Qui est le personnage étrange dans Les anneaux de pouvoir ?

Avant de continuer avec le reste de la publication, il est important de savoir qu’il a quelques spoilers pour Les anneaux de pouvoir. Donc, si vous n’avez pas eu l’occasion de regarder les deux premiers épisodes de la série, nous vous recommandons d’arrêter votre lecture à ce stade.

Les anneaux de pouvoir la série tant attendue de Le Seigneur des Anneaux sur Amazon Prime Video, a enfin été diffusé cette semaine. Comme prévu, les premiers épisodes suscitent beaucoup d’intérêt pour diverses raisons. Que ce soit en raison de son production audiovisuelle surprenante ou parce qu’il n’est pas attaché à 100% à l’œuvre de J. R. R. R. Tolkien.

Justement, un sujet qui a fait grand bruit concerne l’étrange personnage joué par Daniel Weyman qui arrive en Terre du Milieu comme s’il s’agissait d’une météorite. Il existe toutes sortes de théories sur Internet, mais la réalité est que nous ne savons toujours pas avec certitude qui il est. Cependant, d’après la façon dont il arrive, et son apparence physique, on peut se faire une idée.

Si vous avez lu les livres de Tolkien, ou au moins regardé les adaptations cinématographiques de Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit vous l’avez peut-être rapidement associé à Gandalf le Gris. Oui, le magicien dont le rôle a été déterminant dans la destruction de l’Anneau Unique.

Est-il logique que Gandalf apparaisse dans… Les anneaux de pouvoir?



Si certains indices nous permettent de le relier à Gandalf, d’autres enterrent cette idée. Le problème est que nous ne savons pas dans quelle mesure Amazon respecte la création de l’écrivain britannique lorsqu’il s’agit de ce personnage allons-y dans l’ordre.

Gandalf, dont le nom original est Olórin est en fait un Maiar. C’est-à-dire un esprit créé dans l’esprit d’Ilúvatar (créateur et Dieu unique dans l’univers de Tolkien). Au cours du Troisième Âge du Soleil, Gandalf et d’autres Maiar, tels que Saroumane, sont envoyés dans le monde physique pour aider les peuples libres dans leur lutte contre Sauron.

Un point important est que les Maiar, bien qu’étant des esprits, avaient la capacité de prendre une forme corporelle. Gandalf n’aurait donc pas eu trop de mal à s’intégrer aux habitants du plan physique.

OK, jusqu’ici on peut relier les points. Les anneaux de pouvoir nous montrerait le moment où Olórin arrive en Terre du Milieu. Mais il y a un « léger » problème. Selon les écrits de Tolkien, les Maiar ne sont arrivés dans le monde physique que 1 000 ans après le début du Troisième Age.Quand les forces de Sauron créaient déjà le chaos en Terre du Milieu. Les anneaux de pouvoircependant, se déroule au Second Age..

Donc, si on s’en tient strictement à la chronologie de l’œuvre de Tolkien, il n’est pas logique que ce soit Gandalf. Il est arrivé en Terre du Milieu longtemps après les événements de la série.

Ne l’écrasez pas encore…



Peut-on maintenant exclure complètement que ce soit Gandalf ? Eh bien, non. Il est possible qu’Amazon et les scénaristes de la série aient pris … la liberté de modifier certaines des données afin de renforcer son argument. Après tout, l’univers créé par Tolkien présente un nombre considérable de lacunes narratives, et cela inclut également l’histoire de Gandalf.

Si l’étrange personnage que nous voyons dans Les anneaux de pouvoir s’avère être une version antérieure de Gandalf, ce serait une façon de créer un lien direct avec le récit de l’histoire de l’Europe. Le Seigneur des Anneaux ce qui serait bénéfique en termes de marketing. Bien sûr, la controverse ne manquera pas.

Les chapitres actuellement disponibles présentent déjà pas mal d’incohérences par rapport aux livres, mais c’est une situation qui était prévue dès le début, car la série veut proposer une personnalité propre. En ajouter un de plus avec Gandalf ne devrait donc surprendre personne. L’autre option est un personnage complètement original ou même un Balrog.