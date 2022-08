Tous les détails que vous avez pu manquer lors de l’introduction de House of the Dragon

Lorsque House of the Dragon a été présenté dans son premier épisode sans séquence d’introduction, les fans se sont alarmés. Après tout, Game of Thrones avait l’une des introductions les plus impressionnantes et les moins sautables de toutes les séries télévisées. Pour cette raison, suivre le sillage d’un tel mastodonte semblait être un défi de taille à relever. Heureusement, il semble que House of the Dragon a trouvé le formulaire, et se concentre sur la lignée généalogique des Targaryen.

Considérant que Game of Thrones nous a présenté une séquence divisée en sept royaumes, et d’autres zones importantes de sa géographie, House of the Dragon a opté pour quelque chose de légèrement différent. Ainsi, ils transforment la célèbre devise de la maison Targaryen, « le feu et le sang », en une introduction des plus engageantes. Et tout comme le Game of Thrones, a beaucoup plus à dire qu’il n’y paraît au premier abord.

Pour continuer la lignée, House of the Dragon a choisi d’utiliser la même bande sonore qu’il nous a déjà présenté Game of Thrones dans chacune de ses introductions. Un air épique et médiéval qui nous sert de premier contact avec un monde où la magie, l’histoire et les intrigues politiques sont tout aussi puissantes et dévastatrices.

Que signifie l’introduction de House of the Dragon

?

Commençons par définir le lieu où elle se déroule. Alors que celle de Game of Thrones semblait être une carte du monde dans la Citadelle, le cadre de l’intro de l’histoire House of the Dragon

est introduit beaucoup plus tôt. Si vous avez prêté attention aux deux premiers épisodes, vous aurez remarqué que c’est la maquette en pierre de l’ancienne Valyria, située dans la chambre du roi Viserys.

Bien que l’ancienne Valyria ait finalement été détruite par un cataclysme sans précédent, son héritage vit dans le sang de la famille royale Targaryen. Ainsi, la séquence d’introduction à la House of the Dragon fait de l’héritage et de la tradition l’un des points centraux de son intrigue.

Le feu et le sang, la devise des Targaryen prend vie



C’est à travers cet accessoire de pierre que nous voyons le sang circuler. Se déplacer à travers les canaux, les escaliers et les ruelles, impacte et active les insignes représentant les personnages de la famille Targaryen. La première montre le portrait d’un dragon, dans le cadre de ce qui est probablement la malédiction de Valyria. Cependant, une fois qu’il a fini de se remplir de sang, il ne reste que la gravure d’une couronne. Cet insigne, bien sûr, représente Aegon le Conquérant.

Au fur et à mesure que le sang circule dans les canaux, l’intro de… House of the Dragon

nous montre d’autres insignes. Certains d’entre eux ne sont pas identifiables, du moins au début, mais il y en a un qui attire l’attention. Si vous avez fait attention aux détails du costume de Rhaenyra, vous verrez le symbole de son collier sur l’un des badges. Oui, le même collier que Daemon Targaryen lui offre au début du premier épisode.

Dans une partie de l’intro, on peut voir comment le sang se divise en un grand arbre, résultant de deux badges parallèles l’un à l’autre. Ceux-ci appartiendraient au Roi Jaehaerys et à la Reine Alysanne, et nous rappelle l’inceste de la famille Targaryen dans le but de maintenir un « sang pur ». Les traces de sang restantes symboliseraient les enfants d’un tel mariage.

Bien qu’il s’agisse d’un arbre généalogique très long, la séquence nous conduit aux personnages principaux. Ainsi, il se termine par l’insigne de Rhaenyra, pour puis nous montre le modèle en pierre vu du ciel et totalement percé par des traces de sang Targaryen.

Que pouvons-nous attendre de l’avenir de l’intro à l’Europe ? House of the Dragon

?



Il y a une théorie qui fait lentement le tour des communautés Reddit. Comme vous vous rappelez peut-être de la séquence d’introduction de Game of Thrones, la carte des différentes régions a changé au fur et à mesure des événements de la série. Ainsi, nous avons eu la destruction de villes, le changement de bannière dans les forteresses prises par les maisons ennemies, etc.

Eh bien, depuis l’introduction de House of the Dragon expose l’insigne des Targaryen, les utilisateurs de Reddit ont eu une idée géniale. Dans la séquence, les insignes des Targaryens morts au cours de l’histoire sont inondés de sang comme celui d’Aegon, tandis que ceux qui sont encore en vie sont élevés comme celui de Rhaenyra.

Donc, nous pouvons supposer que la position de ces mécanismes et leur relation avec le sang changeront au fur et à mesure que les personnages mourront dans la série. Cela nous permettra de garder une trace des décès dans les saisons futures, et compte tenu de la série qui est le prédécesseur de House of the Dragon on peut parier qu’il y en aura beaucoup.