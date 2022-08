Sony rachète un studio de jeux mobiles pour étendre sa présence au-delà de PlayStation

Sony poursuit sa stratégie d’expansion au-delà de la PS4 et de la PS5, et a désormais les jeux mobiles dans sa ligne de mire. Au cours des dernières heures, la firme japonaise a annoncé l’acquisition de Savage Game Studios un studio basé à Helsinki et Berlin qui rejoindra PlayStation Studios.

Les détails concernant l’accord ne sont pas abondants. Aucun chiffre concernant la transaction n’a été rendu public à ce stade, bien que Hermen Hulst le dirigeant de PlayStation Studios, a annoncé que le studio fera partie d’une nouvelle division de jeux mobiles de la société. La division s’appellera PlayStation Studios Mobile Division et sera distincte de la division de développement des consoles.

Savage Game Studios n’est pas l’un des noms les plus connus du secteur. La société a été fondée en 2020 et travaille sur un titre d’action de type « game-as-a-service ». Il n’a pas encore été mentionné s’il continuera à travailler sur le projet, ou s’il devra réorganiser ses priorités afin de répondre aux ordres de Sony.

Bien qu’il s’agisse d’une société assez récente, elle a manifestement suscité suffisamment d’attention pour que PlayStation Studios ouvre son portefeuille et l’absorbe. « Nous partageons leur ambition inlassable d’innover, ainsi qu’une volonté constante d’élargir notre public et d’apporter PlayStation à plus de gens que jamais », a déclaré Hulst.

Michail Katkoff, cofondateur et PDG de Savage Game Studios, s’est également exprimé sur l’acquisition de Sony. Il a mentionné que tout le monde dans l’entreprise a une grande expérience des grands studios, et qu’ils voulaient rester « petits et agiles » pour prendre leurs propres décisions. Cependant, la perspective a changé lorsque l’offre japonaise est arrivée.

Nous avons conclu cet accord parce que nous pensons que les dirigeants de PlayStation Studios respectent notre vision de la meilleure façon de fonctionner et de réussir, et parce qu’ils n’ont pas peur de prendre des risques. Tout cela, plus la possibilité de tirer parti de l’incroyable catalogue de propriété intellectuelle de PlayStation et le fait que nous bénéficierons du type de soutien qu’eux seuls peuvent fournir, a-t-il ajouté.

PlayStation s’attaque aux jeux sur mobile



Le fait que Sony ait l’intention d’étendre son activité de jeux vidéo au-delà des consoles n’est pas une nouvelle. Ces derniers temps, nous avons constaté une volonté de plus en plus forte d’étendre la marque PlayStation à d’autres plateformes. Des titres exclusifs tels que Jours perdus et Horizon Zero Dawn ont déjà fait le saut vers le PC. Et n’oublions pas qu’au milieu de l’année 2021, elle a racheté Nixxes Software, une société qui se consacre à la création de ports pour les ordinateurs, et l’a ajouté à PlayStation Studios.

Quant à Savage Game Studios, son arrivée pourrait s’avérer cruciale pour permettre à PlayStation de s’implanter plus solidement dans le secteur des jeux mobiles. Le site mobile s’est avérée très lucrative ces dernières années générant beaucoup d’attention parmi les géants du secteur.

Le cas le plus notoire a été celui de Zynga, qui a été racheté cette année par Take-Two Entertainment pour plus de 12 milliards de dollars. Mais nous ne pouvons pas oublier King, le studio qui a créé Candy Crush qui a été racheté en 2016 par Activision Blizzard pour près de 6 milliards de dollars et qui pourrait désormais passer sous l’aile de Microsoft. À condition qu’elle mène à bien l’acquisition de sa société mère pour 68,7 milliards de dollars, bien sûr.

Mais ne nous attendons pas à ce que Sony retire des ressources du développement des jeux de la PS5 pour se concentrer sur sa nouvelle stratégie en matière de jeux mobiles. Les Asiatiques ont clairement fait savoir que leurs plans d’expansion n’affectent pas leur objectif premier, à savoir les consoles.

Comme nous vous l’avons déjà assuré avec nos projets de porter certains titres sur PC, nos efforts au-delà de la console ne diminuent en rien notre engagement envers la communauté PlayStation, ni notre passion pour continuer à créer d’incroyables expériences narratives en solo, a déclaré Hermen Hulst.