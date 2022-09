Sony perd l’architecte de la PlayStation qui a conçu la PS4 et la PS5

Sony va perdre l’une des personnes les plus importantes au monde dans le développement de la PlayStation. Selon un rapport de Bloomberg, Masayasu Ito vice-président de l’ingénierie matérielle chez Sony Interactive Entertainment, prendra sa retraite le mois prochain. Ito était en charge de la PS4 et de la PS5, ainsi que d’autres produits majeurs au cours de ses 36 années au sein de l’entreprise.

Masayasu Ito quitte son poste de responsable du matériel chez SIE le 1er octobre. Toutefois, l’architecte de PlaySation continuera à travailler dans la division de la mobilité et en tant que conseiller exécutif jusqu’en mars 2023. Son départ est significatif, car il n’était pas seulement responsable du succès de la PlayStation 4, mais aussi d’appareils tels que la PlayStation VR et la PlayStation 4 Pro qui a contribué à consolider la position de Sony dans le secteur des jeux vidéo.

Bien qu’Ito ait rejoint Sony en 1986, ce n’est que dans les années 2000 qu’il a rejoint les rangs de PlayStation. Selon son profil LinkedIn, il était le chef de l’ingénierie mécanique pour la PSP et chef de l’ingénierie matérielle pour la PS3. En avril 2008, il est devenu vice-président de l’ingénierie matérielle chez SCEI et a supervisé l’architecture de la PlayStation 4, l’une des consoles les plus réussies de Sony.

De l’écran LCD de la PSOne, au développement de la PlayStation 4 et 5

Vous vous souvenez de la fameuse vidéo de démontage de la PS5 ? Le protagoniste n’est autre que Masayasu Ito, qui a commencé le processus de conception de la console en 2015. Il y mentionne sa philosophie lorsqu’il s’agit de créer des produits portant la marque PlayStation.

Notre équipe accorde une grande importance à une architecture bien pensée et bien conçue. À l’intérieur de la console se trouve une structure interne qui semble propre et bien rangée, ce qui signifie qu’il n’y a pas de composants inutiles et que la conception est efficace. Ainsi, nous pouvons atteindre notre objectif de créer un produit avec un haut degré de perfection et de qualité.

Le départ d’Ito intervient à un moment clé dans lequel Sony travaille d’arrache-pied pour garantir l’existence de la PS5. Malgré des ventes record au lancement, les pénuries de puces et les problèmes de chaîne d’approvisionnement entravent la distribution. En outre, PlayStation a décidé d’augmenter le prix de la console dans plusieurs régions en raison de l’incertitude financière.

Lin Tao reprendra le rôle d’Ito en tant que directeur de l’ingénierie matérielle et des opérations au Japon. Hideaki Nishino, qui a pris ses fonctions de vice-président senior en mars 2021, sera responsable de la plateforme PlayStation. Le départ d’Ito n’a pas été annoncé en fanfare ; Sony s’est contenté d’une annonce laconique des changements de direction.

Bien que nous associions généralement le matériel PlayStation à des noms comme Ken Kutaragi ou Mark Cerny, Masayasu Ito est un élément important de la marque. L’ingénieur en mécanique, diplômé de l’université de Waseda, emporte avec lui des éléments marquants tels que l’écran LCD de la PSOne, certains périphériques de la PS2, la conception du logiciel de la PS4 et de multiples itérations des manettes DualShock sur les cinq générations de consoles sur lesquelles il a travaillé.