Uber loue des voitures Tesla et Polestar en Europe à partir d’aujourd’hui

Suivant les traces des États-Unis, elle va maintenant Les conducteurs d’Uber en Europe pourront louer des voitures de Tesla et de Polestar.. La société de mobilité va étendre l’accord avec Hertz et proposer 25 000 véhicules électriques dans les villes européennes d’ici 2025. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’engagement d’Uber à devenir une plateforme à zéro émission d’ici 2030.

L’expansion européenne débutera ce mois-ci à Londresoù Heartz Europe est basé. Par la suite, s’est étendu à Paris, Amsterdam et d’autres capitales. plus tard cette année. Le programme permettra aux chauffeurs Uber de louer une Tesla ou une Polestar pour une somme hebdomadaire, à condition de remplir certaines conditions.

Alors que le partenariat avec Hertz a démarré avec 100 000 unités de la Tesla Model 3, Uber va élargir son portefeuille en Europe et offrir une large gamme de voitures électriques adaptées.. La société a mentionné « les véhicules de Tesla et Polestar » dans le communiqué de presse sans préciser les modèles, bien que l’on sache que ce sont les Modèle 3, Modèle Y et Polestar 2.

Pour bénéficier du programme, le conducteur doit avoir une note minimale de 4,85 étoiles et un minimum de 150 voyages effectués. Les détails du prix de la location en Europe ne sont pas connus, mais aux États-Unis, la Tesla Model 3 est facturée 334 dollars par semaine. Le coût comprend l’assurance et l’entretien de base, ainsi qu’une prime de 1,5 dollar supplémentaire pour chaque voyage effectué.

Uber veut proposer des trajets « 100 % » électriques d’ici 2030.

Uber

Selon Uber, depuis le lancement du programme à la fin de l’année 2021, près d’un million d’euros ont été versés. 50 000 conducteurs ont loué une Tesla.. L’entreprise a révélé que plus de 24 millions de trajets en mode tout-électrique ont déjà été effectués, dont près d’un tiers en mode électrique. 420 millions de kilomètres parcourus. Le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, a déclaré que l’accord avec Hertz stimulera la transition vers des émissions zéro, en aidant les partenaires à réduire les coûts d’exploitation et à assainir le transport urbain dans le processus.

Le changement climatique est le défi mondial le plus urgent que nous devons relever tous ensemble ; il est temps d’accélérer. Nous avons pour objectif de devenir une plateforme 100% électrique dans toute l’Europe d’ici 2030.

En 2020, l’entreprise a lancé le programme Uber Green qui permet de demander un véhicule électrique ou hybride dans certaines villes. aux États-Unis, au Canada et en Europe. Ce type de voyage sont plus coûteux pour l’utilisateur final, car il y a une charge supplémentaire d’un dollar par rapport au coût d’une voiture à combustion. Toutefois, le conducteur reçoit un bonus pouvant aller jusqu’à 1,5 USD, selon que le trajet a été effectué dans un véhicule hybride ou entièrement électrique.

L’entreprise doit améliorer sa stratégie si elle veut laisser les véhicules à combustion derrière elle.

Uber prévoit de devenir une plateforme à émissions nulles d’ici 2030, mais le processus pourrait être plus compliqué qu’il n’y paraît. L’offre de Tesla et Polestar s’applique uniquement à ceux qui choisissent de louer une voiture électrique. L’entreprise n’aide pas ses conducteurs à passer d’un moteur à combustion à un véhicule électrique.La société a déclaré qu’elle travaillait avec des entreprises telles que General Motors, Renault et Nissan pour proposer des offres intéressantes aux conducteurs.

Quoi qu’il en soit, l’avenir sera électrique en Europe. Le Parlement, le Conseil et la Commission européenne ont convenu d’interdire la vente de voitures à essence et diesel d’ici 2035. Cette mesure est la première d’un ensemble de règlements visant à réduire les émissions de 100 % sur le Vieux Continent d’ici à 2050. Bien que des constructeurs automobiles tels que Ford et Volkswagen se soient engagés dans cette voie, d’autres, comme Ferrari et Lamborghini, auront le feu vert pour continuer à produire des véhicules à moteur à combustion.