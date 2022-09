Pourquoi parle-t-on de World War Hulk ?

Une poignée d’événements de She-Hulk : Avocat Hulka ont ouvert différentes théories concernant l’avenir de Bruce Banner dans le Marvel Cinematic Universe. Le personnage et Hulk, son alter ego bestial, représentent à la fois un conflit pour Disney et, en même temps, une opportunité pour l’avenir, peut-être plusieurs. Parmi ces options, citons World War Hulk.

C’est une BD qui pourrait mener à un nouveau film sur Hulk. Une histoire qui explore une partie de sa relation avec la planète Skaar, tout en montrant son adaptation à différents aspects. Cette bande dessinée, qui est sur le marché depuis quinze ans, est l’une des plus appréciées par les fans du personnage. Dans une clé cinématographique, il est possible d’établir des relations.

Les fans de la Marvel Cinematic Universe ont vu, progressivement, comment le personnage s’est transformé à travers différentes apparitions. Après l‘Incroyable Hulk (2008), Bruce Banner n’a pas eu droit à un film solo portant exclusivement sur son histoire. Cependant, à travers d’autres histoires, il a été suggéré comment a été son évolution et son lien avec la bête qui l’habite She-Hulk : Avocat Hulka s’ajoute à ces histoires et, pour l’instant, suggère quelques indices quant à une éventuelle adaptation inspirée de World War Hulk.

En quoi cela consiste-t-il ? World War Hulk?

Cette bande dessinée a été publiée le 13 juin 2007. Elle se compose de cinq numéros dans lesquels Hulk est le personnage principal. C’est une sorte de vengeance contre plusieurs des plus importants super-héros de la Terre. L’œuvre a été écrite par Greg Pak et John Romita Jr.

World War Hulk explore comment le personnage s’adapte à Skaar. Au début, il est asservi et transformé en gladiateur, puis il gagne en prestige, renverse le gouvernement de l’époque et devient une des références. Son transit a un tel impact sur sa vie que la version bestiale de Bruce Banner trouve un partenaire, Caiera avec qui il a un fils.

A quel moment l’histoire devient-elle compliquée ? Quand sur Skaar une bombe explose qui était à l’intérieur du vaisseau, dans lequel Hulk a voyagé là. Puis un plan secret est découvert. De qui ? Les Illuminati. Parmi eux, selon les informations contenues dans la bande dessinée, figurent des personnalités telles que Iron Man, Dr. Strange, Boulon noir y Reed Richards.

Hulk voit une partie de ce pour quoi il s’est battu détruite, tandis que sa vie amoureuse est également en danger. Ils entreprennent donc un nouveau voyage sur terre pour trouver les responsables de l’explosion. World War Hulk est étroitement liée à une autre bande dessinée, Planet Hulk qui explore également l’adaptation du personnage sur Skaar.

Références en She-Hulk : avocat Hulka

Alors que le Marvel Cinematic Universe ne présente pas encore une version exacte de ce qui précède, plusieurs développements invitent à penser que ce n’est pas une possibilité farfelue. Après Avengers : L’âge d’Ultron Hulk voyage dans l’espace et se retrouve sur la planète Skaar. Là, il se passe quelque chose de similaire à ce qui est décrit dans les bandes dessinées : il devient un gladiateur célèbre, après plusieurs années passées à l’habiter.



Suite aux événements de Thor : Ragnarok dans lequel le Dieu du Tonnerre passe par Skaar et coïncide avec Hulk, les deux personnages entreprennent un autre voyage pour Asgard. Après cela, en Avengers : Infinity War l’alter-ego de Bruce Banner est envoyé sur Terre par le biais de la bifröst. À ce stade, une autre étape commence en ce qui concerne la coexistence interne des deux personnalités.

Le scénario est le suivant : Hulk, après avoir été battu par les Thanos a peur ; pendant ce temps, Bruce Banner et les événements qui se déroulent l’exigent. Après Infinity Wars le personnage s’isole au Mexique pour trouver un équilibre entre les deux formes, comme décrit dans le premier chapitre de She-Hulk : Avocat Hulka.

Dans ce premier épisode de la série, Jennifer Walters joué par Tatiana Maslany et Bruce Banner sont sur la route, et soudain un vaisseau courrier de Skaar apparaît. Ils cherchent Hulk. Au cours du deuxième chapitre, le personnage se retrouve à voyager dans le navire qui est apparu plus tôt. Que se passera-t-il quand il arrivera sur Skaar ? Peut-être aurons-nous l’occasion de le voir dans un prochain film.

Pourquoi n’y a-t-il pas eu plus de films sur Hulk ?

Hulk est l’un des personnages de bande dessinée les plus populaires dans la culture pop. C’est pourquoi, dans une large mesure, sa présence au sein du Marvel Cinematic Universe a été soutenue. Cependant, il a été inégalement développé si l’on pense à d’autres histoires, comme Thor ou Captain America. Comment expliquer que le personnage n’ait eu qu’un seul film depuis 2008 ?



C’est une question de droits. Universal a le privilège de la distribution, tout en partageant d’autres licences avec Disney. Si Disney veut faire une production exclusive de Hulk, il doit partager une bonne partie des bénéfices avec Disney.

Cet accord pourrait être rompu en 2023, après 15 ans. Si ça arrive, les droits reviennent à Marvel. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de version officielle. Il reste à voir ce qu’il adviendra du personnage dans… She-Hulk : Avocat Hulka tandis qu’un autre laps de temps est donné pour voir si Disney offrira des réponses concernant le futur du personnage joué par Mark Ruffalo.