Quels sont les films et les séries de jeux vidéo que Netflix prépare et quel est leur statut ?

La littérature est l’un des puits dans lesquels le cinéma puise pour représenter de nouvelles histoires. Il ne s’agit pas seulement d’adaptations inspirées d’œuvres spécifiques, mais aussi de récits qui se nourrissent les uns des autres afin d’enrichir une film. En outre, ces dernières années, les jeux vidéo ont été proposés à des plateformes telles que Netflix sont intéressés à les développer dans action en direct.

Netflix a passé une poignée d’années à étudier la manière dont il peut développer son catalogue de manière autonome. L’essor des nouveaux services de streaming streaming la perte de certains droits sur les œuvres et la recherche de nouveaux matériaux pour rafraîchir son contenu en sont quelques unes des raisons. Dans ce sens, la société a exploré des options dans le domaine des jeux vidéo. L’un des cas les plus évidents est The Witcher avec Henry Cavill. Bien qu’il vienne des romans de Andrzej Sapkowski ce sont les titres de CD Projekt Red qui l’ont propulsée vers la gloire.

Netflix travaille actuellement sur plusieurs projets liés aux jeux vidéo. Bien que le statut de chacun soit différent, la majeure partie d’entre eux devrait arriver sur la plateforme dans les prochaines années. Entre-temps, d’autres continuent de susciter l’incertitude, comme la série inspirée de Assassin’s Creed ainsi que des projets tels que la troisième saison de The Witcher semblent être en bonne santé.

Netflix et ses projets action en direct basés sur des jeux vidéo

Le dernier accroc de Netflix dans ses adaptations de jeux vidéo est lié à l’annulation de la série Resident Evil. Entre un casting douteux et une production qui n’a pas répondu aux attentes, le résultat final est loin d’être celui escompté. Il est bon de rappeler que cette franchise est l’une des plus importantes dans l’univers du divertissement pour consoles et autres plateformes. Vous trouverez ci-dessous la liste des projets sur lesquels il travaille actuellement.

Bioshock

C’est un jeu qui combine l’action et l’horreur et sur lequel Netflix prévoit de faire une action en direct. Bien qu’il n’y ait eu aucune nouvelle de ce projet jusqu’à récemment, le 27 août, on a appris que le film a déjà un directeur. Il est Francis Lawrence qui a déjà réalisé Je suis une légende et Les Jeux de la Faim : Catching Fire. Le scénariste de l’adaptation de Bioshock sur Michael Green qui a travaillé sur les textes de Logan, Blade Runner 2049 et American Gods.



The Witcher : Blood Origin

C’est un préquel à The Witcher annoncée en 2020. Initialement, la mini-série devait comporter six épisodes. Mais on a appris récemment que le nombre d’épisodes serait réduit à quatre. Cette réduction a été effectuée après une révision de la post-production. Selon les informations de Collider les directeurs sont :

Chapitre 1, réalisé par Declan de Barra .

. Chapitre 2, réalisé par Alex Meenehan et Aaron Stewart-Ahn .

et . Chapitre 3, par Tania Lotia et Kiersten Van Horne

et Le chapitre 4, avec Declan De Barra et Tasha Huo à la tête de la production.

L’avant-première de The Witcher : Blood Origin est prévu pour cette année, bien qu’une date précise n’ait pas encore été annoncée.

Horizon Zero Dawn

Ce jeu vidéo, très populaire sur la plateforme PlayStation, aura droit à une série sur Netflix. Le projet est mené par Steve Blackman qui est surtout connu pour son travail avec L’Académie Parapluie. L’histoire de Horizon Zero Dawn se situe dans un monde où les machines ont une grande influence, alors que les hommes et les femmes cherchent leur place dans cet espace. Le scénario de cette adaptation est écrit par Michelle Lovretta tandis que PlayStations Productions supervisera son développement.

Pokémon

Netflix travaille sur une série action en direct sur l’un des plus importants animateurs contemporains de l’industrie du divertissement, Pokémon. Ce projet a été annoncé en 2020 et, au cours de l’année 2021, on a appris que le scénariste en charge est Joe Henderson un élément clé des autres contenus abordés par Netflix, Lucifer. Il sera également en charge de la production exécutive, selon les informations obtenues par Variété.



Assassin’s Creed

Les séries action en direct de cette franchise, détenue par Ubisoft, a été annoncé en 2020. Depuis lors, il n’y a pas eu d’autres informations. À l’origine, sa sortie était prévue pour 2021. Actuellement, il y a une possibilité qu’il soit libéré au cours de 2023. Mais cela n’a pas encore été confirmé. Au départ, l’idée de Netflix était de faire une sorte d’univers étendu à partir de l’ensemble du récit qui constitue ce jeu vidéo.

La Division

Cette production s’inspire du jeu vidéo d’Ubisoft, créé par Tom Clancy. Il est prévu pour 2023, et sera réalisé par Rawson Marshall Thurber et le scénario de Rafe Judkins. Elle mettra en vedette Jake Gyllenhaal et Jessica Chastain. Ils incarneront deux agents qui seront chargés de servir de médiateurs entre les différentes forces du pouvoir à New York pour rétablir l’ordre dans la région.

Au-delà du bien et du mal

Au cours de l’année 2020, il a été annoncé que le projet allait commencer à être développé. C’est un film. Selon les informations de The Hollywood Reporter pour l’instant, la production est chargée de Jason Altman et Margaret Boykin tandis que la direction est par Rob Letterman. Ce jeu a été présenté par Ubisoft au cours de l’année 2003. Bien qu’une suite soit en cours de développement, l’éditeur français a cessé de rendre compte de l’évolution du projet. statut depuis longtemps.

La tanière du dragon

27 mars 2020, The Hollywood Reporter a rapporté que Netflix travaillerait sur une version action en direct de ce jeu, mettant en vedette Ryan Reynolds. Alors que plusieurs des productions précédentes sont basées sur des jeux récents et contemporains, l’adaptation de La tanière du dragon ferait revivre un classique des années 80. L’équipe de production comprend Roy Lee, Trevor Engelson, Don Bluth, Gary Goldman, Jon Pomeroy et Ryan Reynolds lui-même.