Un guide rapide des dragons et de leur nature magique à Westeros

Dès leurs premières scènes, House of the Dragon que vous pouvez regarder sur HBO Max, a été claire. La série racontera une histoire dans laquelle la présence de dragons sera centrale. Sur Game of Thrones. Les magnifiques bêtes mythiques de Daenerys Targaryen étaient des éléments à la périphérie. Mais dans son préquel, ils sont essentiels pour comprendre le sens du pouvoir et de la domination de la maison régnante sur le reste du continent.

Dans la mythologie créée par George R.R. Martin, les dragons ont une longue et brillante histoire qui, d’une certaine manière, ponctue les changements politiques à Westeros. Ils font également partie de la perception de la magie, de l’étrange et de l’obscurité. Des éléments cruciaux pour approfondir la manière dont le pouvoir est contesté. En particulier, l’accession au trône de fer d’un candidat ou d’un autre. Après tout, le surnaturel est un élément essentiel de la saga Song of Ice and Fire.

House of the Dragon mettra en scène les grandes créatures qui ont sévi sur le continent pendant des siècles. La dynastie Targaryen a utilisé le pouvoir du feu pour soumettre les sept royaumes. Cependant, après la guerre civile qui a ravagé la famille et brisé son héritage, les dragons ont fini par disparaître. Et ce, jusqu’à ce que le dernier membre de la longue lignée de rois et de reines parvienne à ramener la magie sur le continent. Jusque-là, l’idée des dragons était devenue un mythe, ou du moins une légende une légende noire à Westeros.

Le préquel de Game of Thrones montre la plénitude du règne des dragons. De même, l’importance considérable pour les Targaryens du lien qui les unit aux créatures. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur ces super-présences, transformées en demi-dieux sauvages sur une scène d’intrigues de palais.

Les dragons comme héritage familial

Selon l’œuvre de Martin, et de la même manière que dans de nombreuses œuvres de fantasy, les dragons sont des créatures magiques. C’est-à-dire que leur présence accentue les forces ou les pouvoirs présageants. Cela peut expliquer pourquoi la plupart des membres de la maison Targaryen peuvent prédire l’avenir grâce à des rêves prémonitoires. De même, leur forte croyance dans les mythes, les symboles et les événements magiques de toutes sortes.

Dans le Westeros fictif, les dragons, en outre, semblent être directement liés aux saisons. À différents moments de la saga littéraire, les changements géographiques et atmosphériques du continent sont liés à son extinction.

Ce qui pourrait expliquer au moins de manière spéculative pourquoi la présence des trois « enfants » de Daenerys a provoqué une résurgence de la magie. Ainsi que, bien sûr, l’arrivée de l’hiver tant attendu et tant redouté qui dure depuis des décennies.

Bien sûr, il s’agit d’une force stratégique. A tel point que l’équilibre du pouvoir à Westeros dépend de sa présence. Les dragons sont l’un des points les plus importants du voyage de Daenerys incomplet dans les livres, cahoteux dans l’adaptation pour reprendre le pouvoir. A différents moments de l’histoire qui l’entoure, l’héritage familial du feu lui a permis d’avancer, de conquérir et de triompher. Une circonstance qui renvoie aux événements entourant l’arrivée des premiers Targaryens sur le continent.

Une histoire écrite dans la pierre et la flamme

Martin a écrit une biographie détaillée pour ses dragons à différents moments de son œuvre et il est possible de relier les données entre elles pour créer une histoire complète. Selon la saga Song of Ice and Fire, les dragons sont originaires du continent d’Essos. Ils habitaient la chaîne de montagnes des Quatorze Flammes, qui entourait la péninsule valyrienne. La légende ne précise pas leur origine spécifique, mais selon Daenerys dans le livre Game of Thrones Chapitre 23, pourraient être des créations de pure magie.



Les Valyriens ont été les premiers à comprendre le comportement des dragons et, en un sens, à les apprivoiser. Cette éventualité a permis au peuple d’utiliser le feu comme une arme de guerre sophistiquée. Cependant, après la destruction de la Péninsule, les seules créatures survivantes étaient celles appartenant aux Targaryens. À cette époque, la puissante famille vit sur l’île de Dragonstone, qui borde les côtes de Westeros.

Après un siècle d’occupation de leur propre géographie, un seul des cinq dragons qui avaient traversé la mer avec les Targaryens a survécu. Deux autres bêtes sont nées et ont grandi sous la garde de la famille. Ce sont ces trois créatures qui ont permis la conquête de six des sept royaumes. Les grandes bêtes magiques en tant que monture et arme – étaient d’une importance capitale pour le contrôle total du territoire.

Les dragons et la puissance née de la légende

La dynastie des Targaryen est fermement liée aux bêtes de légende, avec lesquelles ils étaient liés de manière mystérieuse. En fait, Aegon Ier était aussi appelé « le dragon ». Sur le dos de Balerion, le dragon le plus grand et le plus puissant de l’histoire de Westeros, il n’a pas seulement conquis un continent vaste et exaltant. En même temps, il a fait une coutume royale de monter sur le dos des grandes créatures comme symboles de « pouvoir et de domination ».

Sous le règne de Maegor I et de Jaehaerys I, les Targaryens ont construit l’amphithéâtre de Dragonwell à Port-Réal. L’intention était que les dragons puissent se reproduire et grandir en toute sécurité. Selon le récit de Martin, à cette époque, les maîtres n’avaient pas réussi à établir le sexe des dragons. Quelque chose qu’il a corroboré dans le livre Game of Thrones Aemon, dernier descendant de la dynastie retirée au Mur. Selon l’affirmation du vieux rejeton Targaryen, le sexe des créatures légendaires était « tantôt l’un, tantôt l’autre, aussi changeant que la flamme ».

En effet, tout au long de la saga Song of Ice and Fire, la reproduction des dragons est un mystère. C’est peut-être pour cette raison que l’expérience de Dragonwell, bien que réussie au départ, a fini par réduire le nombre de créatures dans le royaume. De leur plus grand nombre dix-neuf au total est finalement née une femelle difforme, qui est morte quelques mois après sa naissance. Sous le règne d’Aegon III Targaryen, et après la guerre civile qui a décimé la famille, il ne restait que cinq œufs, qui n’ont jamais éclos.



La disparition des dragons à Westeros

Après la mort du dernier dragon, réussir la naissance d’une nouvelle créature est devenu un défi insoluble pour les Targaryens survivants Aegon III a essayé la magie sans succès. Ce qui s’est avéré être un processus imprévisible, voire totalement inexplicable.

D’autre part, Baelor Ier, « le Bienheureux », a tenté de faire advenir le prodige par de pieuses prières, sans obtenir le moindre changement dans les œufs du dragon cryptique. Le grand incendie de la résidence d’été des Targaryen, appelé la Tragédie de Summer Haven, est le résultat d’une nouvelle tentative ratée. La conflagration a tué le roi Aegon V et son fils Duncan le Jeune.

Au final, seule Daenerys Targaryen a réussi à rendre trois des œufs dont elle avait hérité ont pu donner naissance à de nouveaux dragons. L’événement s’est produit par le sacrifice de la maegi Mirri Maz Duur et en se jetant dans le bûcher funéraire de Khal Drogo. A partir du sacrifice magique impromptu et spontané, le mystérieux présage de la naissance des bêtes mythiques s’est finalement produit.