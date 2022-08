She-Hulk : Lawyer Hulka, critique : tente trop de choses, n’arrive pas à grand-chose

Pour le meilleur ou pour le pire, She-Hulk : Avocat Hulka disponible sur Disney+, est une comédie. Et un autre, avec l’intention de vous faire rire. Il y parvient d’ailleurs à travers une version moqueuse, parfois satirique et toujours ludique du Marvel Cinematic Universe. Une chose qui avait déjà été annoncée et rendue claire dans les bandes-annonces qui donnaient un aperçu du ton général de la production.

La perception de l’humour dans la série est cependant beaucoup plus proche de la parodie que de l’ironie, comme on le supposait. La nuance provoque la sensation constante que chaque séquence est créée pour se tenir sur un coup d’effet humoristique. Est-ce que ça marche ? Pas toujours, et c’est précisément dans cette disparité de rythme que réside le plus gros problème de la production.

Le scénario ne cache pas le fait qu’il s’agit d’un produit léger et apparemment sans prétention. Ce point est clair lorsque, comme prévu, Jennifer Walters (Tatiana Maslany) brise le quatrième mur. « C’est une comédie légale », précise-t-elle en souriant. Le personnage prend vie et il est clair que, pour la plupart des prémisses, doit être soutenue par la vitalité qui déborde sur l’écran. Mais l’effet n’est pas aussi hilarant et subversif que dans le cas de, par exemple, Deadpool. Peut-être à cause de son évidence, le dialogue singulier entre le public et le personnage dans She-Hulk : Avocat Hulka n’a pas l’impact spirituel de son original.

She-Hulk : Avocat Hulka

She-Hulk : Lawyer Hulka de Disney+ est un mélange excentrique de comédie et d’action. En même temps, c’est un hommage bien construit au comics dont il est tiré et à Jennifer Walters, l’un des personnages les plus aimés de Marvel. Mais entre les deux, la série ose prendre un risque qui ne passe pas toujours bien. Celle de ne pas prendre au sérieux son personnage, le contexte qui l’entoure et, encore moins, le Marvel Cinematic Universe.

L’obsession de faire rire les gens par n’importe quel moyen en She-Hulk : Avocat Hulka

La série manque du polissage nécessaire pour un produit qui, insiste-t-on, devait réécrire la formule des séries Marvel. Sans assez d’acuité pour une comédie brillante ou l’intrigue pour une histoire qui se maintient par ses petites énigmes, la production avance sur un terrain désordonné. Dans la bande dessinée, cette qualité imprévisible est un mélange de registres et de tons, que le action réelle ne peut être transmis.

C’est particulièrement visible lorsqu’elle tente d’équilibrer sa version de l’iconique Jennifer Walters et, en même temps, un type d’héroïne inédit chez Marvel. D’une part, le personnage est la contradiction des figures de studio, sans couacs ni, en apparence, de nuances.

Mais à l’autre bout, elle a notoirement une place réservée Jennifer est destinée à prendre un point comme cadre de plusieurs histoires qui convergent vers la sienne. Et qui, sans aucun doute, donnera lieu à un nouveau chapitre du Marvel Cinematic Universe. Malgré cela, l’ambition n’est pas à la hauteur en raison de la mauvaise exécution de l’intrigue.

Une femme verte à la recherche d’un destin

Le personnage de Maslany ne cherche pas la rédemption, et n’a pas de but altruiste ou plus grand. En réalité, Jennifer veut juste un bon travail. Une déclaration simple et pratique qui la définira dorénavant. Pour elle, il n’y a pas de grands exploits, de marteaux magiques ou d’armures extraordinaires. Elle veut vivre sa vie, même si le fait d’avoir la peau verte et de mesurer 1,80 m la bouleverse.

Et il le dit clairement, à chaque fois que l’occasion se présente. Que ce soit lorsqu’il vient de découvrir qu’il a les mêmes capacités étonnantes que son célèbre cousin. Ou plus tard, lorsqu’il se rend compte qu’il a davantage le contrôle et que, dans son cas, la nature monstrueuse est plus un attribut qu’une condamnation. She-Hulk : Avocat Hulka veut montrer que l’ère de l’ostentatoire est derrière nous. Et que les nouveaux héros doivent faire face aux hypothèques, aux assurances et au sentiment qu’en réalité, il n’y a pas de véritable but pour le bien.

She-Hulk : L’avocat Hulka est disponible sur Disney+.

Ainsi, tout comme le matériel original, la production se limite à analyser une dimension singulière d’une créature redoutable. Et si la nature violente de Hulk pouvait être nuancée… ou améliorée à son avantage. Ou mis en valeur en tant qu’atout. Jennifer, la cousine d’un Bruce Banner récupéré et aimable, avec une performance plutôt plate de Mark Ruffalo, est la preuve de cette possibilité.

Le personnage est le premier héros du Marvel Cinematic Universe qui ne cherche pas à guérir les blessures ou à faire le bien. Cette liberté, qui lie l’étrange au quotidien, confère à la série une grande partie de sa personnalité. Cependant, elle n’est pas assez forte pour la rendre attrayante, ou du moins intrigante. Un poids qu’il doit supporter avec difficulté dans ses premiers épisodes.

She-Hulk : Avocat Hulka juste un jeu et rien de plus



Dans ses premier et deuxième chapitres, le récit souligne plus que nécessaire la dérision du postulat. Jennifer est formidable, mais elle ne veut pas l’être. Ou elle le fait, mais selon ses conditions. C’est possible ? La moquerie est la réponse. Il y a des références, des jeux de mots, l’impression que le scénario de sa collègue Jessica Gao, ironise sur l’essence de Marvel et montre le sens de l’absurdité d’un monde habité par des super-héros. Cependant, les explications insistantes sur la raison pour laquelle Jennifer veut prendre du recul par rapport à la responsabilité du pouvoir sont parfois excessives et inutiles, surtout lorsque la série traverse ses moments moins hilarants, ce qui n’est pas le cas.

She-Hulk : Avocat Hulka La Hulka, a le besoin impérieux de préciser quel est son registre et sa personnalité. Et dans la précipitation, le concept finit par sembler incomplet et parfois artificiel. Et ce, malgré les efforts soutenus de l’histoire pour utiliser la vivacité du personnage comme point d’appui central. Mais quelque chose ne fonctionne pas tout à fait, car Jennifer évolue entre des vaisseaux Saakar dont l’origine n’est pas expliquée et une transformation rapide et imparable.

La série exploite sa qualité de sarcasme de manière peu habile. Et ce petit défaut de rythme un élément d’une importance considérable pour l’humour sabote son atmosphère et, dans certains cas, même sa mise en scène.



Le rire apparaît comme un pont entre une intrigue légère et une intrigue plus complexe, mais les deux ne se complètent pas toujours. Pour son troisième chapitre, il est déjà évident que le scénario ne sait pas vraiment comment maintenir l’équilibre délicat qu’une telle chose exige. Peut-on prendre au sérieux le point central de l’intrigue, basé sur une confrontation contre un vieil ennemi du monde autour de Hulk, ou s’agit-il simplement de la présentation d’un scénario plus vaste pour un type de super-héros renouvelé ? La série ne le dit pas clairement, et c’est peut-être l’un de ses plus gros problèmes.

Une grande femme verte qui veut juste vivre sa vie

De la même manière que dans la bande dessinée, Jennifer acquiert des pouvoirs en mélangeant son sang à celui de Bruce Banner. Mais si sur le papier il s’agit d’un arc majeur, le premier épisode dépeint cette éventualité avec une superficialité troublante. Le récit s’oriente ensuite vers la mise en évidence de l’existence d’un prodige, sans trop de détails fondamentaux.

L’essentiel est un point : son pouvoir vient de Hulk. Par conséquent, et comme elle l’admet, tout ce qui la rend formidable est lié à son célèbre parent. La question de l’air secondaire du personnage est clairement posée et est immédiatement réglée. « Je n’ai pas besoin de faire partie de sa légende » dit Jennifer, qui rejette les tentatives bien intentionnées de Bruce de la guider dans la compréhension de sa nouvelle nature.

Les effets visuels numériques se sont améliorés par rapport à la première bande-annonce.. C’est très visible dès le premier épisode. On y voit Jennifer, d’un réalisme étonnant, interagir avec une version sombre de Bruce Banner. Mais, même ainsi, il y a encore un oubli flagrant dans les détails. L’un, qui dans les chapitres suivants, rompt l’atmosphère en quelques moments d’importance relative.

She-Hulk : Avocat Hulka n’est pas tout à fait à la hauteur visuellement, et le décor encombré devient plus évident à mesure que le personnage vit avec son environnement. Jennifer, qui fait comprendre dès les premières minutes qu’elle est une version polie, plus habile et certainement plus puissante de Hulk, a du mal à le prouver. Surtout quand la série fait de l’éventualité le centre de son histoire, sans y parvenir tout à fait.

Les anciennes gloires racontées par leurs héros



Aussi, il y a un déséquilibre entre la façon dont sont représentés les super-héros qui ont fait partie des trois premières phases de l’univers cinématographique et cette nouvelle génération, plus ouverte et moins épique. Hulk, transformé en un bienfaiteur avec une tendance à la tranquillité de type zen, est un lien presque nostalgique avec un autre visage de Marvel.

Pour la première fois, la « Maison des idées » montre clairement que sa troisième phase réussie a été, selon toute vraisemblance, son point culminant. Et Bruce, survivant et héros si énorme à plus d’un titre qu’il passe inaperçu, en est le symbole le plus immédiat.

Bruce Banner, l’homme qui, d’un claquement de doigts, a ramené la moitié de la vie de l’univers, est un solitaire, un marginal et un paria. Tellement hors sujet qu’il y a à peine un commentaire sur le sujet au milieu d’un dîner familial. La série s’attache à montrer un présent propre et prospère. Il n’y a plus le sens du monde en ruine qui montrait WandaVision et Le Faucon et le Soldat de l’Hiver.

En particulier, l’absence du moins dans les premiers chapitres de notions sur ce qui s’est passé après la guerre blip qui nuisent à l’argument. Sur She-Hulk : Avocat Hulkale monde renaît, il s’épanouit. La perception mature du désastre et du cataclysme que Marvel montrait dans les récits télévisés de la phase quatre disparaît sans explication.

A la place, il y a des blagues. Il y en a beaucoup : sur la personnalité narcissique des super-héros, la virginité de Steve Rogers, le monde peuplé de prodiges. Ou celle dans laquelle un avocat se transforme en une créature à la peau verte pour parader dans la salle d’audience. Dans lequel un méchant improbable peut apparaître et disparaître sans explication concise. Les pièces de She Hulk : Avocat Hulka ne vont pas ensemble et l’incohérence est notoire.

Tous en vert et un danger pour la périphérie



L’arrivée attendue de Tim Roth dans le rôle de l’Abomination est moins forte qu’on pourrait le penser, malgré son importance notoire. En fait, une partie de l’intrigue des troisième et quatrième chapitres, sont soutenus par la performance incontestable de l’acteur. Le scénario prend la bonne décision de faire de Roth plus qu’un simple camée.

En particulier lorsqu’il établit un lien entre la série et l’une des récentes versions de la phase 4 à travers le personnage. Et si l’humour est également présent pour l’ennemi traditionnel de Hulk, l’accent sur la satire est plus sombre et plus vif. Que ce soit parce que Roth crée un personnage profond au milieu de la simplicité de l’intrigue ou en raison de sa pertinence évidente, le retour d’Abomination est le bienvenu.

Bien sûr, il ne fait aucun doute que l’imbrication d’une histoire avec une backstory plus ou moins complexe, avec un personnage en quête de son identité, comme c’est le cas de Jennifer, a des résultats mitigés. Encore plus lorsqu’elle doit traverser des intrigues secondaires qui se croisent avec les siennes. Cette disparité donne à la série un sentiment d’urgence. Jennifer doit faire comprendre qu’elle est aussi différente qu’on peut l’être de n’importe quel héros de Marvel. Mais le fondement de la prémisse est maladroit et parfois ridicule.

Elle : Hulk, Avocat Hulkaune blague mal racontée

Cette double version de la responsabilité du pouvoir, est ce qui soutient l’histoire. Ou en tout cas, que c’est ce qui le distingue de toute motivation habituelle dans le monde Marvel. Un obstacle qu’il doit franchir sans réussir. L’intrigue oublie que, malgré tout, il s’agit d’une histoire d’origine. Il ne suffit pas d’être drôle ou de jouer avec des références qui provoquent des rires inévitables.

La cave est analysée dans la série comme une sorte d’oasis de vie quotidienne dans un monde d’événements extraordinaires. Avec la même intention de Mme Marvel pour montrer un monde avec de grandes figures sinistres, il y a une exploration de la nouvelle renommée et de la célébrité. Mais soit parce que le dispositif commence à devenir répétitif, soit parce qu’il finit par manquer de grâce, il n’a plus de véritable impact. La production s’attache donc au personnage, à ses vicissitudes et surtout à sa capacité à faire rire.

She-Hulk : Avocat Hulka et le girl power



Bien sûr, Jennifer est aussi une femme contemporaine. Plein d’ambition, appartenant à une grande famille et traversant tous les problèmes qui en découlent. Une personne qui précise que, pendant une grande partie de sa vie, « la gestion de la colère est devenue sa profession ». Cette héroïne d’un nouveau genre de la maison des idées connaît son poids dans le monde. Sa formidable qualité d’être à la fois un super-héros et une personne qui peut refléter un courant. C’est du moins ce que suggère l’émission.

Marvel a souvent été critiqué pour ses personnages féminins stéréotypés, ou au mieux, des miroirs de l’homme. Dans Jennifer, elle trouve une occasion de se justifier. Elle essaie, en tout cas. La She-Hulk de Maslany est fraîche, énergique et sans aucun doute.., une ingénieuse recombinaison d’éléments sur son passé héroïque. Mais il n’est pas assez substantiel pour être autre chose que l’annonce de quelque chose de plus profond qui n’est jamais montré.

Les commentaires féministes sont toutefois présents, elle est si mal construite qu’elle en devient artificielle. « Je passe ma vie à traiter avec des hommes ayant un minimum d’expérience qui essaient de m’expliquer comment faire mon travail » dit Jennifer, pour éclairer Bruce sur ses compétences. Et l’intention est si évidente que le jeu de mots perd de sa puissance. Quelque chose qui se produira encore et encore tout au long de la série.

« Je veux juste un bon travail », répète Jennifer encore et encore. Elle veut aussi prouver son caractère unique, mais en vain. Et il semblerait que ce soit ce sentiment d’aspirer à un but sans grande signification qui la rende… She-Hulk : Avocat Hulka est un produit incomplet, tant sur le plan visuel que sur celui de l’intrigue. Peut-être son plus gros problème.