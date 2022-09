Toutes les façons de jouer à des jeux Windows sur votre Mac

Bien que les choses aient beaucoup changé, le secteur de jeux informatiques ont toujours opté pour Windows contre Mac ou Linux. Les jeux Windows ont été majoritaires par rapport aux autres plates-formes, bien qu’il existe actuellement un la plus grande offre de jeux sur Mac grâce à la facilité de portage des jeux à l’aide Rapide ou Unité. Cependant, les principaux titres du secteur sont généralement publiés exclusivement pour Windows. Et il s’agit d’attendre plusieurs années pour son lancement sur Mac.

Il existe de nombreuses solutions à ce problème. Pour commencer, ayez un ordinateur de jeu pour jouer à des jeux Windows et utiliser un Mac pour toutes les autres tâches. Ou plutôt, une console de jeux vidéo. Mais les deux options nécessitent un petit budget. Vous pouvez également attendre que les magasins de jeux incluent un port Mac des jeux Windows. Et troisièmement, allez à machines virtuelles et émulateurs pour essayer de jouer certains titres. Mais tout a son mauvais côté.

Ensuite, nous avons compilé toutes les possibilités pour jouer à des jeux Windows si vous êtes un utilisateur Mac. Vous n’aimerez aucun d’entre eux à 100%, mais parfois ils peuvent être une alternative à arrêter de jouer à certains jeux ou économiser quelques euros et ne pas avoir besoin d’un PC de jeu si vous voulez juste jouer à des titres modestes qui peuvent exécuter sur votre Mac sous émulation.

Mais, commençons par le début. Où trouverons-nous des jeux pour Mac ? Aujourd’hui, nous avons plusieurs options pour installer Jeux compatibles macOS directement. L’offre est abondante et variée, grâce à des développeurs de plus en plus conscients de la nécessité de porter leurs jeux sur différentes plateformes au lieu de se contenter de sortir des jeux pour Windows.

magasin d’applications : Le premier endroit où chercher des jeux est l’Apple Store officiel. L’App Store affiche des applications et des jeux que vous pouvez installer instantanément. Il y en a des gratuits et des payants. Si, en plus, vous avez un Mac avec processeur M1 ou supérieur, aux jeux pour Mac, vous pouvez ajouter des jeux pour iPhone et/ou iPad.

pomme-arcade : à l'offre officielle habituelle, vous devez ajouter les jeux sous la marque Apple Arcade, disponibles via un abonnement mensuel supplémentaire, bien que vous puissiez l'essayer gratuitement temporairement.

Vapeur : au-delà de l'offre officielle, ce magasin de vannes C'est le principal magasin de jeux. La plupart sont pour Windows, mais le offre pour macOS ça augmente et, parfois, on trouve des titres importants.

MacGameStore : bien que ce magasin principalement des liens vers Steam nous le soulignons car il se concentre sur les jeux Mac. De plus, il propose toujours des réductions et des offres.

G.O.G.: C'est peut-être la deuxième boutique en ligne la plus populaire de vente de jeux pour Windows et pour Mac Parmi ses particularités, il permet acheter des jeux sans DRM afin de ne pas dépendre d'installateurs ou de gestionnaires supplémentaires.

Ce sont les principales options pour trouver des jeux Mac natifs. En outre, vous trouverez sûrement d’autres magasins en ligne avec des offres ou liasses. Pour le reste, dans le domaine des jeux disponibles sur disque, il est encore possible d’en trouver sur des magasins comme Amazon etc. Mais c’est une recherche titanesque avec laquelle vous finirez par être frustré par le manque de résultats.

Première alternative aux jeux natifs pour Mac, disons ce que vous voulez jouer un titre pour Windows et il n’est pas porté sur macOS. Si vous ne voulez pas trop vous compliquer la vie, vous pouvez essayer des solutions qui émuler des composants Windows et ils permettent d’installer des jeux Windows sur votre Mac.Le résultat n’est pas efficace à 100% et tous les jeux ne sont pas compatibles, mais si vous souhaitez récupérer des titres vieux de plusieurs années, c’est la solution la moins problématique.

Croisement : C’est la solution la plus populaire de ce style. Il est payant mais offre un support pour les jeux Windows importants. Veuillez vérifier la liste avant d’acheter ce logiciel. Il est basé sur Wine, comme le reste, mais il simplifie le processus d’installation. Sa dernière version est compatible avec Mac avec M1 .

PlayOnMac : solution gratuite et open source basée sur Wine. Ici vous pouvez consulter la liste des jeux compatibles. Il prend également en charge certaines applications. Avec son assistant, le processus d'installation des jeux Windows sur Mac est relativement simple.

Vin: le logiciel Linux original pour lancer des applications et des jeux Windows sur Linux et macOS. Son installation et sa manipulation sont quelque peu compliquées. Par conséquent, il est plus judicieux d'utiliser des dérivés tels que ceux mentionnés ci-dessus. A la liste il faut ajouter outre Oui embouteilleur.

Une autre façon de jouer à des jeux Windows sur Mac consiste à utiliser des machines virtuelles. Il s’agit d’une option un peu plus complexe que les émulateurs précédents, car cette fois, vous devez installer des fenêtres. Cela implique que votre Mac exécutera deux systèmes d’exploitation en même temps. D’autre part, il a ses avantages, car les conditions matérielles nécessaires peuvent être émulées.

Pour commencer, j’écarte trois solutions pour créer des machines virtuelles comme Virtual Box, UTM Soit QEMU. Je les recommande souvent car ils sont gratuits, open source, et permettent de créer facilement des machines virtuelles Windows et Linux. Cependant, bien que tous les trois soient très valables, sur le terrain de jeu ils ne sont pas si efficaces. C’est à dire que la partie graphique est bien émulée mais pas assez pour faire tourner les jeux. Pour cela, les deux options principales sont payantes.

Bureau parallèle : Prend en charge Mac avec processeur Intel et M1. Vous pouvez créer des machines virtuelles Linux, Mac et Windows. Vous disposez d’options spécifiques pour valoriser l’aspect graphique pour la vidéo, la conception graphique ou les jeux. C’est l’option la plus recommandée pour un Mac avec M1 où vous souhaitez utiliser Windows.

fusion de vmware: Disponible en versions Player (gratuit) et Pro (payant). Les deux prennent en charge les graphiques avec OpenGL et DirectX 11. Il vous permet de virtualiser Linux et Windows et d'exécuter des jeux Windows. Des classiques mais aussi des relativement récents.

Nous avons vu presque tout Alternatives à un PC de jeu si vous voulez faire tourner des jeux Windows sur votre Mac, au-delà des titres portés, de l’émulation basée sur Wine, et des machines virtuelles, l’énième alternative est d’installer Windows sur votre Mac, moins d’espace disque, puisque vous devez héberger macOS et Windows sur le même disque.

Installer Windows sur un Mac C’est facile grâce à Boot Camp, l’assistant qui nous guide pas à pas pour faire l’installation. En outre, il ajoutera les pilotes pour que tous les composants fonctionnent sous Windows. Le mauvais? Il n’est disponible que sur les Mac Intel. Si tu as un Mac M1n’est pas une option pour le moment.

La même chose arrive avec Système d’exploitation Steam. C’est une version de Linux qui permet de lancer des jeux Windows grâce à Proton, logiciel qui sert d’intermédiaire entre ces jeux et Linux. Ainsi, avec ce système d’exploitation, il est possible de jouer la plupart du catalogue de Vapeur même si Windows n’est pas installé. Désavantages? Il n’y a pas d’assistant officiel pour installer SteamOS sur Mac, vous devrez d’abord utiliser Boot Camp. Deuxième inconvénient. Il n’y a pas de version de SteamOS pour Mac avec M1.

Finalement, jouer à des jeux Windows sans PC avec Windows c’est possible. Évidemment, ce n’est pas si simple. Mais vous avez différentes alternatives selon que vous souhaitiez jouer à des jeux classiques, à des titres récents ou à un jeu récemment sorti sur le marché. Dans chaque cas, une option ou une autre sera meilleure. Cela dépendra aussi de l’utilisation que vous en ferez. Mais ce ne sera pas pour les options disponibles.