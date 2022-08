Sony confirme enfin le lancement du PlayStation VR2 début 2023

Depuis que Sony a annoncé le développement de son PlayStation VR2, les utilisateurs attendent sa sortie. Jusqu’à présent, cependant, la société est restée assez discrète sur la disponibilité de son nouveau produit, ne communiquant que des informations techniques à chaque discours. Aujourd’hui, un an et demi après sa présentation officielle, Sony a finalement décidé d’offrir la première fenêtre de sortie pour leur PS VR2, et ils visent pour 2023.

Par le biais de publications sur leurs comptes officiels sur Twitter et Instagram, Sony a confirmé que la PlayStation VR2 arrivera au début de l’année 2023.

Nous disposons enfin d’une estimation de la date à laquelle nous pourrons mettre la main et les yeux – sur le PlayStation VR2, mais pour l’instant, nous ne savons pas quand… il n’y a pas de date précise donc nous devrons nous contenter de ces informations.

Alors que Sony indique que son PS VR2 arrivera au « début de 2023 », il devrait être publié au cours du premier trimestre de cette année. Mais, bien sûr, rien n’est certain, et les plans ont tendance à changer à mesure que la date prévue approche. Après tout, nous traversons une pénurie de composants assez aiguë, et un retard dans le lancement du PlayStation VR2 ne serait pas surprenant.

Ce que l’on sait d’autre sur le PlayStation VR2 et les jeux qu’il proposera



Bien que Sony soit resté quelque peu silencieux au sujet de son appareil, il ne… a publié quelques détails importants. Parmi elles, le PlayStation VR2 sera doté d’une dalle de résolution 4K, et pourra atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

En outre, le champ de vision passera à 110 degrés. En termes de technologie de rendu, nous savons que Le PS VR2 utilisera le rendu foveated. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que les lunettes VR ne rendront en haute qualité que les objets et les textures qui sont au point pour vos yeux. Le traitement graphique s’en trouve grandement facilité, offrant une meilleure qualité et de meilleures performances.

Plusieurs titres seront pris en charge par le PlayStation VR2, dont les suivants Resident Evil Village, Remake de Resident Evil 4, No Man’s Sky, The Walking Dead : Saints et pécheurs : la rétribution et quelques autres. En outre, son premier titre exclusif entièrement dédié sera Horizon : L’appel de la montagne. Au total, un catalogue initial d’environ 20 jeux a été confirmé comme étant compatible avec l’appareil.

Bien sûr, le Le PS VR2 ne sera compatible qu’avec le PS5. C’est pourquoi, si vous voulez utiliser cet appareil, vous devrez d’abord mettre la main sur la console de génération actuelle de Sony. Si vous voulez en savoir plus, voici toutes les spécifications techniques des lunettes de réalité virtuelle de Sony. Vous pouvez également jeter un coup d’œil au design révélé par Sony plus tôt cette année.