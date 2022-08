Spotify a une fonctionnalité étonnante pour les fêtes et les voyages en groupe, mais presque personne ne la connaît

Comment aimeriez-vous partage du contrôle de Spotify avec vos amis lors d’une fête, d’une soirée à la maison en famille ou d’un voyage en voiture ? Ou même écouter le même contenusimultanément, chacun depuis son propre appareil et dans sa propre maison. Tout ceci est possible grâce à session de groupe une fonctionnalité de ce service de streaming que beaucoup de gens ignorent mais qui, dans de nombreuses situations, peut être extrêmement utile.

Les seules conditions requises pour utiliser la session de groupe sont les suivantes : avoir un compte Spotify Premium et avoir l’application Spotify installée sur votre appareil. Cela s’applique à tous les participants à la session de groupe. En d’autres termes : tout le monde doit avoir un compte Compte Premium pour pouvoir bénéficier de cette option.

Parmi les options offertes par les sessions de groupe de Spotify, citons : le contrôle de la lecture, le saut ou le retour en arrière, et l’ajout de chansons à la file d’attente de lecture. Donc ça, si vous êtes à une fête, par exemple, tout le monde peut décider de ce qui sera joué sans avoir à demander à l’hôte de le faire.



Session de groupe Spotify : voici comment cela fonctionne

Le fonctionnement des sessions de groupe est assez simple. Nous ouvrons Spotify sur l’un des dispositifs compatibles. Appuyez sur play pour lire une chanson, un album, une liste de lecture ou un podcast. Celui que vous voulez Cliquez ensuite sur l’icône qui indique un écran et un haut-parleur. Cliquez ensuite sur Début de la session puis cliquez sur Démarrer une session de groupe.

Il ne reste plus qu’à cliquer sur Inviter des amis et envoyez des invitations à votre liste d’amis. Ils peuvent être là avec vous ou à la maison. Les invitations peuvent être envoyées via les médias sociaux ou par messagerie. Lorsqu’ils reçoivent l’invitation, ils n’ont plus qu’à cliquez sur le lien ci-joint et confirmez.

Si tous les participants se trouvent au même endroit, une personne peut connecter son téléphone portable à un haut-parleur externe (via Bluetooth, Spotify Connect ou AirPlay) ou à un autoradio et une fois que la session de groupe est créée, tous les membres peuvent contrôler ce qui est diffusé par ces appareils. Bien entendu, lorsque vous rejoignez la session, la musique commence à être diffusée sur chacun des appareils personnels de la session. Ce problème peut être facilement résolu en baissant le volume pour que seul le haut-parleur principal soit entendu.

Si les participants sont séparés, cette fonction leur permettra d’écouter simultanément tout ce qui est mis dans la file d’attente de lecture. Chacun d’entre eux peut également choisir le lieu de diffusion : sur le téléphone mobile, sur une enceinte connectée, sur un casque, etc.

Comment terminer une session

Personne n’aime voir la fête se terminer. Mais il arrive un moment où, petit à petit, les invités partent. Pour quitter la session de groupe dans Spotify à laquelle vous avez été invité, cliquez simplement sur Déconnexion. Vous cesserez d’écouter la musique sur votre appareil et/ou perdrez le contrôle de la lecture principale.

Et si c’est vous qui avez lancé la session de groupe Spotify, votre application affichera l’indicatif d’appel Fin de la session. Ainsi, les utilisateurs invités n’auront plus accès à votre lecture et vous serez le seul à contrôler la musique diffusée sur votre appareil.