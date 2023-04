Quelle est la dernière version macOS ? Découvrez toutes les nouveautés et améliorations

Vous êtes un utilisateur de Mac et vous souhaitez connaître la dernière version macOS disponible pour votre ordinateur ? Vous êtes au bon endroit ! Dans cet article, nous allons vous présenter la dernière version du système d’exploitation d’Apple, ses principales fonctionnalités, ainsi que les différentes étapes à suivre pour procéder à sa mise à jour. Alors n’attendez plus, découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le dernier macOS et profitez pleinement de l’expérience offerte par cette nouvelle interface.

Tout savoir sur la dernière version de macOS

La dernière version de macOS est appelée macOS Monterey. Il s’agit de la 12ème version majeure du système d’exploitation conçu par Apple pour les ordinateurs Mac.

Disponible depuis octobre 2021, cette nouvelle mouture apporte son lot de nouveautés et d’améliorations, en termes de fonctionnalités, de sécurité et de performances. Voici quelques-unes des principales caractéristiques de macOS Monterey :

Interface fluide et épurée , offrant une expérience utilisateur optimisée et agréable.

, offrant une expérience utilisateur optimisée et agréable. Nouveau centre de contrôle , permettant un accès rapide et facile aux réglages essentiels de votre Mac.

, permettant un accès rapide et facile aux réglages essentiels de votre Mac. Safari redessiné , avec une barre des onglets repensée pour une navigation web encore plus intuitive.

, avec une barre des onglets repensée pour une navigation web encore plus intuitive. Fonctions de multitâche améliorées , grâce à l’ajout de nouvelles options comme Split View et Slide Over.

, grâce à l’ajout de nouvelles options comme Split View et Slide Over. Compatibilité avec les applications iOS et iPadOS , vous permettant de profiter de vos apps préférées directement sur votre Mac.

, vous permettant de profiter de vos apps préférées directement sur votre Mac. Meilleure intégration avec les autres appareils Apple, grâce aux nouvelles fonctionnalités Continuité et Handoff.

Focus sur les principales nouveautés de macOS Monterey

Parmi les nombreuses améliorations introduites dans macOS Monterey, certaines méritent une attention particulière. Voici donc un zoom sur quelques-unes des fonctionnalités phares de cette dernière version :

Universal Control : cette innovation permet de contrôler plusieurs appareils Apple (Mac et iPad) avec un seul clavier et une seule souris, facilitant grandement le travail sur plusieurs écrans.

: cette innovation permet de contrôler plusieurs appareils Apple (Mac et iPad) avec un seul clavier et une seule souris, facilitant grandement le travail sur plusieurs écrans. AirPlay pour Mac : il est désormais possible d’utiliser votre Mac comme un haut-parleur ou un écran AirPlay, pour diffuser du contenu depuis un autre appareil Apple.

: il est désormais possible d’utiliser votre Mac comme un haut-parleur ou un écran AirPlay, pour diffuser du contenu depuis un autre appareil Apple. Focus : cette nouvelle option vous aide à mieux gérer votre temps et vos notifications, en filtrant les alertes et les distractions selon vos besoins et votre environnement.

: cette nouvelle option vous aide à mieux gérer votre temps et vos notifications, en filtrant les alertes et les distractions selon vos besoins et votre environnement. FaceTime amélioré : la célèbre application de visioconférence s’enrichit de nouvelles fonctionnalités, comme la spatialisation audio et le mode Portrait, pour des appels toujours plus immersifs.

Comment mettre à jour votre Mac vers la dernière version macOS ?

Maintenant que vous êtes familiarisé avec les principales nouveautés de macOS Monterey, vous vous demandez sûrement comment procéder pour mettre à jour votre Mac. Rassurez-vous, cela est très simple et ne prend généralement que quelques minutes. Voici les étapes à suivre pour installer la dernière version de macOS :

Vérifiez la compatibilité de votre Mac : avant de commencer, assurez-vous que votre ordinateur est compatible avec macOS Monterey. La liste des modèles compatibles est disponible sur le site d’Apple. Sauvegardez vos données : même si la mise à jour se déroule généralement sans problème, il est toujours recommandé de sauvegarder vos fichiers importants avant de procéder, par exemple à l’aide de Time Machine. Ouvrez l’App Store : pour télécharger et installer la dernière version de macOS, rendez-vous simplement dans l’App Store de votre Mac. Vous y trouverez la mise à jour gratuite sous l’onglet « Mises à jour » ou via la fonction « Recherche ». Lancez la mise à jour : une fois que vous avez trouvé macOS Monterey dans l’App Store, cliquez sur « Obtenir » puis suivez les instructions à l’écran. L’installation se lancera automatiquement une fois le téléchargement terminé.

Que faire si votre Mac n’est pas compatible avec la dernière version macOS ?

Si votre Mac ne figure pas dans la liste des modèles compatibles avec macOS Monterey, pas de panique ! Vous pouvez toujours profiter des dernières mises à jour de sécurité et de performance pour votre système actuel.

Pour cela, il suffit de rechercher les mises à jour disponibles dans l’App Store ou via le menu Pomme > Préférences Système > Mise à jour logicielle.

Les avantages de toujours utiliser la dernière version macOS

En conclusion, garder votre Mac à jour avec la dernière version de macOS offre de nombreux avantages, tels que :

Des performances optimisées , grâce aux améliorations apportées par Apple en matière de rapidité et de fluidité.

, grâce aux améliorations apportées par Apple en matière de rapidité et de fluidité. Une meilleure sécurité , car chaque nouvelle version de macOS inclut des correctifs pour protéger votre Mac contre les menaces et les failles de sécurité.

, car chaque nouvelle version de macOS inclut des correctifs pour protéger votre Mac contre les menaces et les failles de sécurité. De nouvelles fonctionnalités , qui enrichissent votre expérience utilisateur et vous aident à tirer le meilleur parti de votre ordinateur.

, qui enrichissent votre expérience utilisateur et vous aident à tirer le meilleur parti de votre ordinateur. Une compatibilité accrue avec les dernières applications et les nouveaux formats de fichier, pour rester toujours à la pointe de la technologie.

Alors n’hésitez plus, mettez à jour votre Mac dès maintenant et profitez de toutes les nouveautés offertes par la dernière version macOS !