TikTok dément la violation de milliards de données de ses utilisateurs

Les données de milliards d’utilisateurs de TikTok, le réseau social du moment, semblent avoir fait l’objet d’une fuite sur Internet. Ce sont les cybercriminels présumés qui ont annoncé leur acte sur divers forums de piratage. Aujourd’hui, cependant, c’est TikTok lui-même qui a démenti l’acte présumé. Ils n’ont trouvé aucune preuve d’une fuite dans leur base de données.

TikTok a commenté Bloomberg Royaume-Uni que, jusqu’à présent, les informations fournies par les pirates présumés ne concernent pas la base de données de l’application. Selon eux, le code source publié sur les différents sites web…n’est pas lié à la base de données de l’application n’a aucun rapport avec le code source de TikTok.

Avant que la société elle-même ne vienne clarifier les faits, plusieurs analystes se faisaient déjà l’écho de la nouvelle. Par le biais de leurs comptes Twitter, les experts en cyber-sécurité mentionnaient déjà une violation présumée d’un serveur TikTok. De cette manière, les cybercriminels ont apparemment pu accéder aux données personnelles des utilisateurs. Même Microsoft Corp a commenté une « vulnérabilité de haute gravité » dans l’application TikTok pour Android.

TikTok accorde la priorité à la confidentialité et à la sécurité des données de ses utilisateurs. Notre équipe de sécurité a enquêté sur ces allégations et n’a trouvé aucune preuve de violation de la sécurité.

TikTok prioritizes the privacy and security of our users’ data. Our security team investigated these claims and found no evidence of a security breach. https://t.co/TdCZDUFLPN

— TikTokComms (@TikTokComms) September 5, 2022