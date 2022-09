Uber blâme Lapsus$ pour le piratage d’il y a quelques jours

Uber est encore sous le choc du piratage de la semaine dernière. Aujourd’hui, la société de covoiturage semble avoir trouvé le coupable. Du moins en nom selon l’entreprise technologique, le piratage a été effectué par le groupe de pirates Lapsus$. Au même moment, Uber parle de la fuite d’une de ses jeux de hasard de GTA VI, bien qu’il n’y ait aucune preuve qu’ils aient la même origine.

Il n’y a toujours pas de confirmation de Lapsus$ pour affirmer que l’attaque venait de sa main. De son côté, le hacker, qui a réussi à s’introduire dans les systèmes internes d’Uber, affirme être un jeune homme de 18 ans. L’un d’eux a pénétré dans les domaines de l’entreprise technologique pour protester contre les droits des conducteurs et la sécurité « pitoyable » dont fait preuve l’entreprise.

Il a réussi à mettre la main sur le nom d’utilisateur et le mot de passe Slack d’un des employés de l’entreprise. Après cela, il s’est progressivement introduit dans les systèmes, et a réussi à télécharger des informations à partir de certains des chats internes, d’Amazon Web Service et de Google Cloud Platform. Uber confirme toutefois que le hacker qu’il soit de Lapsus$ ou non n’a pas eu accès à des données confidentielles ou sensibles. C’est-à-dire des informations sur l’utilisateur ou le conducteur.

Selon eux, ils ont réussi à bloquer tout accès à une base de données, avant qu’ils n’aillent plus loin.

