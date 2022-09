She-Hulk et l’histoire de l’escouade de démolition

En plus des divers cameos qu’il montre She-Hulk : Avocat Hulka. Il y a un certain nombre de références à divers groupements ou circonstances qui peuvent être pertinents pour le développement du Marvel Cinematic Universe. Du rôle de Bruce Banner à la possibilité que les bases soient jetées pour un nouveau film Hulk, en passant par la mention de l’équipe de démolition.

Outre ces apparitions, les passages où Wong intervient se distinguent. Et le personnage le plus attendu dans les caméos de She-Hulk : Avocat Hulka Matt Murdock, l’avocat joué par Charlie Cox qui deviendra un justicier sous le nom de Daredevil. En attendant, l’équipe de démolition peut passer inaperçue également connu sous le nom de « Wrecking Crew ».

La référence faite dans She-Hulk : avocat Hulka n’a pas été aussi explicite ou précis par rapport aux comics Marvel. Cependant, il fonctionne comme un clin d’œil pour composer ou représenter davantage le vaste champ de personnages et de groupements qui vivent dans ses pages.

L’histoire de la Demolition Squad présente dans She-Hulk : Avocat Hulka

Dans les bandes dessinées, le Demolition Squad a été développé par Len Wein. Son concept était accompagné du dessin de Sal Buscema. Bien qu’elle ne soit peut-être pas aussi connue des fans du Marvel Cinematic Universe, il s’agit d’un groupement qui existe depuis 1974, date à laquelle il a été introduit dans l’Union européenne. Defenders #17.

La principale caractéristique de la Brigade de démolition est qu’elle leur tenue rappelle celle des ouvriers du bâtiment. Il y a donc un jeu entre leurs costumes et l’idée de destruction. Les méchants qui la composent sont :

Le démolisseur

Bulldozer

Thunderball

Dans l’adaptation présentée lors du troisième épisode de She-Hulk : Avocat Hulka, La Brigade de démolition attaque Jennifer Walters jouée par Tatiana Maslany. Il le fait dans l’intention d’extraire son sang, ce qui ouvre une interprétation possible : quelqu’un a besoin d’elle, peut-être, pour façonner d’autres êtres similaires, bien que dans un but différent.

La principale différence entre les personnages des bandes dessinées et ceux présentés par Disney+ réside dans le fait que, dans les pages, ces méchants ont acquis leurs pouvoirs en entrant en contact avec une poutre de fer, comme ils le soulignent dans Les meilleures bandes dessinées. Ce sont des personnages qui ont un pouls constant avec Thor. Dans la série, on les voit porter des armes asgardiennes, peut-être volées à New Asgard. On ne sait pas encore qui est derrière, qui les brandit.



Le prédécesseur de Hawkeye

Ce n’est pas la première fois que les adaptations de Marvel et Disney intègrent dans l’histoire un groupe qui ne fait peut-être pas partie de l’imaginaire commun quand on pense aux comics. Pendant Hawkeyeles studios ont introduit le gang des « Sports Suits ». Ce groupe a été chargé de poursuivre Clint Barton et Kate Bishop dans différents quartiers de la ville.

Derrière cette organisation se cache un des plus grands noms du crime dans le Marvel Cinematic Universe et toute l’industrie des comics : Wilson Fisk/Kingpin. Bien qu’il n’y ait pas encore d’indices clairs quant à savoir si ce personnage apparaîtra dans… She-Hulk : Avocat Hulka mais il est certain que son voyage dans l’histoire se poursuivra dans… Daredevil : Born Againqui sortira en 2024. Il peut, d’ici là, être révélé comme la figure derrière divers syndicats du crime.