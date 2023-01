Pourquoi la série Pingouin sera si importante pour l’univers de « Batman » ?

Indépendamment de ce que James Gunn décide de faire avec le DC Extended Universe, il est certain que le futur de Le Batman et ses séries dérivées resteront intactes. Le nouveau directeur de DC Films a une confiance totale dans la vision de… Matt Reevessurtout pour l’excellent travail qu’il a fait sur la plus récente adaptation de la Chauve-Souris. Bien sûr, le cinéaste devra fournir des résultats positifs dès le début. Le Pingouinle premier spin-off de son univers.

Pour l’instant, la plupart regardent Le Pingouin comme une autre série dans le catalogue HBO Max. Cependant, la production est plus importante que vous ne le pensez.. Il y a quelques jours, Matt Reeves lui-même a confirmé que la production aura un lien direct avec la suite de Le Batman. Par conséquent, la meilleure chose à faire est de regarder la série afin de ne manquer aucun détail du film.

Mais au-delà de cette connexion, Le Pingouin va définir le parcours narratif du méchant.Celle qui a fait de lui une figure redoutée de Gotham City. Sur Le BatmanLe Pingouin est resté un antagoniste secondaire, quelqu’un qui ne pouvait pas se vanter d’avoir un rang trop respecté dans le monde criminel. Cependant, cela va complètement changer dans la série.

Dans une interview avec FandomMatt Reeves a noté que Le Pingouin se penchera sur l’ascension au pouvoir du méchant emblématique.. Le créatif l’a en effet comparé à Scarface (Al Capone), qui a gravi les échelons du monde criminel en commençant par le bas. Dans une certaine mesure, Oswald Cobblepot a été contraint de faire de même afin de gagner en importance, même aux yeux de Batman.

« L’idée de faire la série est de vraiment plonger dans les profondeurs de ce personnage et de regarder ce moment où il est en quelque sorte Scarface. Quand tout le monde le sous-estime, il va monter en puissance à Gotham », a déclaré Reeves.

Désormais, Pingouin saura également tirer parti des opportunités qui se présenteront à lui. Rappelons que, dans Le Batman, Carmine Falcone a été assassiné par Enigma (Paul Dano). En conséquence, le poste de patron du crime de Gotham City est resté vacant. Cette position convoitée est évidemment recherchée par Cobblepot.

Matt Reeves ajoute que sa vision de Le Pingouin ne serait pas possible sans deux personnes clés. Tout d’abord, il y a Lauren LeFrancshowrunner de la série, qui a également collaboré à l’écriture du scénario. Ayant assisté à la production de Le Batman a permis aux deux créateurs de rester sur la même page en ce qui concerne ce qu’ils voulaient réaliser avec ce personnage.

L’autre élément fondamental est, bien sûr, Colin Farrelll’acteur qui a donné vie à Pingouin dans Le Batman et qui reprendra son rôle dans la série. Un fait curieux est que Farrell ne voulait pas initialement avoir une si grande présence dans le film. Cependant, à mesure que le tournage avançait, il a changé d’avis et a demandé à Reeves d’autres séquences. Finalement, il s’est tellement attaché au personnage qu’il a accepté de le rejouer dans une production indépendante.

Si tout va bien, le tournage de Le Pingouin débutera dans les prochaines semaines. Sa première reste cependant un mystère, même s’il n’est pas exclu qu’elle débute sur HBO Max à la fin de l’année 2023.