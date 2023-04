Quel est le prix actuel des AirPods Pro 2 d’Apple ?

Les AirPods Pro 2 sont les plus récentes génération d’écouteurs sans fil conçus par Apple. Ces AirPods offrent une qualité sonore améliorée et un choix de couleurs élégantes, ce qui en fait la nouvelle sensation des amateurs de musique à travers le monde.

Caractéristiques des AirPods Pro 2

Lorsqu’il s’agit des caractéristiques, les AirPods Pro 2 ne font pas exception à la norme de produits Apple.

Ces AirPods sont livrés avec des technologies avancées telles qu’un microphone à double face pour des appels clairs et nettes, une technologie d’annulation active du bruit pour bloquer le bruit ambiant, une heure supplémentaire d’autonomie et une conception résistante à l’eau.

Les AirPods Pro 2 peuvent être facilement contrôlés avec l’Assistant Siri sur iPhone ou iPad, ce qui en fait l’une des options les plus pratiques pour les utilisateurs Apple.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités des AirPods Pro 2 ?

La principale différence entre les AirPods Pro 2 et le modèle précédent est que les nouveaux AirPods Pro 2 ont un design plus compact et une meilleure isolation des bruits extérieurs grâce à des embouts transparents spécialement conçus pour s’adapter aux oreilles humaines.

En outre, l’ajout de la technologie de transmission de haut débit Bluetooth 5.0 vous permet d’obtenir une connexion sans fil plus rapide et plus stable.

Quel est le prix des AirPods Pro 2 ?

Le coût des AirPods Pro 2 est assez élevé, compte tenu de toutes les fonctionnalités supplémentaires qu’ils offrent. Le modèle de base coûte 279€, tandis que le modèle haut de gamme coûte 317€.

Bien que cela puisse sembler cher, il est impératif de noter que ces AirPods sont fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure et qu’ils disposent de fonctions innovantes qui en valent largement la peine.

Comment acheter des AirPods Pro 2 ?

Vous pouvez acheter des AirPods Pro 2 directement auprès du magasin en ligne Apple ou dans les magasins physiques Apple Store. Vous pouvez également acheter des AirPods Pro 2 dans de nombreuses grandes surfaces et magasins d’informatique. Il existe également plusieurs revendeurs en ligne qui proposent des AirPods Pro 2 à des tarifs compétitifs.

Les AirPods Pro 2 d’Apple sont le produit phare de la marque et offrent une excellente qualité audio et des fonctionnalités innovantes telles que la technologie de suppression du bruit et une connexion Bluetooth 5.0.

Bien que le prix soit relativement élevé, l’investissement peut en valoir la peine pour les fans d’Apple et les audiophiles qui recherchent des écouteurs sans fil performants.