Sandman : tout ce que l’on sait sur la saison 2

La première saison de Marchand de sable sur Netflix est déjà un succès. Une décision qui semble justifier une année compliquée d’échecs et de revers pour la plateforme. Mais plus que cela, c’est un triomphe dans la formule des adaptations avec une fandom large et cohérente. La bande dessinée originale, publiée pendant plus de dix ans par la défunte maison d’édition Vertigo, est devenue un phénomène générationnel. Et, de plus, en raison de sa longueur considérable de 75 volumes avec des centaines d’arcs narratifs différents, il est considéré comme pratiquement inadaptable.

Mais non seulement il a réussi à devenir une série brillante de dix épisodes extraordinaires, mais il a également est un succès public et critique en raison de sa qualité. Donc la grande question est de savoir si Marchand de sable sera renouvelée pour une deuxième saison. Surtout après avoir appris que l’équipe créative travaille déjà sur les scripts des nouveaux épisodes.

Pour l’instant, ce qui est évident, c’est que Netflix a probablement trouvé la saga qu’elle cherchait depuis des années et qui pourrait être transformé en un univers plus vaste. L’intrigue originale de Marchand de sable ne concerne pas seulement l’histoire de Morphée, mais s’étend aussi à celles de ses frères et sœurs. Cela pourrait lui permettre d’élargir ses horizons dans un produit de masse à fort impact.

Une fin qui annonce un arc narratif compliqué

La première saison de Marchand de sable couvre les deux premiers volumes de la bande dessinée. Cela inclut l’apparition de Rosie Walker, le sacrifice d’Unity Kincaid, et la confession par Dream de sa nouvelle vision du monde, pleine de bonté. Il a également ajouté quelques informations intéressantes sur l’avenir de la série. Parmi elles, la confession du plus jeune membre de la famille Eternos, Désir, d’avoir conspiré contre Morphée. La scène tendue a clairement montré qu’il y aurait une future confrontation entre les frères et sœurs avec des conséquences imprévisibles.

Cependant, le véritable point culminant est atteint dans les scènes finales, qui décrivent les sombres étendues de l’enfer. Dans la séquence, Lucifer, après avoir été humilié par Dream, déclare qu’elle cherche à se venger. Et elle est déterminée à mener à bien une tentative de domination totale. Cela inclut l’invasion du Royaume des Rêves, du monde des humains et « un jour, même la Cité d’Argent ». À la fin, la souveraine infernale affirme qu’elle fera quelque chose qui « rendra Dieu absolument furieux et mettra Morphée à genoux ».

Ainsi, on peut conclure que tout ce qui se passera dans les chapitres suivants sera une bataille sur deux fronts. D’une part, la confrontation familière entre Morphée, le Désir et son jumeau, le Désespoir. Et de l’autre côté, la lutte directe avec les armées infernales, commandées par leur chef.

Y a-t-il une possibilité d’une seconde saison de Marchand de sable?



basée sur la bande dessinée de Neil Gaiman, est devenue, avec la quatrième saison de Stranger Things l’un des plus gros succès de Netflix en 2022. Un événement particulièrement important pour la plate-forme, qui traverse une période difficile. Avec une perte importante d’abonnés, des critiques sur la qualité de son contenu et une concurrence féroce, le service d’abonnement avait besoin d’un triomphe majeur. Celle qui pourrait mettre en évidence sa stabilité et, qui plus est, sa projection dans l’avenir.

Marchand de sable représente tout cela et plus encore. La série a été presque unanimement saluée par la critique et a obtenu un respectable « frais » dans Rotten Tomatoes. Mais plus important encore, il a réussi à émouvoir les millions de fans du matériel original, qui pendant des années ont craint le résultat d’une telle adaptation.

Néanmoins, la qualité de la production a permis de surmonter les derniers doutes et Netflix a obtenu ce qu’elle cherchait en vain depuis des années. Un grand projet qui pourrait devenir une franchise rentable. Avec plus de vingt arcs narratifs encore à raconter, il y a assez de Marchand de sable pour un avenir prolifique d’au moins quatre saisons.

En plus de ce qui précède, la fin de Stranger Things est déjà un fait. Ce qui allait devenir le projet phare de la plateforme, et sans doute le plus réussi, pourrait-il être ? Marchand de sable son remplaçant ? Au moins, il a toutes les chances d’en être un.

La deuxième saison est-elle plus proche que ce à quoi le public pourrait s’attendre ?

Tout porte à croire que c’est le cas. Comme David S. Goyer, producteur exécutif, l’a expliqué dans une interview à Den of Geek. Il y a déjà plusieurs scripts pour les nouveaux chapitres. D’autre part, Gaiman a confirmé à Bustle que certaines scènes ont été filmées qui pourraient être incluses dans les prochaines saisons. Selon les mots de l’auteur, le projet Marchand de sable est beaucoup plus large que ce que l’on pensait au départ..

« Nous avons tourné plus de séquences dans la saison, des séquences dont nous aurions besoin si nous arrivions à cinq », a expliqué Gaiman. « Ils sont là et ils sont stockés. Nous savons comment nous ferions l’histoire entière de Marchand de sable jusqu’au dernier volume inclus, Sandman : Ouverture« .

Les déclarations de Goyer et de Gaiman indiquent clairement que Marchand de sable est une production à grande échelle pour Netflix. Un projet suffisamment pertinent pour inclure des plans futurs dans près de cinq ans.

Qui reviendrait pour la prochaine saison ?

Sans confirmation, au-delà des paroles des producteurs et des indices de début de production, rien n’est certain. Mais à en juger par le final de la saison, il est fort probable que la plupart des acteurs reviennent. Cela inclut Tom Sturridge dans le rôle de Morphée, Kirby Howell-Baptiste dans celui de la Mort et Mason Alexander Park dans celui du Désir. On suppose également que Vivienne Acheampong (Lucienne), Patton Oswalt (Matthew le Corbeau) et Gwendoline Christie (Lucifer) seront également de retour.

Et quel pourrait être l’acte narratif à adapter dans une éventuelle suite ?



Avec Lucifer Morningstar qui veut se venger, l’adaptation qui arrive à l’écran est celle de Saison des brumesde 1992. En fait, Gaiman lui-même l’a admis dans une interview pour Variété dans lequel il a discuté de ses idées pour une suite de la série.

« Si on fait la saison 2, Morpheus va retourner en enfer. Et Lucifer a quelques surprises en réserve pour lui. Tous ceux qui ont déjà lu Saison des brumes savoir comment ça va se passer.

Un autre élément à prendre en compte sera le contexte de l’histoire d’amour entre Nada et Morphée. Il y a eu une brève scène de l’intérêt amoureux du Roi des Rêves pendant la visite de ce dernier en enfer. Une histoire qui est approfondie dans Saison des brumes et qui va certainement arriver sur Netflix. Dans l’histoire originale, montre ce qui s’est passé entre les deux et la façon dont ils s’affrontent.

Mais, en réalité, la saison 2 est susceptible d’aller au-delà d’un seul arc narratif du roman graphique. Pour Radio TimesGaiman a clairement indiqué que l’intrigue pourrait faire l’objet de trois volumes complets : Dreamland, Poste de brouillard y Je joue à être toi. « Nos plans pour une nouvelle saison sont (d’inclure) les deux seconds romans graphiques. Techniquement, dans ce cas, il s’agira des livres quatre et cinq. Avec quelques fragments des histoires du troisième livre saupoudrés entre autres choses », a détaillé l’écrivain.

De nouveaux membres de la famille à rencontrer

Et bien qu’il n’y ait aucune information à ce sujet, il est probable que la deuxième saison amène le reste de la famille céleste sur la plateforme. Ceci est basé sur les romans graphiques sur lesquels l’adaptation sera basée. Ce qui signifie que il est plus que probable que nous rencontrerons le mystérieux frère Fate et l’unique Delirium. Et, bien sûr, le soi-disant « fils prodigue », qui n’est autre que la Destruction. Ce dernier est le frère céleste qui a abandonné ses responsabilités et a disparu sans laisser de trace de la réalité connue.

Pour l’instant, Netflix ne confirme toujours pas la suite tant attendue de la série. Mais une chose est claire : pour la première fois, la plateforme est dans la position privilégiée de décider ce qu’il faut faire avec un produit réussi. Cela, dans le cadre d’un grand projet impliquant un groupe de fans enthousiastes et l’auteur dans le cadre du phénomène. Plus que ce qu’il pouvait demander dans l’un de ses moments les plus compliqués.