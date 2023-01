The Last of Us’ a changé le début de la série comme ennuyeux

L’adaptation en série de The Last of Us La série The Last of Us de HBO, également disponible sur HBO Max, a laissé la plupart de ceux qui ont vu le premier épisode absolument stupéfaits. Dans notre critique, nous avons souligné son bon scénario et la façon dont il rend hommage au jeu vidéo. Mais tout ne peut pas être parfait. Les créateurs ont fini par modifier le début original car il était tout simplement trop ennuyeux.

Le premier épisode de la série commence par une interview télévisée réalisée dans les années 1960. Le Dr Neuman (interprété par John Hannah) explique ce qui pourrait arriver à l’humanité si les champignons évoluent – en raison du réchauffement climatique – pour infecter les gens. De la même manière que certains insectes.

Mais à l’origine, ce ne serait pas comme ça. C’est ce que Craig Mazin, le créateur de l’adaptation de la The Last of Uspendant le podcast qui accompagne la série après la diffusion de chaque épisode. Interviewé par Troy Baker – qui interprète Joel dans le jeu vidéo – il a expliqué en détail pourquoi ils devaient le faire.

Lorsque j’ai proposé l’idée de la séquence d’ouverture, Neil Druckmann (co-directeur et créateur du jeu vidéo) a dit : « Nous pourrions faire notre propre vidéo pour montrer comment le champignon Cordyceps fonctionne, comment il prend le contrôle d’une fourmi et la transforme en zombie. Et il vous dit tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle menace.

« Mais en regardant la séquence d’ouverture terminée, c’était ennuyeux. C’est comme être dans une classe de science à l’école. Puis j’ai écrit une nouvelle scène comme si c’était une vieille émission de télé de 1969. Quand je l’ai montré à Neil, il a dit ‘c’est un peu bizarre' ».

Mais trois ou quatre semaines après avoir terminé le tournage de la première saison de The Last of UsCraig Mazin a renvoyé l’idée à Druckmann. Cette fois, il a convenu que c’était la meilleure idée pour lancer la série.

Enfin, l’épisode pilote de la série s’ouvre sur cette séquence de l’ancien talk-show. Là, les deux scientifiques expliquent les dangers potentiels pour l’humanité. L’un pense que le problème sera dû à des virus et l’autre à une sorte de champignon. Mais en fin de compte, le public sait que ce que le Dr Neumann est en train d’expliquer, finira par se produire dans la réalité de l’adaptation de The Last of Us.

The Last of Us: un succès sans précédent

L’adaptation en série de The Last of Us a été un succès sans précédent. Sur Hipertextuel Nous avons été surpris par ce qu’il a donné, mais il est aussi devenu l’une des premières les plus réussies de HBO. Elle a également battu un grand record sur l’agrégateur Rotten Tomatoes. Il a reçu une note positive de 99% de la part des critiques et un étonnant 96% de la part du public.

Cela fait également de la série l’adaptation de jeux vidéo la mieux notée de l’histoire. Tant par les critiques que par le public en général. Un exploit qu’aucune autre production basée sur le jeu n’a réalisé jusqu’à présent.