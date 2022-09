Puissance de l’iPhone 14 Pro, face à face avec l’iPhone 13 Pro

Les nouveaux iPhone 14 ont été dévoilés au monde entier. Grâce aux rumeurs, nous savons depuis quelques mois maintenant que les versions standard conserveraient la puce A15 de l’iPhone 13 Pro, tandis que les versions standard ne conserveraient que la puce A15 de l’iPhone 13 Pro. les modèles les plus puissants feraient le saut vers l’A16 Bionic. Aujourd’hui, les résultats d’un test de Geekbench confirme un bond en avant dans les performances, mais peut-être pas aussi considérable que certains l’attendaient.

Les tests ont été téléchargés sur Geekbench et partagés par MacRumors. Les différences entre l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 13 Pro sont principalement visibles dans le test multicœur – comme d’habitude – tandis que dans le test monocœur, la disparité est nettement plus faible.

Tout d’abord, les performances à un seul cœur de la puce A16 de l’iPhone 14 Pro ont été mesurées par rapport à la puce A15 du 13 Pro. Les résultats ont montré que le premier a obtenu un score de 1887, tandis que le second a obtenu 1707 points. La différence entre les deux est de 187 points, ce qui peut aussi être lu comme une amélioration de 10,5 %.

En revanche, les mesures multi-cœurs ont donné un résultat un peu plus remarquable. Alors que l’iPhone 14 Pro a obtenu un score de 5455, l’iPhone 13 Pro est arrivé à 4659. Cela permet de déterminer que la nouvelle génération de processeurs est 17,1 % plus puissante que la génération actuelle – dans les test multicore.

iPhone 14 Pro (A16) iPhone 13 Pro (A15) Multi-core 5455 4659 Single-core 1887 1707

iPhone 14 Pro vs. iPhone 13 Pro : une lutte de pouvoir



Cependant, nous attendons de plus amples informations dans les prochains jours. La raison ? Hier, certains portails ont fait état d’un premier test de l’A16 Bionic. Toutefois, ses chiffres ont quelque peu surpris en raison de la faible marge par rapport à la puce précédente. Ces chiffres contrastent d’ailleurs avec ceux de Geekbench.

Dans le test à cœur unique, l’A16 de l’iPhone 14 Pro a obtenu 1879 points, contre 1707 pour l’iPhone 13 Pro. En ce qui concerne le multicœur, nous avons constaté une différence anecdotique, de seulement 4664 pour l’A16, et 4659 pour l’A15.

Que signifient ces résultats inégaux ? Eh bien, il est tout à fait probable qu’Apple se retrouve travaille actuellement à peaufiner les derniers détails d’iOS 16. pour sa prochaine génération. Après tout, une petite modification du système peut faire varier les résultats de façon spectaculaire. On peut donc supposer que, lorsque la date de sortie du nouvel iPhone 14 Pro arrivera, nous verrons un saut légèrement plus marqué.