États-Unis et a totalisé 319 millions de dollars plus tard dans l’année. Sa suite a réussi à aller encore plus loin, avec des recettes estimées à 71 millions de dollars à sa sortie.

Bien sûr, Bandai Namco veut suivre les traces du hérisson bleu dans son adaptation de Pac-Man. Toutefois, il est encore trop tôt pour faire des prévisions.