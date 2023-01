Returnal’ a une date de sortie confirmée pour PC

Après plusieurs mois d’attente, Sony a confirmé la date de sortie de l’application quand il arrivera Returnal vers le PC. Le jeu acclamé développé par Housemarque fera ses débuts sur PC. le 18 février. La société l’a annoncé via le blog officiel de la PlayStation, ainsi que les spécifications complètes pour en tirer le meilleur parti, tant en termes de graphisme que de performances.

La version de Returnal pour PC sera accompagné de quelques nouvelles fonctionnalités. Le premier à noter est l’ajout de Prise en charge de DLSS et de FidelityFX Super Resolution. (FSR), de NVIDIA et AMD, respectivement. Mais ce n’est pas tout, puisqu’il prend également en charge NIS, le système de mise à l’échelle de NVIDIA pour les ordinateurs dont le matériel ne prend pas en charge les technologies de « supersampling » susmentionnées.

En outre, le jeu apporte également de nouvelles fonctionnalités de la main du traçage de rayons. Il n’utilisera pas seulement la technologie de ray tracing pour les ombres, mais aussi pour les reflets, ce qui promet d’améliorer encore les paysages. Il ajoutera également la prise en charge des formats de résolution pour les moniteurs Ultrawide avec des rapports d’aspect de 21:9 et Super Ultrawide (32:9)..

Returnal arrive également sur PC avec des options audio intéressantes. Les utilisateurs peuvent choisir entre un son surround 5.1 ou 7.1, deux configurations audio 3D et Dolby Atmos. En ce qui concerne les commandes, bien sûr, il est livré avec un support pour le clavier et la souris, bien que la version de Sony recommande d’utiliser le système DualSense connecté à l’ordinateur via USB – pour tirer le meilleur parti de l’expérience. Ce dernier point est dû au fait que, comme la version PS5, le titre profite de gâchettes réglables et de retours haptiques.

Returnal a confirmé la date de sortie sur PC et les spécifications matérielles.

Les arguments en faveur de Returnal est intéressant parce que, depuis qu’il a été annoncé officiellement comme arrivant sur PC sur Les Game Awards 2022, ses spécifications techniques ont fait l’objet de nombreuses discussions. En décembre dernier, certaines des fonctionnalités nécessaires pour le faire fonctionner sur un PC ont été révélées et ont attiré l’attention. la quantité excessive de RAM (32 Go) nécessaire pour le faire fonctionner. « Excessif » par rapport au reste du matériel, ce qui n’était pas un problème, bien sûr.

Cependant, le tableau était incomplet et incorrect. Heureusement, PlayStation Studios a maintenant publié la liste finale ; et bien que les 32 Go de RAM soient toujours mentionnés, ce n’est que pour ceux qui veulent jouer avec des graphiques épiques, avec… traçage de rayons et en 4K à 60 images par seconde.

Ce sont les exigences complètes pour Returnal:

Minimal Médias Recommandé Épopées Ray Tracing Performance moyenne 720p à 60 images par seconde 1080p à 60 images par seconde 1080p à 60 images par seconde 4K à 60 images par seconde 4K à 60 images par seconde Graphiques Basses Médias Haut Épopées Épopées CPU Intel Core i5-6400 ou AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i9-11900K ou AMD Ryzen 9 5900X GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go) NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 5600 XT (6 Go) NVIDIA RTX 2070 Super (8 Go) ou AMD Radeon RX 6700 XT (12 Go) NVIDIA RTX 3080 (10 GB) ou AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB) NVIDIA RTX 3080 Ti (12 GB) ou AMD Radeon RX 6950 XT (16 GB) RAM 16 GB (DDR4) 16 GB (DDR4) 16 GB (DDR4) 32 GB (DDR4) 32 GB (DDR4) Stockage Disque dur de 60 Go 60 GB SSD 60 GB SSD 60 GB SSD 60 GB SSD

Une image plus claire

La date de sortie et les spécifications complètes étant désormais confirmées, nous avons une idée plus précise de ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsque nous… Returnal fait ses débuts sur PC. Il convient de noter que, bien que Housemarque mentionne la possibilité d’utiliser un disque dur mécanique dans les exigences minimales, recommande également un SSD pour de meilleures performances..

La bande-annonce de Returnal pour PC est plus que prometteur. Espérons que le jeu sera en mesure de poursuivre l’excellente expérience qu’il a offerte depuis son arrivée exclusive sur PS5 en avril 2021. Dans un peu moins d’un mois nous saurons s’il est à la hauteur de la tâche..