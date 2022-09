Protégez votre audition avec ces paramètres sur votre iPhone et Apple Watch

Aux États-Unis seulement, on estime qu’environ 37,5 millions d’adultes ont des problèmes auditifs. De ce nombre, les hommes sont considérés comme deux fois plus susceptibles de connaître une baisse de leur expérience d’écoute que les femmes. Ceci est indiqué par les données partagées par le Institut national de la surdité des États-Unis.

Pour cette raison, certaines entreprises se sont déjà mises au travail pour minimiser ce problème parmi leurs utilisateurs. Apple en fait partie, et aussi bien dans ses iPhone et iPad, que dans l’Apple Watch, ceux de Cupertino inclure des outils de suivi des bruits ambiants et musicaux. De plus, ils nous aident à déclencher des alarmes lorsque nous dépassons la limite de décibels à laquelle nous pouvons être exposés quotidiennement.

Voici comment votre iPhone, iPad et Apple Watch peut vous aider à protéger votre audition; et pour l’activer, il vous suffit de suivre quelques étapes assez simples.

A quel niveau de bruit pouvons-nous être exposés ?

niveaux de bruit

Bien sûr, tous les niveaux de bruit n’offrent pas les mêmes dommages à notre audition. De plus, cela dépendra également du temps que nous passons exposés à certaines bandes de décibels.

Selon les informations proposées par Apple depuis son application Santé, ce sont les niveaux et les temps au cours de laquelle nous pouvons ressentir du bruit avant de subir une perte auditive progressive.

80 db : Environ 5 heures et 30 minutes par jour

85 dB : Environ 1h45 par jour

90 dB : Environ 30 minutes par jour

95 dB : seulement 10 minutes par jour

100 dB : Même quelques minutes par jour

Comment surveiller les décibels depuis votre iPhone ou iPad

Niveau de bruit sur iPhone et iPad

Bien que les iPhones n’offrent pas d’outil comme l’application Noise sur l’Apple Watch, il possède certaines fonctionnalités dans iOS et iPadOS afin que nous pouvons surveiller le niveau de bruit auquel nous sommes exposés.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone ou iPad. Accédez au Centre de contrôle. Faites défiler la liste et appuyez sur l’icône Plus (+) à côté de l’option Audition. Maintenant, ouvrez le Centre de contrôle de votre iPhone en glissant vers le haut (iPhone 8 et versions antérieures) ; ou en glissant vers le bas dans le coin supérieur droit de l’iPhone ou de l’iPad (iPhone X et versions ultérieures). Vous verrez une icône d’oreille en bas.

maintenant que nous avons le jeu de raccourcis Applenous n’avons plus qu’à le configurer.

Pour activer les alertes audio fortes sur votre iPhone ou iPad, accédez à Paramètres. Accédez à Accessibilité. Accédez à Audio/Visuels. Activez la fonction Notifications d’aide auditive. Cela vous avertira lorsque vos aides auditives dépasseront la durée et le volume recommandés pour l’écoute quotidienne de l’audio.

À présent, fixons la limite audio que nos aides auditives peuvent reproduire, qu’elles soient Apple ou non.

Dans Paramètres, accédez à la section Sons et vibrations. Allez à Sécurité des aides auditives. Activez Réduire les sons forts.

Plus de mesures d’Apple pour protéger votre audition

Une fois que vous avez configuré toutes ces sections, votre iPhone ou iPad vous indiquera le niveau de décibels lorsque vous écoutez de la musique avec vos écouteurs. Pour voir cette mesure il vous suffit de accédez au centre de contrôle et appuyez sur l’icône de l’oreille que nous avons configuré précédemment.

Selon les couleurs à l’écran, vous vous retrouverez à un seuil ou à un autre. Alors que le vert signifie que tout va bien, le compteur deviendra jaune lorsque vous écoutez à un volume potentiellement dangereux.

De même, vous pouvez utiliser l’outil Écouter en direct Situé au bas de l’outil Audition, vous pouvez effectuer une mesure des sons dans votre environnement. De cette façon, vous pouvez vérifier si vous vous trouvez dans une zone exempte de bruit qui pourrait nuire à votre audition.

Entrer dans l’onglet Audition dans l’application Santé d’Apple, vous pouvez consulter votre historique d’écoute. De cette façon, vous pourrez voir pendant combien de temps vous avez été exposé à certains niveaux de bruit au cours des derniers jours.

Surveillez les décibels sur votre Apple Watch

Niveaux de bruit sur Apple Watch, 9to5Mac

En plus de le faire depuis votre iPhone, l’Apple Watch a une fonction intéressante avec lequel nous pouvons surveiller les décibels de nos aides auditives et les sons de l’environnement.

Accédez à l’application Noise sur votre Apple Watch. Activez la fonction si vous ne l’avez jamais fait auparavant. L’application vous montrera un message vous indiquant si tout est correct ou si vous êtes dans un endroit trop bruyant. De plus, en cliquant sur En savoir plus, vous pouvez voir plus de détails sur les sons qui vous entourent.

Aussi vous pouvez créer un visage pour votre Apple Watch qui affiche des informations sur le bruit autour de vous.

Vous pouvez également accéder rapidement aux informations sur le bruit de vos aides auditives en faisant glisser le Centre de contrôle sur votre Apple Watch. Ici, vous entrez dans l’icône de l’oreille située en bas et vous pourrez voir toutes les informations du niveau d’audition dans lequel se trouvent vos aides auditives.