Regardez la première bande-annonce de Secret Invasion, la nouvelle série Marvel

Au cours de leur panel D23 Expo, Marvel Studios a dévoilé la première bande-annonce du film première bande-annonce pour Invasion secrète, une des nombreuses séries de super-héros en route pour Disney+. Malheureusement, la société de production n’est pas encore prête à révéler une date de sortie concrète, même si nous savons qu’il arrivera au printemps de l’année prochaine. Ils cherchent certainement le meilleur moment possible, car 2023 s’annonce comme une période chargée pour eux, tant au cinéma que sur le petit écran.

Invasion secrète n’est pas n’importe quelle production, car marquera le retour de Samuel L. Jackson dans le Marvel Cinematic Universe. Nick Fury, son personnage, a été mis sur la touche pendant une grande partie de la phase 4, mais cela est sur le point de changer. Sa présence sera essentielle lorsque le phénomène du multivers prendra de l’ampleur et que de nouveaux méchants apparaîtront sur la scène. Après tout, il est toujours le leader des Avengers. Cette fois, cependant, le groupe comptera de nombreux nouveaux visages.

Le premier aperçu de Invasion secrète révèle la raison de l’absence de Nick Fury. Il a connu une sorte d’exil, mais il est maintenant prêt à se remettre sur pied. Il ne sera pas seul, puisqu’il aura la compagnie de Talos l’Indomptable, un personnage que nous avons déjà vu dans l’épisode 1. Captain Marvel. Ben Mendelsohn l’incarnera à nouveau. Il convient également de noter la présence de Maria Hill (Cobie Smulders) et de l’agent Everett K. Ross (Martin Freeman). Attention, car nous avons également un premier aperçu de l’acclamé Olivia Colman dans le Marvel Cinematic Universe.

Invasion secrète s’inspirera de la série de bandes dessinées du même nom, sortie en 2008. Dans cette histoire, Iron Man, Mr. Fantastic, Namor, Black Lightning, Charles Xavier et Doctor Strange créent un groupe dont le but est de continuer à s’attaquer aux Skrulls après la guerre avec les Kree aussi secrètement que possible. Dans la vision de Marvel Studios, il y aura bien sûr des changements pour l’adapter aux événements qui entourent aujourd’hui le Cinematic Universe.

Nous sommes intéressés par l’aspect de paranoïa politique de Invasion secrète. C’est l’objectif principal et, bien sûr, il sera lié à d’autres choses et aux Skrulls d’une manière que vous n’avez jamais vue auparavant, a récemment déclaré Kevin Feige, directeur de Marvel Studios. Il a également prévu que Invasion secrète est une série et non un film parce qu’ils ont eu besoin de plus de temps pour se plonger dans cette histoire.