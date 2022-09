Pinocchio, critique : un spectacle visuel qui manque de morale

Sur Pinocchio par Robert Zemeckis et maintenant disponible sur Disney+, l’influence de la version animée classique et bien-aimée est évidente. La caméra parcourt les lieux emblématiques de l’histoire pour leur donner un regain de vitalité. Mais surtout pour démontrer la ressemblance entre le film de 1940 et le remake Action en direct. Il y a un besoin évident pour le réalisateur d’exprimer clairement son respect pour la célèbre production. Et il le fait à chaque fois que le scénario de Simon Farnaby, Chris Weitz et Zemeckis lui-même célèbre l’histoire en lui rendant hommage.

Dans un combinaison de plusieurs sections de l’histoire originale et de l’animation iconique, Pinocchio donne l’étrange sensation d’une capsule intemporelle. Et ce, malgré des décors soignés ou l’utilisation intelligente de l’éclairage comme point focal de plusieurs séquences. Mais Zemeckis ne veut pas que Pinocchio soit reconnaissable comme faisant partie d’une époque.

Au contraire, il manœuvre avec la singulière possibilité d’être aussi idéal que les sentiments qu’il tente soigneusement de construire. Dès les dix premières minutes, le film montre clairement qu’il s’agit d’une histoire dans l’histoire. Une combinaison, parfois inégale, d’enthousiasme pour raconter une histoire aimée et pour faire une expérience visuelle.

Pinocchio

L’ensemble du film semble avoir été créé pour la plus grande gloire du studio. Une traversée méthodique des éléments qui ont fait de l’original un classique émouvant. La chanson emblématique L’étoile bleue accompagne le personnage la plupart du temps. De plus, Pinocchio lui-même (interprété par Benjamin Evan Ainsworth) est, point par point, identique à l’original. À l’exception de l’apparition de la Fée bleue (interprétée par une Cynthia Erivo éthérée), chaque plan est une transition presque idéale du dessin à l’image numérique. Avec son aspect théâtral et sa capacité à maintenir une atmosphère avec peu d’éléments, Pinocchio tente, énergiquement, d’exciter.

Un voyage dans le monde de Pinocchio tel qu’imaginé par Disney

Il ne s’agit pas d’une décision fortuite, ni d’une façon d’utiliser la nostalgie à l’avantage de la production. Il est clair que le réalisateur s’efforce de reconstruire un monde doté d’une identité. Pour Zemeckis, il est d’une importance considérable que, bien que venant de l’un des films les plus célèbres de Disney, Pinocchio de 2022 peuvent fonctionner comme une seule œuvre. À cette fin, il s’essaie à de petites subtilités, comme un sens de l’humour plus adulte que prévu. Même avec quelques jeux de mots qui touchent au cœur même de la perception de la réalité et de la fantaisie.

Mais ces petits éclairs d’esprit ne l’emportent pas sur l’intention première du film, qui est, bien sûr, de faire vivre Pinocchio en tant qu’histoire. En particulier la célèbre et désormais historique version Disney, qui a marqué un avant et un après dans son voyage à travers l’animation.

Une entreprise que Zemeckis a prise tellement au sérieux que le résultat semble parfois limité et rigide. S’il y a quelque chose de déconcertant dans Pinocchio est son incapacité à aller au-delà des lignes concrètes qui le lient au film d’animation emblématique. La production a peu d’ambition et se contente d’être brillante, drôle et sensible. Ce qui est certainement le cas. Cependant, cette combinaison ne suffit pas à soutenir un récit cinématographique intéressant.

Pinocchio arrive à une nouvelle génération sans avoir grand-chose à offrir

Le long métrage n’a pas de vie propre un jeu de mots au milieu d’une intrigue qui lie l’étincelle de la vie au désir et à l’intention. Mais, dans les mains de Zemeckis, l’allégorie n’est pas à la hauteur, elle devient un tour des lieux communs sans le moindre trait distinctif.

À maintes reprises, le film s’essouffle dans les moments les plus excitants. Le scénario ne s’attarde pas sur ce qui crée la possibilité d’un miracle basé sur l’amour. Avec une froideur inexplicable, la prémisse s’oriente vers la nécessité de montrer le spectaculaire, plutôt que l’humilité du subtil. La scène attachante dans laquelle un Geppetto (Tom Hanks) solitaire plaide en désespoir de cause manque de sensibilité. Ce plaidoyer en faveur de l’étoile bleue, une scène qui fait partie du cinéma classique, vient au Action en direct terne et superficielle.

Même la performance de Hanks semble raide et sans grande substance. Son Geppetto est une réplique en chair et en os de celui du dessin animé, sans aucun trait distinctif ni subtilité. Il semble que l’acteur ait décidé de montrer la bonté du personnage à travers la simplicité. Une version vide d’un symbole plus grand.

Dans l’histoire animée, la douleur de Geppetto était si vive et réelle qu’elle pouvait être entendue par une fée. Cette fois, il ne s’agit que d’un appel plaintif, d’une scène passagère qui pourrait n’avoir aucune pertinence si ce n’est pour ses conséquences. La différence semble minime, mais dans un récit qui repose sur l’impossible – et la façon dont il est exprimé son importance est primordiale.

Pour sa première section, le miracle de l’enfant en bois prenant vie s’est produit. Néanmoins, il n’a laissé aucune impression sur le public. Au-delà, bien sûr, de l’attention portée par la production aux détails dans la construction d’une réplique à l’échelle étonnante de la grande histoire de Disney. Elle y parvient avec compétence et, en particulier, grâce au large répertoire de moyens techniques dont elle dispose.

La pièce prend vie au détriment de sa personnalité

De l’atelier de Geppetto aux rues d’une Toscane idyllique aux couleurs vives. Le réalisateur a réussi à capturer l’atmosphère onirique de l’histoire originale de Carlo Collodi et de sa plus célèbre adaptation cinématographique. La version animée par Hamilton Luske, Ben Sharpsteen, Norman Ferguson et Wilfred Jackson est étonnamment soignée.

Sans aucun doute, Pinocchio est un film rigoureux sur son origine chaque détail est conçu avec une capacité méticuleuse d’hommage. Encore plus lorsqu’il s’agit d’une façon unique pour Disney de rendre hommage à l’une de ses œuvres les plus connues. Dont dépend d’ailleurs une grande partie de son identité en tant que marque.

En fait, tout le film semble avoir été créé pour la plus grande gloire du studio. Une traversée méthodique des éléments qui ont fait de l’original un classique émouvant. La chanson emblématique L’étoile bleue accompagne le personnage la plupart du temps. De plus, Pinocchio lui-même (interprété par Benjamin Evan Ainsworth) est, point par point, identique à l’original.

À l’exception de l’apparition de la Fée bleue (interprétée par une Cynthia Erivo éthérée), chaque plan est une transition presque idéale du dessin à l’image numérique. Avec son air de théâtralité et sa capacité à maintenir une atmosphère avec peu d’éléments, Pinocchio essaie, énergiquement, de bouger.



Après le voyage, main dans la main jusqu’à une conclusion terne

Mais ça ne marche pas tout à fait. Malgré toutes ses bonnes intentions et le talent incontestable de Zemeckis pour construire un monde autonome, le film décline rapidement. Au troisième volet, alors que nombre des scènes les plus spectaculaires et les plus mémorables ont déjà eu lieu, la production se dirige vers une fin douce.

Et ce, malgré une décision qui réinterprète le récit familier. D’une manière presque surprenante, l’intrigue explore un message plus axé sur la connaissance de soi et l’acceptation que sur les prodiges. Une légère contradiction narrative à tout ce qui a été dit jusqu’ici, qui finit par être le point le plus faible du film.

Pinocchio qui s’appuie sur l’attachant autant que sur le spirituel pour dialoguer avec ses éléments les plus forts, ne parvient pas à trouver un équilibre entre les deux. Dans la conclusion, le manque de profondeur de son postulat est perceptible. Un détail déconcertant dans un conte de fées qui, dans ses moments les plus forts, est une morale sur l’identité et le deuil. Quelque chose qui manque dans la version de Zemeckis.