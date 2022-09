The Rings of Power 1×04 : et sa difficulté à englober l’étendue de son histoire

Pour son quatrième chapitre, Les anneaux de pouvoirsur Prime Video, pointe vers un futur tragique. Miriel, reine régente de Númenor, fait face à ce qui semble être un cataclysme imminent. Ses rêves, agités et effrayants, l’annoncent, dans lesquels la mer finit par dévaster complètement l’enclave. Tout comme les signes qui l’entourent.

Le peuple de la puissante île est de plus en plus divisé, entre l’orgueil démesuré et les traces d’une obscurité empoisonnée. La terre que les dieux ont donnée aux hommes après avoir vaincu Morgoth a oublié son passé.

Les fragiles convictions qui soutenaient l’esprit collectif s’effondrent également avec une rapidité terrifiante. Númenor est convaincu que sa domination, son pouvoir et son influence sont imbattables. En même temps, il est sûr de l’élément clé symbolisé par sa flotte maritime, dont la portée éblouit le reste de la Terre du Milieu.

Ainsi, son ancienne alliance avec les elfes et son lien avec les dieux semblent lointains, sans importance. Doucement, Les anneaux de pouvoir commence à montrer les subterfuges d’une catastrophe imminente mais dont le motif n’est pas encore tout à fait clair.

Est-ce une catastrophe naturelle sur le pas de la porte, ou quelque chose de plus complexe ? La série, qui montre le péril d’un des lieux centraux de la mythologie de Tolkien, ne rentre pas trop dans les détails. Malgré le fait qu’il s’agisse de l’une des histoires les plus connues des annexes et de l’œuvre totale qu’elle tente de raconter. C’est peut-être l’un des problèmes les plus flagrants du scénario du quatrième épisode.



Les anneaux de pouvoir et son incapacité à raconter l’histoire qui la fait vivre

Avec un intérêt énorme pour l’avenir de Númenor, la grande question, à laquelle le récit ne répond pas, est de savoir quel est le danger qui rôde ? Les anneaux de pouvoir a des difficultés évidentes à imbriquer le fond énigmatique de l’histoire avec le climat politique raréfié qu’il dépeint.

Entre les deux, la lutte de Galadriel pour convaincre les Dúnedain du danger au sud semble insignifiante et sans fondement. Après tout, il s’agit de déductions hâtives du moins c’est ce que montre la série – basées sur de vieux indices non corroborés : comment la dame elfe peut-elle prouver la réalité physique d’un ennemi présumé mort ou, au pire, inoffensif ? L’histoire fait monter la tension d’un cran mais il n’y a pas vraiment de points à approfondir.

Comment narrer les déductions de Galadriel basées sur ce qui semble être une intuition abstraite ? Enragée et isolée, la diatribe de la dame elfe contre la reine régente manque de force et de solennité. En particulier, parce que le scénario ne montre pas la véritable urgence qui anime la fille de Valinor. Perçoit-elle Sauron comme une présence spectrale dans Auge ? « J’étais aveugle, ce n’est pas un symbole, c’est la carte d’un plan à grande échelle », explique le personnage dans le troisième chapitre.

Mais dans la quatrième, l’aperçu de sa sagesse – fruit des âges, de l’expérience et des combats – est recouvert par le besoin d’imposer son jugement. « Avant, nous, les elfes et les habitants de cette île, avons combattu ensemble, cela ne peut-il pas se reproduire ? » demande-t-il avec une impatience juvénile. Qui, en outre, englobe une confrontation inutile avec le pouvoir. Si l’impulsivité de Galadriel était auparavant un élément qui définissait sa force spirituelle, dans le nouvel épisode, elle ne semble être qu’une faiblesse.

Les anneaux de pouvoir, la difficulté de couvrir toutes les histoires qu’il décrit

Les anneaux de pouvoir n’explore pas correctement le contexte réel des conflits qu’il propose. Pour la première fois, il est clair que l’ampleur et la complexité du Second Âge dépassent peut-être la portée d’une argumentation linéaire. Un problème que la production tente de surmonter avec une section visuelle éblouissante et divers clins d’œil à des points anecdotiques de la saga littéraire.



Ce sentiment devient plus évident lorsque le scénario explore les événements inachevés de Khazad-dûm Le royaume des nains détient un secret. Une importance totale et transcendantale au point de risquer la vie des mineurs de la race. Mais là encore, le scénario choisit d’analyser de petits événements, qui tentent de créer un lien réel et émotionnel entre l’épopée et ses personnages.

Durin IV et Elrond débattent du mystère à peine esquissé qu’est-ce qui cache les fouilles, les risques et les efforts de la course ? La façon dont le scénario en parle laisse entrevoir un événement familier aux lecteurs : s’agit-il de l’avènement de « Durin’s Damage », une plus grande tragédie à des siècles de distance à laquelle la série fait allusion presque par accident ?

En fin de compte, cependant, la grande révélation fait référence à l’existence du mithril, le métal mythique qui allait devenir une légende dans les âges à venir. Les références deviennent confuses, excessives et inutiles. Au point de transformer l’amitié entre l’elfe et le nain en un soulagement comique involontaire. Cependant, l’intrigue de Khazad-dûm est de peu d’importance, et n’apporte aucune information ou soutien au conflit saisonnier principal.

Halbrand, le supposé roi perdu et les questions qui l’entourent

Dans la mythologie écrite par Tolkien, Sauron est en grande partie responsable de la chute de Númenor. Non seulement il a réussi à manipuler le roi et ses sujets pour qu’ils affrontent les Valar. Il a également été à l’origine d’une violente attaque contre Valinor. Tout cela après avoir été fait prisonnier sur l’île en pleine confrontation de ses habitants avec les ténèbres.

Halbrand, l’homme du sud sans passé et, pour l’instant, d’un anonymat suspect, semble correspondre aux descriptions de Tolkien d’un Sauron à forme humaine. Bien plus encore, lorsque le personnage a provoqué son emprisonnement et qu’il est, pour l’instant, piégé sur l’île en proie à des conflits internes. Mais la série, qui joue avec ses secrets avec une impulsion maladroite, insiste pour que Galadriel soit celle qui fasse la déduction la plus hâtive. « Il n’y a pas de roi dans votre pays, car vous êtes le roi », insiste la dame elfe. L’affirmation, sans plus de profondeur, est un autre des nombreux événements inexpliqués dans un chapitre qui en est rempli.

Bien sûr, les indices sont trop nombreux pour soupçonner Halbrand d’être une incarnation de Sauron. Mais ils sont construits avec si peu d’intelligence ou de solidité que l’intrigue montre qu’ils ne sont qu’un autre des nombreux faux indices sans résolution. A Númenor, le pouvoir et le destin convergent dans ce qui semble être un cataclysme inévitable. Néanmoins, Halbrand reste un endroit obscur et inintéressant alors que c’est le contraire qui devrait se produire.

Dans les terres du sud, l’obscurité est venue



« Adar » est le mot elfique pour « père ». C’est ainsi que les orcs appellent la créature hautaine et pâle qui, bien sûr, semble liée à Sauron. Mais Arondir, un survivant du massacre qui a rendu sa troupe aveugle à la vie, trouve que… Adar est un mystère inexpliqué. Un elfe qui traite les monstres qui l’entourent avec compassion et respect. Parler lentement et être élégant.

Pourtant, ce qui pourrait être une allusion aux plans du méchant central ou à la manière dont le mal est incarné devient un faible rebondissement. « Le mensonge a été dit tellement de fois que même les pierres et les rivières y croient », dit Adar. « Je vais vous laisser partir avec un message », ajoute-t-il ensuite en libérant Arondir, faisant de lui le porteur d’une annonce inquiétante. C’est pourtant ce que l’intrigue suggère, en fin de compte, la série garde encore une fois la révélation pour un moment plus approprié.. lequel ? Il n’y a pas de réponse à cela.

Les intentions, la nature ou la provenance d’Adar ne sont pas claires. Ni, le sombre trésor que Theo, le fils de Bronwyn, a trouvé et qui l’a marqué comme un allié involontaire de Sauron. Curieusement, c’est dans la séquence montrant les peuples du sud que l’existence de la Maia corrompue est admise pour la première fois. De façon encore plus unique, il est apparenté à l’étranger qui erre dans la Terre du Milieu en compagnie des poilus. « J’ai vu les signes, c’est tombé du ciel, Sauron est déjà là » dit un personnage à voix basse, fasciné par le sinistre présage.

Il est clair que la série tente de faire de l’identité de Sauron le grand mystère de la saison. Mais il le fait si maladroitement que les informations sur le sujet finissent par être décousues, sans logique ni sens. Encore plus lorsque les indices de son pouvoir sont ambivalents, fragiles et désorganisés. Une erreur que le scénario devrait rectifier dans les quatre prochains chapitres, cruciaux pour la cohérence de l’histoire.

Une aventure vers nulle part dans Les anneaux de pouvoir

Jusqu’à présent, la série Les anneaux de pouvoir a raconté le contexte général dans lequel se déroulera l’histoire centrale de sa prémisse. Un regard non seulement sur la géographie de la Terre du Milieu, mais aussi sur ses races et les conflits qui les lient.

Mais pour sa mi-saison, l’intrigue de la production semble s’essouffler et, en fait, offre son chapitre le moins intéressant. La raison ? L’insistance du scénario à raconter les détails de l’immense mythologie sur laquelle il est basé n’a pas beaucoup d’importance. Dans une histoire de plus en plus compliquée, sans réelle substance pour le récit central.

En fin de compte, il y a une quête à accomplir et, bien sûr, Galadriel la mènera. Debout, dans un improbable coup du sort, elle est sur le point d’affronter son ennemi le plus acharné. Si elle n’est pas en train de quitter Númenor pour laisser derrière elle la menace qu’elle recherche, cachée dans la chair et le sang.