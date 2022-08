Sony annonce le DualSense Edge, une version Pro de l’excellente manette de la PS5

Depuis de nombreuses années, les joueurs de la plateforme PlayStation souhaitaient que Sony sorte une manette axée sur les titres compétitifs, et leurs demandes ont enfin été entendues. Après que des rapports aient fait surface au cours des derniers mois, la société japonaise a profité des projecteurs de la Gamescom 2022 pour annoncer le… DualSense Edge une variante professionnelle de la manette PS5 qui arrive avec de multiples ajouts et la promesse d’une haute degré de personnalisation en fonction de vos besoins.

Tout d’abord, le DualSense Edge vous permettra de mapper ses boutons à votre guise. En fait, vous avez également la possibilité de les désactiver si vous le souhaitez. D’autre part, vous pouvez régler la sensibilité des bâtons une fonction qui s’avérera très utile pour les personnes qui apprécient tireurs. Avoir la possibilité de régler votre vitesse de visée peut être la clé pour vous démarquer dans un jeu.

En ce qui concerne les déclencheurs L2 et R2, il sera possible d’adapter leurs déplacements et les « zones mortes » via une paire d’interrupteurs arrière. Par exemple, dans les jeux d’action, vous pouvez réduire leur course au minimum pour rendre le tir plus rapide.

Avec autant d’options de personnalisation, il est nécessaire de disposer d’une sauvegarde du profil. Heureusement, le DualSense Edge vous permettra d’enregistrer différentes configurations et de passer rapidement de l’une à l’autre en fonction du jeu choisi. « Avec la manette sans fil DualSense Edge, vous aurez toujours vos commandes préférées pour vos jeux à portée de main. Que vous affrontiez des dieux et des monstres nordiques dans… God of War Ragnarökou des joueurs rivaux dans une bataille royale en ligne ».

Le DualSense Edge dispose d’un nouveau bouton (Fn) avec lequel il est possible de choisir entre les profils enregistrés, de régler le volume du jeu et du chat, ainsi que de configurer un nouveau profil. L’idée est que les joueurs aient accès à de multiples fonctionnalités sans être trop distraits, tout est donc à portée de main.

En général, les manettes destinées aux joueurs de compétition intègrent des boutons supplémentaires pour faciliter l’accès à des actions spécifiques, et avec le DualSense Edge, cela ne fait pas exception. Nous avons trouvé deux boutons sur la région arrière, et deux autres placés à un endroit inhabituel : le bord inférieur juste en dessous des bâtons. Ils peuvent tous être mappés à la convenance du joueur, soit en prenant la place de boutons existants, soit en créant des combinaisons entre eux.

Bien sûr, le DualSense Edge comprend jusqu’à trois bâtons interchangeables (standard, high dome et low dome) et deux jeux pour les entrées arrière (demi-dôme et levier). Cependant, l’une des plus grandes nouveautés du DualSense Edge par rapport aux autres options sur le marché est peut-être la possibilité de remplacer l’ensemble du module du bâton (Dans quel but ? Bien que Sony ne le mentionne pas, cela a sûrement à voir avec la tempête dérive. Au lieu de remplacer l’unité de commande complète lorsque ce défaut se produit, seul le module doit être remplacé. Cependant, ce sera vendu séparément.

En revanche, en ce qui concerne l’ergonomie, n’attendez rien de nouveau. Son facteur de forme, à part les boutons ajoutés, est à peu près le même que celui du DualSense classique. En effet, la manette de la PS5 était déjà excellente à cet égard, et aucun changement n’était donc nécessaire. Cependant, il sera intéressant de voir comment se sentent les boutons arrière, car sur d’autres manettes, ils ne parviennent pas à s’adapter à tous les types de main.

Le DualSense Edge conserve le confort caractéristique et l’expérience immersive de la manette sans fil DualSense lorsqu’on joue aux jeux compatibles, notamment le retour haptique, les gâchettes adaptatives, le microphone intégré, les commandes de mouvement et bien plus encore.

Malheureusement, nous ne connaissons pas encore la date de sortie et le prix du DualSense Edge.