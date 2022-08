Si vous aimez House of the Dragon, vous devriez lire ces livres

Le premier épisode de House of the Dragon rappelle agréablement les deux premières saisons de Game of Thrones qui étaient sans doute les meilleures de la série HBO de l’époque. Les dragons, les batailles et les paysages oniriques sont ce qui attire vraiment le spectateur : les intrigues politiques et le portrait de la condition humaine.

Trahison, amour, pouvoir, guerre… Tous les thèmes sont clairement inspirés d’événements réels de l’Europe féodale et de la montée et de la chute de l’Empire romain.

Les parallèles sont plus qu’évidents. Et en regardant le premier chapitre de House of the Dragon on ne peut s’empêcher de penser constamment aux événements et aux livres qui inspirent ces séries. À l’époque où nous vivons, où tout ce qui est nouveau vieillit de plus en plus vite, les classiques restent plus que jamais d’actualité, car ils traitent toujours des sujets qui ne cesseront jamais de nous intéresser. Ce sont quelques-unes de celles qui me sont venues à l’esprit en regardant le premier épisode de la série House of the Dragon.

I, Claudius, par Robert Greaves

Ainsi que Game of Thrones, House of the Dragon fait constamment penser au roman historique et à la série télévisée Moi, Claudius. De plus, il s’agit d’une copie avec des dragons, des zombies et des scènes de sexe explicites entre les deux. Même si je dois avouer que je ne suis pas objectif : Moi, Claudius est ma série télévisée préférée.

Le livre de Robert Graves dont il s’inspire est une autobiographie romancée de Claudius, un empereur romain qui n’a plus beaucoup de temps à vivre. Dans ses mémoires, il évoque son enfance et sa jeunesse alors qu’il était un spectateur constant des luttes pour le pouvoir absolu à Rome pendant la période des quatre premiers empereurs, de Jules César à Caligula. Claude appartenait à la dynastie des Julio-Claudiens, mais il n’a jamais été destiné à régner sur l’Empire. Il était boiteux, bégayait et bavait. C’est cette apparente inaptitude à la fonction qui, curieusement, l’a sauvé du sort fatal qui a frappé d’autres patriciens sous le règne de Tibère et de Caligula. Le destin a fait de ce pauvre homme, amoureux de la république romaine, le monarque absolu du plus grand empire du monde.

À travers ses pages, le lecteur n’apprendra pas seulement ce qu’était Rome à l’aube de la période impériale de manière assez fiable, mais il pourra également se délecter d’un merveilleux portrait des vertus et des misères de l’humanité. Le pouvoir, la cupidité, la trahison et les excès sont les protagonistes du livre et de la série. Le lecteur verra bientôt que George RR Martin s’est inspiré de Claudius pour créer Tyrion Lannister et de Caligula pour dépeindre le cupide et stupide Joffrey Baratheon. Martin lui-même a déclaré qu’il était un admirateur du travail de Graves, que ce dernier avait reconstitué l’autobiographie écrite par Claudius lui-même et perdue au fil du temps. Pour ce faire, il s’est appuyé sur les textes des historiens romains de l’époque, qu’il a lui-même traduits.

La série de la BBC est également fantastique

Si ce que vous aimez dans Jeux du Trône les manœuvres politiques, les trahisons et les luttes de succession, je vous recommande vivement de lire le roman ou de regarder la série télévisée.

Il a été produit dans les années 70 et ressemble à une pièce de théâtre en raison de son faible budget. Mais je vous encourage à regarder au moins le premier épisode dans son intégralité. Vous serez accroché. Il n’y a pas de dragons ou d’effets spéciaux, mais ses dialogues et ses performances font plus que compenser. Moi, Claudius vous l’apprécierez davantage que House of the Dragon si vous lui donnez une chance. Le mieux est encore de lire le roman en premier, bien sûr.

Et si vous aimez le lire et ce qu’il raconte, il n’y a pas de meilleur moyen de se plonger encore plus profondément dans l’histoire de Rome que de lire les historiens romains dont Graves s’inspire. Le site La vie des douze Césars par Suétone, les livres du Histoire de Rome de Titus Livy et les Vies parallèles de Plutarque sont un bon début. Pour un aperçu plus complet de l’ensemble de la période, l’un des ouvrages les plus complets et les plus appréciés est le suivant Déclin et chute de l’Empire romain par Edward Gibbon.

Le Prince, de Niccolò Machiavelli, dans La Maison du Dragon



Bien qu’il ne s’agisse ni d’un roman, ni d’un livre d’histoire, ce traité politique est essentiel pour approfondir les thèmes du pouvoir et de la politique, qui sont au cœur de l’ouvrage House of the Dragon et Game of Thrones. Qui plus est, les deux séries sont clairement imprégnées de la philosophie de Machiavel.

Le Prince inaugure ce que nous comprenons aujourd’hui comme la politique, car il détache le pouvoir et l’État de la religion et de la morale traditionnelle. Sa vie de diplomate lui permet de rencontrer les grands personnages de l’époque, et il est chargé d’organiser l’armée populaire florentine. Cette expérience et son intelligence lui ont permis d’écrire un traité pour instruire les princes mais qui nous sert, humbles lecteurs, de manuel pour nous gouverner nous-mêmes.

De nombreux personnages de la série sont inspirés des vers de cet illustre Italien. Ils savent s’adapter à toute circonstance pour leur propre bénéfice. Lorsque l’occasion se présente, ils n’hésitent pas un instant à faire le mal afin d’obtenir le pouvoir qu’ils convoitent.

Comme je l’ai dit précédemment, le grand attrait de House of the Dragon est un mélange parfait de fantaisie et de politique. Et il n’y a pas de meilleur manuel pour comprendre cette dernière que Le Prince. Presque toutes les éditions actuelles comprennent les notes rédigées par Napoléon Bonaparte, admirateur de Machiavel et désireux de se voir reflété dans tout personnage ou action illustre susceptible de rehausser son ego déjà important.

Histoire de la guerre du Péloponnèse, par Thucydide

Si ce qui vous intéresse dans les deux séries, c’est la guerre et les conflits entre les différentes factions, l’histoire de la guerre du Péloponnèse est l’un des meilleurs livres que vous pouvez lire sur le sujet. Raconté par le général athénien Thucydide, il relate les événements de la guerre entre la Ligue du Péloponnèse, dirigée par Sparte, et la Ligue de Deos, dirigée par Athènes, pour l’hégémonie de la Grèce antique.

En plus d’être un classique de la littérature mondiale, il a inspiré les auteurs les plus illustres, est l’un des premiers livres d’histoire jamais écrits. Dans les huit livres du livre, toutes les étapes, causes et conséquences du conflit sont parfaitement détaillées. Le lecteur établira rapidement des parallèles clairs entre la guerre du Péloponnèse et le paysage géopolitique d’aujourd’hui.

Les classiques nous aident à comprendre les erreurs du passé et à anticiper celles que nous pourrions commettre à l’avenir. Dans la série Max de HBO, les guerres sont racontées de la même manière, sans établir de frontière claire entre les bons et les méchants, mais en exposant les motivations et les désirs de chaque protagoniste avec lesquels on peut sympathiser ou être en désaccord.

Macbeth et Hamlet, de William Shakespeare



Il est bien connu que l’histoire et l’univers de George R. R. Martin sont clairement inspirés de la Guerre des Roses. C’est sous ce nom qu’est connue aujourd’hui une série de guerres civiles menées pour le contrôle du trône d’Angleterre à la fin du 15e siècle. Elle opposait deux branches rivales, les Lancastriens et les Yorks nommés dans les livres et la série Max de HBO comme les Lannister et les Starks.

Une grande partie de ce que nous savons de ces guerres est due à la tétralogie théâtrale de Shakespeare sur le sujet (« Henry VI » et « Richard III »). Mais nous voyons aussi des références claires dans le développement des personnages, qui ne sont pas seulement machiavéliques, mais aussi très shakespeariens. Dans la série Game of Thrones Cersei Lannister incarne parfaitement la personnalité et les actions de Lady Macbeth, une femme qui utilise sa ruse et sa malice pour manipuler les hommes et obtenir le pouvoir jusqu’à ce qu’il la consume.

Il est évident que Shakespeare a influencé tous les écrivains, mais dans la pièce de Martin, non seulement il y a des références explicites, mais l’intrigue principale est très similaire à des tragédies populaires telles que Macbeth y Hamlet. C’est du théâtre, et dans la traduction, on perd beaucoup des génies lexicaux du dramaturge. Mais Shakespeare est fascinant, et après l’avoir lu, il est impossible de ne pas conclure que presque toutes les séries télévisées sont, au mieux, une reprise de ses pièces.

Les Borgias de Mario Puzo, la clé de la Maison du Dragon



L’œuvre de Martin dépeint diverses familles et leurs luttes pour le pouvoir. Inspirés par des événements historiques et littéraires, il est difficile de trouver un meilleur exemple que les différents récits sur les Borgia. Cette maison noble d’Aragon est devenue une famille très influente pendant la Renaissance en Italie. Elle a même produit deux papes : Alexandre IV et Calixte III. Les Borgia ont captivé de nombreux écrivains en tant que famille influente, cruelle et très puissante.

Grâce à leur mécénat, des artistes tels que Michel-Ange, Bosch et Léonard de Vinci ont bénéficié d’une protection spéciale et ont pu créer certaines de leurs œuvres les plus connues. L’équivalence entre les Lannister et les Borgia est évidente, y compris l’inceste, la conspiration et l’utilisation de tous les moyens pour atteindre le but ultime : aggrandir et perpétuer l’héritage et l’hégémonie de la famille.

Les Borgias raconte la vie de la famille jusqu’au sommet du pouvoir et comment elle l’a perdu après une série de malheurs provoqués par sa propre cupidité. Si vous aimez les trahisons au sein de chaque famille de la série, vous apprécierez de vous plonger dans ce roman historique.