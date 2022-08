Tom Hanks lance Hanx 101 Trivia, son premier jeu vidéo exclusif à l’Apple Arcade

Tom Hanks va sortir son premier jeu vidéo en exclusivité pour Apple Arcade. Selon Variété le célèbre acteur de succès tels que Forrest Gump, Sauver le soldat Ryan et Apollo 13 va tenter sa chance dans l’industrie du jeu vidéo avec Hanx 101 Trivia. Fidèle à son nom, le titre testera les connaissances des joueurs dans une variété de catégories comme la science, l’histoire, la technologie et plus encore.

Hanx 101 Trivia sera développé par BlueLine Studios, un studio indépendant en collaboration avec Tom Hanks. Selon l’acteur, le jeu comprend quelque 58 000 questions répartis dans des catégories telles que l’histoire, les sciences, la géographie, l’alimentation, l’art, le commerce et la technologie. L’objectif est de répondre correctement au plus grand nombre de questions possible pour obtenir le meilleur score.

La description officielle du jeu fournit des détails supplémentaires

Parcourez le mode Hanx101 et répondez à 101 questions pour prouver que vous êtes un maître du trivia les bonnes réponses d’affilée multiplient votre score !

Jouez en tête-à-tête ou en équipe pour des matchs de trivia compétitifs.

Gagnez des jokers pour améliorer votre jeu et battez vos adversaires en répondant à des dizaines de milliers de questions.

Apprenez un nouveau fait amusant à chaque fois que vous jouez

Le jeu de Tom Hanks qui sortira sur Apple Arcade le 2 septembre et sera jouable sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. À en juger par les captures d’écran, le design de l’interface de l’entreprise est très intéressant. Hanx 101 Trivia a un aspect convivial et combine une interface 2D avec une ville en 3D. Au premier coup d’œil, il semble que les développeurs n’aient pas touché à l’aspect visuel n’attendez pas de graphiques nouvelle génération.

Hanx 101 Trivia n’est pas la première tentative de Tom Hanks dans l’industrie du jeu vidéo

Bien que Hanx101 Trivia est présenté comme le premier jeu de Tom Hanks, la réalité est que l’acteur était impliqué dans un autre projet il y a plus de dix ans. Playtone, la société de production de Hanks, s’est associée à un studio indépendant pour sortir le film. Electric City : La Révolte un jeu pour iOS et Android qui est sorti à la mi-2012. Plus qu’un jeu vidéo, ce que Playtone et Jump Games proposaient était de une expérience transmédia.

Electric City : La Révolte était un jeu qui allait de pair avec Ville électrique une application où vous pourrez profiter de divers courts métrages de science-fiction animés produits par Tom Hanks. Bien que l’idée soit bonne, le jeu a subi le même sort que tous les projets transmédia de l’époque. A conception de jeux ratés et inspiration de Zynga l’ont empêché de décoller.

Par la suite, Tom Hanks libéré Rédacteur Hanx une application iPad qui reproduit l’expérience de la frappe sur une machine à écrire. L’application pouvait se connecter à un clavier Bluetooth et s’est classée pendant quelques jours dans le Top 10 avec d’autres applications telles que YouTube, Facebook ou Netflix.