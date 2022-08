Pourquoi vous devriez télécharger rapidement vos photos depuis iCloud ou Google Photos

Il y a un avant et un après dans l’histoire de la technologie. Lorsque les serveurs ont été appelés le « nuage ». Bien que l’équivalence ne soit pas exacte, pour l’internaute moyen, elle l’est. Ce qui était télécharger des fichiers vers un serveur de nos jours, nous téléchargeons tout sur le cloud documents, vidéos, photos… C’est bon marché ou même gratuit , c’est facile, les applications le font automatiquement et, qui plus est, c’est pratique. Vous n’avez donc pas à vous soucier de l’espace disponible sur votre téléphone ou votre ordinateur. Mais certains disent que vous devriez télécharger vos photos d’iCloud et de Google Photos maintenant ou risquer de les perdre.

Alarmisme mis à part, il est vrai que nous considérons comme acquis que tout sera toujours là. Certes, le services et produits que nous utilisons dans le nuage fonctionnent si bien que lorsqu’ils tombent en panne, c’est la panique. C’est l’équivalent numérique d’un accident d’avion. Ils se produisent rarement, mais lorsqu’ils le font, le bruit généré est assourdissant. Il suffit de penser aux crashs de WhatsApp, Facebook ou Instagram. Même si c’est juste pour quelques heures.

Mais venons-en au fait. Vos vidéos et vos photos se trouvent sur des serveurs externes à des kilomètres de là a ses avantages mais elle a aussi ses inconvénients. Le respect de la vie privée, le fait de s’en remettre à un appareil que l’on n’a jamais vu ni touché… Bref, on confie des souvenirs précieux à un tiers. Et même si c’est Google ou Apple, et qu’ils génèrent copies simultanées sur plusieurs serveurs indépendants, chaque précaution est trop petite.



Le danger d’avoir ses photos en ligne

Il existe de nombreuses raisons d’avoir vos images en ligne et de commencer à télécharger vos photos de Google Photos et iCloud sur votre ordinateur, les supprimer des serveurs et oublier le nuage. Loin d’encourager l’alarmisme, voici quelques raisons d’y réfléchir à deux fois. synchroniser votre album photo avec le nuage Apple ou Google.

L’argument principal a trait à votre confidentialité. En principe, les photos et vidéos que vous téléchargez sur les serveurs iCloud et Google Photos sont cryptées et personne ne peut voir ce contenu. Mais nous ne pouvons pas en être sûrs à 100% aucun système n’est infaillible. Et si celles d’Apple et de Google ont un excellent palmarès, dans le monde de la sécurité, on part toujours du principe que même les choses les plus sûres peuvent mal tourner.

Deuxième argument, la sécurité. Vos photos sont cryptées sur un serveur, vous seul pouvez y accéder avec un mot de passe ou une autre méthode d’identification. Mais que faire si quelqu’un se fait passer pour vous ? Tout ce contenu personnel peut tomber dans de mauvaises mains. Un oubli, un mot de passe faible, un piratage… Si le contenu que vous stockez dans Google Photos ou iCloud est si privé ou personnel, vous devriez y réfléchir à deux fois avant de le télécharger dans le nuage.



A partir de là, plusieurs questions peuvent se poser. Vos photos ne sont pas entre vos mains, elles sont entre les mains d’autres personnes. Cela signifie qu’ils peuvent en faire ce qu’ils veulent. En d’autres termes, seule la confiance que nous avons en Google ou Apple nous empêche de penser qu’un beau jour… ils changeront leur politique et décideront d’utiliser nos photos et vidéos. pour entraîner leurs algorithmes, intelligences artificielles et autres produits sans nous demander notre avis.

Mais il n’est pas nécessaire d’aller aussi loin pour ne plus faire confiance au cloud. Un argument pratique pour professionnels de la photographie. Les images sont stockées dans iCloud et Google Photos avec une certaine qualité. Dans iCloud, la qualité d’origine est maintenue, bien que selon l’endroit où vous visualisez les images, vous les verrez comprimé Google Photos « optimise » vos photos par défaut. Si vous les voulez dans qualité originale vous devez l’indiquer manuellement.

Dans l’ensemble, iCloud et Google Photos sont deux excellents services qui… augmenter la capacité de stockage de nos appareils. À des prix modestes, et gratuits par défaut, offrant une grande qualité de service, etc. Donc, si ça vous convient, allez-y. Mais si vous êtes inquiet ou affecté par ce qui précède, voici comment télécharger vos photos depuis iCloud, comment télécharger vos photos depuis Google Photos et, enfin, les nombreuses alternatives que vous avez à votre disposition pour stocker votre collection de photos et de vidéos.



Comment télécharger vos photos depuis iCloud

Apple facilite à la fois le téléchargement de photos vers iCloud et le téléchargement de vos photos depuis iCloud si vous préférez les stocker à un autre endroit. De plus, vous n’aurez pas à y aller un par un. Vous pouvez télécharger votre collection de photos depuis votre iPhone, iPad, Mac ou PC. Le moyen le plus pratique est d’ouvrir le navigateur Web que vous utilisez normalement et de vous rendre sur la page officielle d’iCloud. Vous devrez vous connecter avec votre Identifiant Apple celui que vous avez associé à iCloud. Ensuite, allez sur Photos.

Une fois sur place, vous pouvez choisir une photo ou une vidéo, deux ou plus, ou la collection entière. Ce dernier avec sélectionner tout. Lorsque vous avez sélectionné les photos que vous souhaitez télécharger à partir d’iCloud, cliquez sur le bouton plus, celui qui comporte les trois points horizontaux. Choisissez ensuite Télécharger et, enfin, Télécharger pour confirmer. Votre collection de photos et de vidéos sera téléchargée sous la forme d’un fichier ZIP unique que vous pourrez ouvrir sur un autre appareil ou partout où vous aurez suffisamment d’espace.

Notez que, comme l’explique Apple, lorsque vous supprimez une photo de Photos dans iCloud, elle est également supprimée d’iCloud et…. à partir de tous vos appareils sur lequel vous êtes connecté avec le même identifiant Apple. Si vous choisissez de télécharger les originaux, l’espace sera réduit l’espace de stockage sur l’appareil.

Une autre façon de télécharger vos photos depuis iCloud est de le faire directement depuis l’application Photos. Comme ci-dessus, vous pouvez le faire depuis un iPhone, un iPad, un Mac ou un PC. Si vous téléchargez depuis un iPhone ou un iPad, allez à Paramètres & votre utilisateur » & iCloud & Photos. Cliquez ensuite sur Télécharger et conserver les originaux sur Mac, vous devrez aller dans l’application Photos & Préférences & iCloud & Télécharger les originaux sur ce Mac. Et depuis un PC, vous devrez le faire depuis iCloud pour Windows.

Si vous souhaitez supprimer des photos d’iCloud, une fois que vous avez sécurisé des copies sur vos appareils, il vous suffit de les sélectionner et les supprimer. Mais assurez-vous que ces images sont déjà en sécurité sur votre appareil, en dehors d’iCloud, comme nous l’avons vu précédemment. Si vous n’êtes pas sûr, vous aurez le temps de les supprimer plus tard.



Comment télécharger vos photos depuis Google Photos

Si vous avez stocké vos souvenirs dans Google Photos, pour télécharger vos photos sur un autre appareil et ne plus dépendre de serveurs externes, vous pouvez procéder comme suit. Bien qu’il existe plusieurs façons de le faire, la meilleure méthode pour rejeter tout le contenu est par Google Takeout. L’outil de Google qui permet d’exporter facilement une copie du contenu de votre compte Google à avoir une copie de sauvegarde ou l’utiliser sur un service non-Google. Vous pouvez l’utiliser pour n’importe quel service, mais cette fois-ci, nous nous intéressons uniquement à Google Photos.

Après vous être connecté avec votre identifiant Google, celui que vous avez associé à Google Photos, vous devrez cliquer sur Tout décocher. Nous voulons seulement marquer le service Google Photos. Il suffit de le mettre en signet, mais vous pouvez jeter un coup d’œil aux albums qui y sont inclus en cliquant sur Tous les albums photo sont inclus. Vous voudrez peut-être en exclure certains de la copie.

Cliquez ensuite sur Suivant et nous choisissons le Mode de livraison. Il peut s’agir d’un lien de téléchargement ou de l’envoi de vos photos et vidéos sur Drive, Dropbox, OneDrive ou Box. Sur Fréquence nous laissons l’option Exporter une fois. Et enfin, vous pouvez choisir entre ZIP ou TGZ et la taille de chaque ZIP généré. Pour les déplacer plus confortablement entre les appareils. Enfin, cliquez sur Créer une exportation.

Comme je l’ai dit dans la section précédente, une fois que vous vous êtes assuré que vous avez déjà toutes vos photos et vidéos en sécurité sur un autre appareil, vous pouvez désormais supprimer le contenu de Google Photos mais il n’y a pas d’urgence à le faire. Tout d’abord, assurez-vous de trouver un bon emplacement pour vos photos et vos vidéos.

Où stocker vos photos en toute sécurité

Nous terminons par un sujet important. Après avoir téléchargé vos photos à partir d’iCloud et/ou de Google Photos, vous avez maintenant votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur rempli d’images. Est-ce qu’on les laisse là ou est-ce qu’on cherche un… autre emplacement ? Cela dépendra du besoin que vous avez de récupérer ces photos, de si vous comptez les regarder fréquemment ou si vous voulez les garder en sécurité pour les consulter peu fréquemment, tous les quelques mois par exemple.

En ce sens, il sera utile de les organiser et de les classer. Il y aura des photos que vous voudrez avoir toujours à portée de main sur votre téléphone, et d’autres qui sont stockés sur un autre appareil seront plus que suffisants. De nos jours, il existe de nombreuses façons de stocker des photos et des vidéos.

Clés USB . Branchez et jouez.

. Branchez et jouez. Disques externes . Ils sont de moins en moins chers et sans alimentation électrique.

. Ils sont de moins en moins chers et sans alimentation électrique. Cartes mémoire . Ils peuvent être insérés dans le téléphone et/ou le PC à l’aide d’adaptateurs.

. Ils peuvent être insérés dans le téléphone et/ou le PC à l’aide d’adaptateurs. Disques secondaires. Sur votre PC, un disque supplémentaire pour tout stocker.

Certaines de ces options ne sont pas aussi confortables que iCloud et Google Photos. Mais ils sont plus sûrs. Vous savez qu’ils sont là pour vous. De plus, pour les utiliser, il suffit de brancher et de jouer. Ce n’est pas si compliqué.

Une dernière solution idéale pour obtenir un équivalent aussi proche que possible de Google Photos ou iCloud, consiste à… l’acquisition d’un NAS. Il s’agit d’un appareil qui, en pratique, est un petit ordinateur. Sa fonction est d’offrir une alternative sûre où vous pouvez stocker toutes sortes de données sous forme de sauvegardes. Et vous pouvez également stocker vos photos et vos vidéos. De plus, bien qu’il existe des NAS destinés à un usage professionnel, on trouve aujourd’hui Maison très abordable NAS où vous pouvez stocker des millions de photos et de vidéos dans votre propre maison, et les rendre disponibles sur tous vos appareils par le biais de l’internet. Vous pourrez même regarder ces contenus sur votre télévision, mais avec la particularité de les avoir disponibles sur tous vos appareils en sécurité dans votre maison et non sur les serveurs externes d’Apple ou de Google.