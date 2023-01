Regardez la bande-annonce de la réunion tant attendue des « Power Rangers ».

Netflix mise une fois de plus sur la nostalgie. Le 19 avril, elle publiera Mighty Morphin Power Rangers : Une fois & ; Toujoursla première réunion de certains des acteurs originaux de la série du soir. Le long métrage sera également une célébration des trente ans de la diffusion des premiers épisodes de la saga sur le petit écran.

Selon le synopsis officiel de la plateforme, l’équipe de héros doit « affronter une menace familière du passé ».. Aussi, une « crise mondiale » dont aucun détail n’est donné, mais qui obligera le groupe à reprendre ses fonctions de défenseurs du monde. Dans le même temps, « n’oubliez pas que lorsque vous devenez un Ranger, vous faites toujours partie de la famille et êtes le bienvenu », explique la brève description.

Sur son compte Twitter officiel, l’acteur David Yost, connu pour être. l’original Blue Rangela montré son enthousiasme pour les retrouvailles. Il a également partagé quelques images et le logo de la prochaine production. Mighty Morphin Power Rangers : Une fois & ; Toujours.

« Êtes-vous prêts à célébrer 30 ans d’action et d’aventure avec une nouvelle émission spéciale ? » a-t-il écrit. Il a expliqué « qu’il s’est beaucoup amusé pendant le tournage ». Il est donc clair qu’au-delà d’un projet destiné à revitaliser la franchise, il s’agit également d’une célébration de l’essence de la série dont on se souvient tant.

Êtes-vous prêt à célébrer 30 ans d’action et d’aventure avec un tout nouveau spécial autonome : Mighty Morphin Power Rangers : Once and Always ????. J’ai eu tellement de plaisir à travailler sur ce Spécial ! Cet événement incroyable sera diffusé dans le monde entier sur les sites suivants @netflix Le 19 avril ! #PowerRangers30 pic.twitter.com/rL1WCmvgBv– David Yost 🇺🇺🇦 (@David_Yost) 17 janvier 2023

Seule une partie de l’équipe retourne à Mighty Morphin Power Rangers : Une fois & ; Toujours

Il s’agit d’un projet majeur qui, comme le précise EWcomprendra, en plus de la performance de Yost, Walter E. Jones, le Ranger noir des années 1990. Et aussi Catherine Sutherland, qui est entrée dans l’histoire dans la troisième saison.

On retrouve également Steve Cardenas, Karan Ashley et Johnny Yong Bosch, qui a fait ses débuts dans le deuxième épisode dans le rôle d’Adam Park. Ils sont rejoints par Barbara Goodson (la voix familière de Rita Repulsa) et Richard Horvitz, qui revient dans le rôle d’Alpha 5.

Mais, malheureusement, la rencontre tant attendue témoigne également du passage du temps. Il y a des absences flagrantes parmi les noms des principaux crédits pour Mighty Morphin Power Rangers : Une fois & ; Toujours.

Pour le spécial, Austin St. John, le premier Red Ranger, qui s’est retiré de la scène après des problèmes juridiques, ne reviendra pas. Pas plus qu’Amy Jo Johnson, la Pink Ranger dont on se souvient depuis longtemps et qui est aujourd’hui une réalisatrice de films dont la carrière s’éloigne de la franchise.

D’autre part, en décembre 2022, Jason David Frank, qui faisait partie du premier groupe d’acteurs, est décédé. Enfin, Thuy Trang est décédée en 2001 dans un accident de voiture. Cependant, ce dernier personnage aura une participation spéciale par le biais de sa fille dans la fiction, jouée par Charlie Kersh.

Un long héritage pour une génération de fans

Mighty Morphin Power Rangers est devenu un succès télévisé de longue durée, qui a donné lieu à des dizaines d’émissions spéciales et de films. Curieusement, la création de Haim Saban n’a duré que trois saisons entre 1993 et 1995. Mais les 145 épisodes ont suffi à inaugurer une saga qui compte toujours un nombre considérable de fans.

Réinventée sous plus de vingt formes différentes, la franchise englobe toutes sortes d’histoires et, bien sûr, de nouveaux personnages. Mais la première génération de Rangers, qui sont devenus des icônes de la télévision, est un élément essentiel de la culture pop. En plus de la réunion, Netflix sortira plus tard cette année Power Rangers : Cosmic Furyqui emmènera tout le groupe de héros dans l’espace et leur fera découvrir de nouveaux pouvoirs.