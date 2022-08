Samsung Galaxy Z Flip 4 : Est-ce le saut générationnel que nous attendions ?

Si quelque chose fonctionne, pourquoi le changer ? Samsung semble s’être posé cette question au cours du développement de l’appareil. Samsung Galaxy Z Flip 4 son nouveau téléphone mobile pliable. Le Samsung Galaxy Z Flip 3 a été un succès total, et est devenu, sans aucun doute, l’un des meilleurs téléphones pliables du moment : il est puissant, innovant, et son format offre de nombreux avantages que les utilisateurs attendent d’un téléphone à panneau flexible, comme le fait qu’il lui permette d’être physiquement plus compact ou les options supplémentaires pour l’appareil photo que la possibilité de le plier sous différents angles peut offrir.

Le nouveau Galaxy Z Flip 4, donc, conserve certaines des caractéristiques les plus importantes de son prédécesseur. Son format est exactement le même. Il en va de même pour son design, bien que certains éléments, comme les collerettes, aient été légèrement modifiés en faveur d’une esthétique plus moderne. Il conserve également les mêmes écrans ; à la fois les écrans intérieurs et extérieurs flexibles, ainsi que la même configuration de caméra ; un double capteur angulaire et un autre objectif grand angle, qui sont complétés par une caméra selfie située sur le panneau intérieur flexible.

Samsung a, bien sûr, apporté quelques modifications pour ne pas faire du Galaxy Z Flip 4 le même smartphone que son prédécesseur. Désormais plus puissant grâce à la dernière version de Qualcomm. Sa batterie est également considérablement améliorée du moins en termes de capacité et l’appareil photo, bien qu’ayant la même configuration, est jusqu’à 65 % plus lumineux dans certaines conditions. Tout cela, plus une légère amélioration apparente de la résilience du panneau flexible. Selon Samsung, il est jusqu’à 10% plus résistant que son prédécesseur.

Il y a un autre changement majeur. Le prix ne reste pas le même, et il ne baisse pas non plus, mais il augmente. Le Galaxy Z Flip 4, en particulier, coûte 1099 euros dans sa version de base tandis que le Z Flip 3 a été mis en vente pour 1059 euros. La différence est donc de 40 euros. Il n’est pas abyssal, mais il me fait inévitablement m’interroger sur deux choses.

Le premier, les améliorations du Galaxy Z Flip 4 sont-elles suffisantes pour opter pour cette version, au lieu du Galaxy Z Flip 3, moins cher ? Et la seconde, mais non moins pertinente : après trois générations, Est-ce une bonne idée d’acheter un téléphone pliable plutôt qu’un téléphone classique, ou est-ce toujours un risque ?

Design : peu de changement

Si vous aviez devant vous un Galaxy Z Flip 3 et un Galaxy Z Flip 4, vous ne seriez probablement pas en mesure de les distinguer. Vous pourriez, mais seulement si vous prenez en compte les couleurs, ou les changements esthétiques minimes que Samsung a inclus dans ce combiné, tels que des collerettes légèrement plus petites et des rebords légèrement plus plats. Le reste est à peu près le même dispositif. Et il y a du bon et du mauvais dans tout cela.

Bien, parce que conserve le format si caractéristique de ce modèle. Un téléphone « clamshell » dont l’écran se plie en deux et permet de réduire considérablement la taille mais pas l’épaisseur. Eh bien, aussi parce que l’aspect général est vraiment surprenant (pour le meilleur).

Le Galaxy Z Flip 4 est très, très joli, et il attire l’attention, où que vous le regardiez. C’est peut-être le simple fait qu’il s’agisse d’un téléphone à clapet, ou ce dos en verre avec une finition mate, ou ces cadres légèrement plats avec un ton brillant qui contraste parfaitement avec le dos. Il s’agit, sans aucun doute, de l’un des téléphones les plus élégants et les plus attrayants du marché.

Le fait qu’il conserve pratiquement le même design a toutefois ses inconvénients. Principalement parce que cela signifie que Samsung n’a pas résolu le principal problème de ce smartphone, le plissement de l’écran, qui est lui-même causé par la conception de la charnière.

L’entreprise affirme cependant que la charnière a été améliorée en termes de force, bien sûr. Cela pourrait indiquer qu’il est désormais plus solide et que le pliage et le dépliage répétés du combiné ne devraient donc pas poser de problème. Néanmoins, le pli créé par la charnière, en ne permettant pas à l’écran de s’étirer complètement, est toujours là. C’est ennuyeux ? Dans de nombreux cas, oui, car il n’est pas seulement visible, mais peut également être ressenti au toucher.

Il est également important de mentionner les possibilités offertes par un téléphone pliable « clamshell ». Ou du moins ceux offerts par le Samsung Galaxy Z Flip 4. Ce format permet de disposer le smartphone dans différentes positions, comme par exemple à 90 degrés et ainsi de suite, placez-le sur une surface plane pour prendre des photos ou afficher du contenu. Cela dit, il n’est pas aussi utile que, par exemple, le Galaxy Z Fold 4 le serait, car son écran permet à peine d’effectuer certaines fonctions. Parlons-en.

Même écran, même ride



Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est doté de deux écrans : un Intérieur flexible de 6,7 pouces et un autre extérieur 1.9 pouces. L’intérieur, bien sûr, est le principal. Il s’agit d’un panneau Dynamic AMOLED avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’extérieur, quant à lui, a une résolution de 260 x 512 pixels, ce qui est suffisant pour sa taille.

A quoi sert ce panneau extérieur ? Il permet notamment d’afficher des informations pertinentes sans avoir à déplier complètement l’écran. En fait, elle remplit les mêmes fonctions que l’interface principale d’une Samsung Galaxy Watch. Il offre la possibilité de consulter l’heure, les notifications, l’affichage de widgets comme la météo ou le calendrier et l’accès à certains raccourcis du système, comme la possibilité d’activer le Wi-Fi, de mettre l’appareil en mode silencieux, etc. Samsung a également ajouté quelques fonctions supplémentaires. Par exemple, il est possible de répondre aux notifications par des messages rapides et prédéfinis (typiques des montres de l’entreprise, tels que « OK », « Bonjour », etc.)

L’affichage externe est-il utile ? Il est utile pour afficher des contenus importants, tels que l’heure, le niveau de la batterie ou les notifications. Il ne s’agit cependant pas d’interagir avec elle. Du moins, d’après mon expérience, car la plupart du temps, je finis par déplier l’appareil pour répondre à un message ou même pour contrôler la lecture.

Concernant l’écran principal il est pratiquement le même que celui que l’on trouve sur le Galaxy Z Flip 3. Samsung affirme cependant que sa résistance a été améliorée de 10% par rapport au modèle annoncé l’année dernière, mais en termes de qualité et de résolution, après avoir testé les deux smartphones, je n’ai pas remarqué de changement. Cela ne veut pas dire que tout est mauvais, cependant.

Tant au niveau de la résolution, de la luminosité que du rendu des couleurs, l’écran du Samsung Galaxy Z Flip 4 est excellent au même titre que n’importe quel autre smartphone haut de gamme. La fréquence de 120 Hz permet également d’améliorer considérablement l’expérience visuelle, même si la qualité de l’image est très bonne le plissement de l’écran l’alourdit considérablement surtout lorsqu’on joue sur les tons blancs, car il y a une légère ombre et un tout petit renfoncement que l’on ne voit sur aucun autre smartphone conventionnel.

Le flip screen a ses avantages

L’écran pliable du Samsung Galaxy Z Flip 4 présente toutefois quelques avantages par rapport à un écran classique. Il s’agit en fait du fait que l’appareil peut être placé dans différentes positions. Samsung en a profité pour modifier légèrement One UI, sa couche de personnalisation, qui comprend une option appelée Mode Flex et qui permet, notamment, de dapt applications lorsque le terminal est positionné à un angle de 90 degrés.

L’une des options de ce que l’on appelle le mode Flex est la possibilité de contrôler les applications comme si vous utilisiez une souris. L’application est située dans la partie supérieure de l’écran, tandis que la partie inférieure est transformée en une sorte d’écran de contrôle. pavé tactile avec laquelle on peut naviguer dans l’interface. Il comprend également quelques commandes ou raccourcis, comme la possibilité de régler le volume, d’accéder au panneau des notifications ou de faire une capture d’écran. Cela peut être utile lorsque vous posez le Galaxy Z Flip 4 sur une surface plane, mais je ne l’utilise pas au quotidien.

Le mode Flex, cependant, vous permet également de créer un écran partagé traditionnel lorsque, par exemple, vous effectuez un appel vidéo. Et cela, à mon avis, est vraiment utile. C’est parce que vous n’avez pas besoin de support ; le téléphone mobile lui-même est le support. Le logiciel adapte également l’aperçu du destinataire pour le placer en haut de l’écran, afin que vous puissiez voir la personne à tout moment. Parallèlement, si vous préférez, vous pouvez utiliser la partie inférieure de l’écran pour accéder à toute autre application compatible. Le mode Flex fonctionne également avec des applications tierces qui utilisent l’appareil photo, comme Instagram, de sorte qu’il est également possible d’utiliser l’appareil comme trépied lors de la réalisation de Stories ou de l’enregistrement de Reels.

Où sont les principales améliorations du Samsung Galaxy Z Flip 4 ?



Le nouveau processeur et l’augmentation de l’autonomie de la batterie sont deux des principales nouveautés du Galaxy Z Flip 4. La société sud-coréenne a opté pour Qualcomm pour le cerveau de cet appareil. Il comprend notamment Snapdragon 8+ Gen 1…, une version plus vitaminée du Snapdragon 8 Gen 1 que le fabricant a annoncé il y a quelques mois. Il améliore également sa batterie. Il est maintenant de 3 700 mAh par rapport aux 3 300 mAh du Galaxy Z Flip 3. Nous devons également prendre en compte les améliorations de l’efficacité de la version Snapdragon 8 Gen 1 » Plus « , mais prenons les choses étape par étape.

En termes de performance le Galaxy Z Flip 4 fait, bien sûr, un excellent travail. Le Snapdragon 8+ de première génération est très performant, et peut gérer pratiquement n’importe quelle application ou processus qui se trouve sur son chemin. Dans certains cas, cependant, le combiné chauffe excessivement. Il le fait même dans les processus de tous les jours, comme le téléchargement de mises à jour ou la pratique de jeux pendant de longues périodes. Ce n’est pas grave, mais cela nuit légèrement à l’expérience.

Concernant la batterie les 3 700 mAh du Samsung Galaxy Z Flip 4 font, à mon avis, un bon travail. Je n’ai eu aucun problème à atteindre la fin de la journée après une utilisation moyenne et sans limiter certaines des fonctionnalités phares de l’appareil, comme le taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz.

Parlons-en une cargaison car c’est un point que Samsung a également amélioré. Le Galaxy Z Flip 4 prend en charge la charge rapide jusqu’à 25 W ; ce n’est pas le plus puissant du marché, mais il peut fournir 50 % de la batterie en 30 minutes environ. Il prend également en charge la recharge sans fil à une puissance maximale de 15W.

Voici comment se comportent les 4 caméras du Samsung Galaxy Z Flip



Samsung a maintenu exactement la même configuration de caméra que celle du Galaxy Z Flip 3. On retrouve donc un capteur primaire de 12 mégapixels, ainsi qu’une caméra ultra grand angle de même résolution. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle donne les mêmes résultats. Selon l’entreprise, le capteur primaire est désormais 65 % plus lumineuse par rapport à son prédécesseur. Mais quelles sont les performances de cet appareil au quotidien ?

La vérité est que le capteur primaire se comporte remarquablement bien dans les situations de jour. Il parvient à capturer de bonnes couleurs sans surexposer considérablement l’image, et avec un niveau de détail plus que décent. Dans les situations de faible luminosité ou de nuit, l’appareil photo reste performant, avec de bonnes couleurs et une perte de détails notable, mais il ne déçoit pas. Les résultats, de jour comme de nuit, ne sont toutefois pas comparables à ceux que l’on peut obtenir avec, par exemple, le Galaxy S22 et, bien sûr, d’autres smartphones qui rivalisent en prix, comme l’iPhone 13.

La caméra ultra grand-angle maintient les bons résultats que l’on observe avec le capteur primaire, notamment à la lumière du jour. Il échoue dans les détails, qui sont un peu moins nombreux, et aussi dans l’exposition, mais ce n’est pas alarmant. Quelque chose de similaire se produit dans des conditions de faible luminosité.

Ce qui est intéressant avec l’appareil photo du Samsung Galaxy Z Flip 4, c’est que modes et fonctions que nous pouvons utiliser grâce à la possibilité de replier l’écran. L’application appareil photo du terminal permet d’adapter l’aperçu lorsque l’appareil est positionné à un angle de 90 degrés, de sorte que ce sur quoi le capteur fait la mise au point apparaît en haut de l’écran et les commandes en bas.

Cela permet donc, utiliser l’appareil lui-même comme trépied ainsi que pour les appels vidéo. Il existe également un mode qui active l’écran externe pour l’utiliser comme un aperçu et prendre des selfies de meilleure qualité avec la caméra arrière, ou simplement permettre au sujet de voir ce qui est mis au point. Ce dernier mode fonctionne également avec l’enregistrement vidéo.

Le nouvel appareil pliable de Samsung en vaut-il la peine ?



Le Samsung Galaxy Z Flip 4, dont le prix est fixé à €1,099 pour sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, s’est révélé être un smartphone complet. Il dispose d’excellentes performances, d’une batterie suffisante, d’un appareil photo qui, sans être le meilleur de sa gamme, est performant, et d’un écran qui, en termes de qualité, ne laisse personne indifférent. Cependant, il y a un point important à garder à l’esprit : il s’agit d’un smartphone pliable.

Ceci, comme je l’ai commenté à plusieurs reprises au cours de l’examen, a ses avantages et ses inconvénients par rapport à un smartphone classique. Il est plus compact et offre des fonctions logicielles très intéressantes, comme les modes d’écran partagé ou des options supplémentaires dans la section photographique, qui rendent le double appareil photo beaucoup plus polyvalent. Cependant, il est moins robuste qu’un téléphone portable classique. Malgré les améliorations annoncées par Samsung, il s’agit toujours d’un appareil plus fragile que les autres. Le panneau flexible laisse également un pli sur l’écran, ce qui rend l’expérience beaucoup moins agréable que l’utilisation d’un téléphone classique.

Il est également important de mentionner que il n’y a pas d’améliorations majeures par rapport au Samsung Galaxy Z Flip 3 dont le prix est nettement inférieur. Ce n’est pas vraiment le saut générationnel que nous attendions, car toutes les faiblesses de son prédécesseur ne sont pas résolues dans ce modèle. Il y a, par exemple, le fastidieux pli au centre de l’écran, qu’Oppo a déjà réussi à faire avec son Find N. Les changements sont toutefois les bienvenus. Les changements, cependant, sont considérablement bienvenus. En particulier ceux liés à la charge et à l’autonomie de la batterie.

Cela vaut-il la peine d’acheter un téléphone portable pliable compte tenu de ces facteurs ? Tout dépend de ce que vous êtes prêt à sacrifier. Si vous préférez avoir un appareil plus polyvalent, compact et différent, tout en conservant des points importants, comme de bonnes performances ou une autonomie décente, et que les inconvénients de ces appareils ne vous dérangent pas, le Galaxy Z Flip 4 est, à mon avis, le meilleur téléphone pliable que vous pouvez acheter. Si, en revanche, vous privilégiez la durabilité, l’écran et une section photographique complète, il vaut mieux opter pour un mobile traditionnel, tel que le Samsung Galaxy S22+.

Il est également probable que le modèle de l’année dernière soit encore plus une alternative à considérer. Du moins jusqu’à ce que ce Galaxy Z Flip 4 baisse de prix et devienne définitivement le téléphone pliable par excellence.