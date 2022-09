Un guide pour comprendre le deuxième âge Des Anneaux de Pouvoir

Les anneaux de pouvoir a lancé ses deux premiers épisodes sur Prime Video et a connu un succès retentissant. Mais, en même temps, une quantité inconnue. Avec des critiques divisées, des fans déconcertés et de nombreuses questions, la grande expérience narrative de Prime Video a encore du chemin à faire. D’autant que les producteurs ont décidé de raconter une histoire située et non adaptée à un point historique délicat de la saga littéraire.

Après que la trilogie cinématographique de Peter Jackson ait fourni un aperçu détaillé du Troisième Âge, la production en… streaming a décidé de remonter le temps. Au point d’atteindre les origines mêmes de certaines des plus grandes histoires de J.R.R. Tolkien.

Par conséquent, le tracé de Les anneaux de pouvoir il a dû prendre des décisions importantes sur ce qu’il montre. Les événements qui mènent à l’histoire de l’Anneau Unique sont à peine esquissés dans l’œuvre de l’écrivain britannique. La plupart d’entre elles ne peuvent être lues que dans le célèbre ouvrage Le Silmarillion. Mais aussi dans les histoires inachevées, les essais et les mentions indirectes d’événements tragiques, épiques ou douloureux qui ont un impact sur l’œuvre principale.

Au cas où vous auriez du mal à saisir toute la complexité de l’histoire que la série va tenter de raconter, voici un guide de base. Un document qui comprend tout, de la période, des lieux et des personnages que la production pourrait inclure à ses points forts.

L’histoire de la Terre du Milieu et ses particularités

L’œuvre de Tolkien est divisée temporellement en quatre âges, qui sont équivalents à des ères séparées par des situations d’une énorme complexité et importance. Le premier âge comprend la création de tout ce qui est lié à la réalité et au monde dans la mythologie de l’écrivain. Elle se termine par un événement catastrophique appelé la guerre de la colère, au cours duquel Morgoth (le mal absolu) a été vaincu. Connu jusqu’alors sous le nom de Melkor, il était un Valar, ou dieu mineur, lié au dieu Ilúvatar.

La conflagration contre un tel être a uni les hommes, les Elfes et les Valar pour se protéger de Melkor et, au final, l’a précipité dans un vide intemporel. Cela l’a non seulement empêché d’attaquer à nouveau, mais a mis fin à la longue confrontation avec ses hôtes. Une autre conséquence a été la reconfiguration de la Terre du Milieu, qui a atteint la géographie qui deviendra plus tard définitive…. En plus de la création de nouvelles civilisations à travers Arda, comme le monde est appelé dans les versets de Tolkien consacrés à l’événement.



Le deuxième âge commence avec la fondation des Havres Gris par Círdan, un Elfe Teleri. Au même moment, dans la région située à l’ouest des Montagnes Bleues, Lindon est fondée, cette fois par Gil-galad, un important chef elfique. Cependant, Le Second Age est défini par les événements sur l’île de Númenor. Un territoire cédé par les Valar aux hommes, appelé Dúnedain.

Les Númenóreans/Dúnedain ont été bénis par les dieux avec leur intelligence, une vie beaucoup plus longue que le reste de leur espèce, et une culture complexe. Les Valar les ont autorisés à se rendre en Terre du Milieu, à une condition. Ils ne pouvaient ni toucher ni atteindre les Terres Immortelles, le continent situé à l’extrémité du monde, de l’autre côté du grand océan Bégaer. Comme son nom l’indique, c’était un lieu habité uniquement par des êtres éternels, les mortels n’étaient donc pas acceptés sur ses terres. L’interdiction a suscité l’ambition des hommes. A tel point qu’ils ont fini par désobéir aux Valar.

Les origines d’un monstre appelé Sauron

Au même moment, au Mordor, à l’est du Gondor, une créature complotait pour ramener Morgoth. C’est Sauron, un Maia (une entité créée par Ilúvatar pour aider les Valar à façonner Arda) qui est entré en rébellion. A tel point qu’il a fini par devenir une créature dangereuse ayant la même pulsion destructrice que son maître.

Déguisé en la splendide Annatar, Sauron s’est rapproché de Celebrimbor, le forgeron elfique. Il l’a manipulé pour qu’il forge les Anneaux de Pouvoir comme un « cadeau » aux Hauts Elfes et aux Hommes. Secrètement, il a fait de même avec un autre bijou magique, qui lui permettrait de contrôler le reste. Mais les Elfes ont découvert le plan à temps pour empêcher le règne de Sauron. Néanmoins, la créature a donné le reste des anneaux aux Nains et aux Hommes. Les premiers ont résisté à sa mauvaise influence. Les rois humains, par contre, ont été transformés en Nazgûl.



Malgré l’échec relatif de sa stratégie, Sauron a pris le pouvoir et a affronté les habitants de la Terre du Milieu lors de la guerre dite des Elfes. Les événements se précipitent et le 25e roi de Númenor, Ar-Pharazôn, intervient dans le conflit pour contenir le mal incarné. Mais c’était une autre des astuces de Sauron. Capturé, et une fois à Númenor, il séduit les habitants de l’île et leur promet la vie éternelle.

Soutenu par la population sophistiquée des hommes splendides et influencé par le mal, Ar-Pharazôn a tenté de mener son armée númenóréenne dans les Terres impérissables. Alors Ilúvatar est intervenu. Il fit passer Arda de plate à ronde pour empêcher quiconque de naviguer vers les lieux saints, et coula l’île de Númenor. Sauron a fui la tragédie pour rejoindre le Mordor et se cacher à nouveau dans l’ombre.

La fin du Second Age et l’adieu au pouvoir elfique

Le Second Age se termine avec le déclin de l’influence elfique en Terre du Milieu. En fait, plusieurs événements se sont conjugués, notamment le fait qu’un habitant important de Númenor a réussi à échapper à son effondrement. C’était Elendil, qui est resté fidèle à la volonté des Valar. C’est ce chef, ainsi que sa famille, qui ont navigué vers la Terre du Milieu pour fonder Gondor et Arnor.

Sauron, nouvellement renforcé, a dressé les deux royaumes l’un contre l’autre. Elendil, ainsi que ses fils Isildur et Anárion, ont offert une résistance. Ils ont également rejoint le puissant elfe Gil-galad pour former une alliance entre les peuples et affronter le mal une fois pour toutes.

La guerre s’est prolongée pendant des décennies et a culminé avec le siège de Barad-dûr. Son père et son frère étant morts, Isildur est alors le héros tragique qui coupe l’Anneau Unique de la main de Sauron. Ce seul acte concret a dévasté la forme physique de la créature et a mis fin au Second Age. Cependant, le fils d’Elendil échoua dans sa tentative de détruire l’artefact magique, ouvrant ainsi la porte au Troisième Âge.