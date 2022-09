Qualcomm s’associe à Meta et Bose pour jouer un rôle clé dans le métavers et l’avenir de l’audio

Qualcomm a annoncé deux accords de partenariat à l’IFA 2022. Le premier d’entre eux, avec Bose la société emblématique de produits audio. La seconde, avec Meta la société mère de Facebook, qui est actuellement particulièrement axée sur la création du métavers.

L’accord entre Bose et Qualcomm signifie que les prochains produits de la société audio seront équipés du processeur SoC Qualcomm S5 introduit plus tôt cette année. Cette puce promet d’améliorer la qualité audio elle promet même l’audio sans perte sans fil, de la connectivité et même de la latence, un facteur clé dans des domaines comme les jeu.

Le Qualcomm S5 a également ouvre la voie à une meilleure annulation active du bruit grâce à la troisième génération du système Qualcomm Adaptive Active Noise Cancellation, et à un meilleur traitement du signal capté par les microphones, le son est plus clair. Tout cela, en outre, avec une consommation d’énergie minimale pour offrir la meilleure autonomie possible et sur les dernières normes Bluetooth : Bluetooth 5.3 et Bluetooth LE.

« Nos ingénieurs travaillent ensemble en permanence », a déclaré Lila Snyder, PDG de Bose, lors de la conférence de presse de l’entreprise note d’orientation à l’IFA 2022, ce qui montre à quel point les deux entreprises prévoient de collaborer étroitement pour développer de nouveaux produits.



L’accord avec Meta, d’autre part, implique que Qualcomm sera le principal partenaire de l’entreprise pour le développement de nouveaux produits VR/AR. Les deux sociétés ont déjà collaboré sur des produits tels que le Meta Quest 2, mais « cet accord concrétise un engagement mutuel à fournir plusieurs générations d’appareils et d’expériences haut de gamme alimentés par des plateformes de réalité virtuelle personnalisées dans les années à venir ».

« Nous travaillons avec Qualcomm sur des puces de réalité virtuelle personnalisées alimentées par la plateforme et la technologie Snapdragon XR pour les futurs produits Quest », a déclaré Mark Zuckerberg, fondateur de Meta. » Contrairement aux téléphones mobiles, la réalité virtuelle dans les bâtiments présente de nouveaux défis multidimensionnels en matière de calcul spatial, de coût et de facteurs de forme. Ces puces nous permettront de continuer à repousser les limites de la RV et à offrir des expériences incroyables.

Qualcomm est largement reconnue pour ses puces destinées aux téléphones mobiles, mais ces dernières années, elle a fait des incursions dans de plus en plus de segments : voitures connectées, casques, réalité virtuelle, ordinateurs portables… Les accords annoncés avec Bose et Meta reflètent cette expansion dans de nouvelles catégories.