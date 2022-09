Pourquoi l’Apple Watch Ultra réussira là où l’Edition a échoué

Cela fait maintenant plus de sept ans, mais je me souviens encore du nombre d’articles d’opinion qui ont été écrits sur l’Apple Watch en or 18 carats. Le site smartwatches en ce temps-là ils étaient juste un petit jouet pour les geeks juste un autre petit écran sur lequel on peut voir les notifications. Et, bien sûr, lorsque Apple est entré sur le marché en proposant une version de luxe, les cerveaux de ces mêmes geeks se sont court-circuités. Maintenant, avec l’Apple Watch Ultra, cela s’est reproduit.

Ce n’était pas vraiment flagrant ou tiré par les cheveux. Apple a compris qu’il était important que sa montre, en plus d’offrir des fonctions intelligentes, soit quelque chose de beau que tout le monde ait envie de porter. Les iPods sont devenus très à la mode en partie grâce aux écouteurs blancs et les MacBooks grâce à la petite pomme lumineuse. Ce sont des détails qui identifient le produit, et lui confèrent un certain statut. Avec lui, c’était crucial. Au 21e siècle, il s’agit moins de la fonction de la montre que de ce qu’elle dit de la personne qui la porte, et c’est pourquoi elle a été placée dès le départ dans la catégorie des mode de vie.

Apple voulait son propre char Cartier la montre habillée qui portait le la crème de la crème Le fait que des célébrités les portent et qu’elles aident à vendre des modèles plus abordables. Personne ne gagne directement de l’argent avec les produits de luxe, mais ils contribuent à positionner la marque et à augmenter les ventes d’autres modèles. Ce qu’Apple n’a pas compris, c’est que, si vous regardez l’histoire des montres-bracelets, ce qui a vraiment fait la grandeur de certains modèles, ce sont précisément leurs fonctions et pas seulement leur valeur purement ornementale. C’est venu plus tard comme une incitation. L’iPod n’est pas devenu populaire grâce à ses écouteurs, mais grâce à sa fonction.

C’est ce qui s’est passé avec l’Apple Watch elle-même, et ce n’est que lorsque les fonctions de santé ont été mises en œuvre que ses ventes ont décollé et qu’elle est devenue incontournable dans la vie de millions de personnes. Dans une société comme l’Amérique, où plus de 70% de la population est en surpoids, il était essentiel d’avoir un appareil qui vous incite à bouger suscite un grand intérêt. Apple a également su en faire la promotion en tant qu’appareil de sauvetage. Elle s’est donc adressée non seulement à ses clients potentiels, mais aussi à leurs proches et aux personnes âgées.

L’Apple Watch est un appareil de la catégorie santé et bien-être, et non de la catégorie mode de vie comme il était prévu à l’origine. Les options de style se présentaient sous la forme de la couleur du boîtier et des bracelets, mais les éditions en or sont passées sans trop de fanfare. Après la sortie du modèle Ultra, ils ont été abandonnés. Apple s’est retrouvée sans son char Cartier, mais elle a maintenant sa propre Rolex Submariner, parce que le vrai… smartwatch La smartwatch de luxe d’Apple n’est pas l’Edition, une montre habillée, mais plutôt l’Apple Watch Ultra, son smartwatch sportif.

L’origine de la montre en temps de guerre, qui est toujours utilisée aujourd’hui

Traditionnellement, les montres étaient portées dans la poche, et ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que l’on a commencé à voir des modèles attachés à des bracelets ou à des chaînes. Ils étaient conçus exclusivement pour être portés par des dames, car ils étaient perçus comme délicats et féminins lorsqu’ils étaient associés à des bijoux. Mais sortir sa montre de sa poche pour vérifier l’heure était élégant, mais pas pratique. Et en 1904, le pilote de ligne Albert Dumont a demandé à l’horloger Louis Cartier une montre qu’il pourrait porter dans ses mains tout en pilotant un avion. C’est ainsi qu’est née la première montre-bracelet pour homme sans cette connotation féminine. Y a-t-il quelque chose de plus masculin que de piloter un avion ?

Le déclenchement de la Première Guerre mondiale a popularisé et étendu son utilisation. Le temps était crucial dans les manœuvres de guerre, et il n’était pas facile de vérifier l’heure sur sa montre à gousset pendant que l’on tournait. » Le service téléphonique et d’alerte… a rendu l’usage des montres obligatoire pour les soldats. La seule façon pratique de les porter est au poignet », a déclaré le président de la Commission européenne. New York Times en 1916. Et dès lors, les horlogers ont utilisé cette idée pour la vendre au grand public – même dans les tranchées !

Après la Seconde Guerre mondiale, la montre reste un outil clairement masculin, et les services marketing savent transférer l’essence de la montre de campagne pour créer la montre de sport, qui deviendra la meilleure alliée de ces hommes dans leurs tâches herculéennes et surprenantes. Leur popularité n’a cessé de croître, et leur essence demeure à ce jour, revitalisée une fois de plus par les smartwatches.

Les hommes de la classe supérieure ont commencé à porter des montres spécialement conçues pour les pilotes, les alpinistes ou les plongeurs. Ils étaient l’outil de grands hommes réalisant de grands exploits. Ces modèles ont sauvé l’industrie horlogère suisse, qui était en train de mourir après l’invention des premières montres à quartz.

Ils sont nés sur le champ de bataille, et leur essence a été préservée. Leurs fonctions et les matériaux de construction dans lesquels ils sont fabriqués revêtent une importance particulière : à quoi servent un bracelet en cuir italien et un boîtier en or lorsque vous faites du rafting ou de l’escalade en montagne ? Les hommes aventureux ont besoin de titane, de céramique ou d’acier. C’est l’esprit qui est recherché et vendu.

Apple Watch Ultra pour les athlètes et les personnes qui ne s’ennuient pas

Apple a parfaitement intégré cette essence avec les fonctionnalités numériques que seul Apple peut offrir, et c’est pourquoi sa nouvelle montre n’est pas la Watch Pro, mais l’Apple Watch Ultra Professionnel est aujourd’hui associé à ennuyeux, déprimant et sédentaire. le travail de bureau, pas avec la guerre, la course et l’aventure. C’est pourquoi elle s’appelle Ultra : une montre conçue pour les situations extrêmes. C’est ce qu’annoncent les vidéos tournées sur les plus hautes montagnes ou les plongées dans les eaux les plus profondes.

Le prix de l’Apple Watch Ultra est beaucoup plus bas que celui du modèle en or, elle se vendra donc beaucoup plus et augmentera le revenu moyen par utilisateur. L’une des mesures les plus importantes pour obtenir une plus grande marge bénéficiaire. Ce sera non seulement un produit plus rentable et plus réussi, mais il permettra également de mieux positionner la marque face à la concurrence des montres sportives spécialisées. C’est votre propre Rolex Submariner, la montre de James Bond, le modèle sportif le plus populaire de l’histoire.

L’Apple Watch Ultra est un smartwatch pour les sportifs de l’extrême, mais aussi pour les gens ordinaires qui rêvent d’une vie moins monotone que celle qu’ils mènent. Au minimum, la montre peut être utilisée pour apporter cette touche d’aventure.