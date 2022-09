Santo, critique : Netflix se répète avec un autre drame sur le trafic de drogue

La corruption. La violence. Nudité. Les fusillades. Les médicaments Saint l’une des nouvelles séries de Netflix, offre tout cela via un drame qui alterne conflits personnels et scènes d’action spectaculaires. Ernesto Cardona, joué par Bruno Gagliasso, et le détective Millán, joué par Raúl Arévalo, sont les vedettes d’une histoire qui se déroule entre Madrid et le Brésil avec pour point commun la recherche d’un trafiquant de drogue.

Sur Saint de nombreuses légendes et événements réels liés au trafic de drogue semblent être regroupés. Des individus qui changent de visage aux réseaux qu’ils tissent dans les forces de police ou aux résultats subis par ceux qui entrent dans ces mondes et tentent ensuite d’en sortir. La série en six parties ne fonctionne pas, en ce sens, comme une Narcos mais il fait un certain nombre de clins d’œil à des événements réels.

Il convient de clarifier un point en rapport avec la comparaison Narcos prend des références pour composer une histoire fictive avec un fond documentaire notoire. Ce cadre n’est pas aussi évident dans Saint. Est-ce un problème pour la série ? Non, sauf si le spectateur entre dans cette histoire avec cette intention. Sans avoir besoin d’un tel cadre, ses personnages parviennent à composer une intrigue aux tensions intéressantes.

Netflix et le risque de stigmatisation

Les productions sur le trafic de drogue sont en train de devenir une sorte de sous-genre dans le domaine du drame et de l’action. Le phénomène fondateur a peut-être été Narcos au moins sur Netflix. À partir de cette œuvre, cet univers plein de sang et de drogues a atteint un public de masse, il est devenu une sorte de référence pop. Alors, d’un point de vue commercial et du contenu, pourquoi ne pas insister dans cette direction ?

Saint peut découler de cet intérêt. Un public captif par rapport à des histoires dans lesquelles le drame, la violence explicite et le trafic de drogue sont en dialogue constant. Le risque que l’on court en tentant de saturer cet espace, d’offrir des propositions qui n’ont aucune valeur différentielle au-delà du divertissement, et en stigmatisant les espaces dans lesquels ils sont développés. Ce n’est pas un hasard si l’un des lieux de tournage est le Brésil, autre pays d’Amérique latine marqué par les inégalités, le trafic de drogue et le sang dans les rues.

Basée dans ce pays, la série Saint explore également le profil religieux de la culture brésilienne et le paysage des favelas. Son méchant, Santo, est à la tête d’un gang de drogue ayant des intérêts tribaux. Ses coups ne sont pas seulement une question de vengeance, de leadership dans des domaines ou de gestion de crise ; ils font également avancer un récit qui échappe au plan de la drogue. Pendant ce temps, le détective Millán joue avec le feu.

Saint

Trois personnages sont marqués par la même figure dans cette série, Santo, un trafiquant de drogue dont on parle comme d’un être au-delà du bien et du mal, au point de se positionner comme une figure religieuse. Pendant ce temps, deux policiers, depuis leur propre trottoir, tentent de démanteler son système, au risque de se perdre dans leur quête. Cinq chapitres intéressants, visant à continuer à étendre un univers narratif au sein de Netflix, celui de l’histoire qui a la drogue et les armes comme chemins vers des récits différents.

Saint et les deux côtés de la pièce

Ernesto Cardona entre dans une affaire avec l’intention de la résoudre, même si cela peut lui coûter la vie. Dans cette tentative, les échecs ou les conflits d’intérêts le laissent exposé au cartel. La série Netflix fait un effort pour construire le personnage à partir de cet endroit, bien que cela puisse être déroutant entre les sauts temporels et les pulsations présentes dans l’histoire. Cardona se retrouve dans un contexte où il ne peut faire confiance à personne. Je vais d’un moment à l’autre, Saint raconte comment il est entré dans ce monde et aussi son intérêt pour les esprits.

Si la série est destinée à servir d’essai culturel ou anthropologique, cela peut fonctionner. Pendant les sections où l’histoire se déroule au Brésil, tout ce qu’il décrit semble plausible, soutenu par une bonne photographie et des performances convaincantes. En revanche, lorsqu’il est raconté depuis Madrid, le détective Millán laisse plus de doute. À cheval sur deux mondes, le légal et le criminel, sa vie se désintègre lentement. Les deux personnages sont hantés par leur passé et par l’ombre d’une figure dont on parle comme d’un Dieu : « Tu ne le sens pas ? », est l’un des dialogues les plus répétés par Bárbara, jouée par Victória Guerra.

La pente des sauts temporels

Par moments, le rôle de Barbara semble être celui de… femme fatale. Alors que l’histoire des deux autres axes du récit est racontée dans le temps et les détails, la sienne (et celle de Susi, dans la peau de…

Greta Fernández) est l’un de ceux qui auraient bénéficié de plus de temps d’écran. L’actrice ne se contente pas de convaincre, mais séduit le spectateur, tandis que nous essayons de discerner ce qui se passe avec elle, pourquoi cette foi, pourquoi cette relation avec quelque chose d’interdit. Jusqu’à ce que, comme dans d’autres cas, il soit révélé qu’un événement passé l’a plongée dans les profondeurs de cet univers doté d’un Dieu propre.

Saint est une série qui, entre trafic de drogue, sexualité et religion, tend à se disperser peut-être à cause du montage et de l’abus des sauts temporels. Cette dernière ressource brouille parfois l’histoire qu’elle souhaite raconter : comment, mus par des intérêts et des traumatismes différents, l’un et l’autre font partie d’une lutte de pouvoir qui les dépasse. Peut-être à cause des altérations précédentes, le dénouement est confus, affaiblissant l’histoire qu’il veut raconter, peut-être parce qu’il veut couvrir trop d’aspects dans ce voyage, y compris des clins d’œil à la terreur de découvrir que, derrière la façade de la drogue, il y a une secte. La série pourra être vue dans son intégralité sur Netflix à partir du 16 septembre 2022.