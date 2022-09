She-Hulk : Avocat Hulka : la bande-annonce surprise montre Matt Murdock

Après la diffusion de quatre épisodes, She-Hulk : Avocat Hulka a suscité des sentiments mitigés parmi le public et les critiques. Il y a ceux qui sont satisfaits et qui valident la production. D’autre part, il y a le groupe qui a plus de doutes que de certitudes par rapport à l’histoire disponible sur Disney+. Cette série fait partie de l’expansion du Marvel Cinematic Universe, et dans une nouvelle bande-annonce, elle donne plus d’images du film à Matt Murdock.

Exécuté par Charlie CoxCette version de Matt Murdock est déjà apparue dans la série. Daredevildéveloppé par Netflix. Cette production a ensuite été reprise par Disney+. Dans le Marvel Cinematic Universe, l’avocat de Hell’s Kitchen est apparu pour la première fois dans Spider-Man : No Way Home. Son retour en She-Hulk : Avocat Hulka semble être dans une veine similaire à celle montrée dans le film.

Jennifer Walters joué par Tatiana Maslany a des problèmes juridiques, et connaît également des conflits entre sa version humaine et son rôle de She-Hulk. Dans ce contexte, Matt Murdock apparaît comme une voix qui peut lui donner une sorte de conseil ; c’est en tout cas ce que suggère le nouveau teaser de la série, publié ce vendredi 9 septembre 2022.

La nouvelle bande-annonce de She-Hulk : Avocat Hulka avec Daredevil

Dans les comics Marvel, She-Hulk et Daredevil ont une tradition. Dans un comics, les deux se sont affrontés au tribunal suite à une brouille avec Captain America. Dans une autre histoire, ils ont partagé leur intimité. Pour l’instant, rien de tout cela ne semble être évoqué dans She-Hulk : Avocat Hulka. Cependant, en raison du ton comique, on ne peut exclure une certaine référence à ce type d’épisode, ou le fait qu’ils soient encouragés d’une certaine manière.

Jusqu’à présent, l’histoire s’est concentrée sur des questions telles que le plafond de verre et le sexisme. Pendant ce temps, Jennifer Walters se bat pour gérer son identité. Alors que dans sa version humaine, elle apprécie certaines questions et se reconnaît sous différents angles, le monde semble faire appel à sa version héroïque, dans laquelle elle ne se sent pas encore tout à fait à sa place. Pendant ce temps, un conflit juridique avec Titania l’attend.

Ce personnage pourrait être pertinent dans le cadre de la narration de l’ouvrage. Marvel Cinematic Universe. Au sein de la bande dessinée, il est pertinent d’être perturbateur à plusieurs égards. La rupture du quatrième mur et sa présence féministe sont essentielles. On en a vu un peu dans les dernières séries Disney+.