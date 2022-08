Un guide rapide pour commencer à regarder Dragon House et ne pas le manquer

La maison du dragon Le premier épisode de la série Dragon House, diffusée sur HBO, a mis en évidence son ambition considérable. Avec un regard beaucoup plus explicite et réfléchi que celui des Game of Thrones la production éblouit par l’attention qu’elle porte aux luttes de pouvoir. Surtout pour son intention de renouveler l’univers de George R.R. Martin vers une nouvelle dimension de sophistication et de splendeur.

Sur Dragon House tous traversent des espaces étonnants sur la façon dont les souverains légendaires ont assumé leur devoir sacré sur le Trône de fer. Plus intéressante encore est l’exploration de la vie d’un Westeros (Westeros), très différent de celui montré dans Game of Thrones. Le seroe détaille, selon toute vraisemblance, l’époque la plus prospère et la plus opulente du continent fictif.

Mais avec toutes ces informations inédites sur son dos, Dragon House peut être déroutant. Particulièrement destiné au public qui n’est pas entièrement familier avec l’œuvre de Martin, ce guide détaillé de l’univers de la série contient tout ce dont vous avez besoin pour en profiter pleinement.

Quand cela se passe-t-il dans La Maison du Dragon ?

La série est une préquelle aux événements narrés dans Game of Thrones. Dès les premières scènes, il est clair que l’action se déroule 172 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen. L’intrigue se concentre sur les événements qui ont conduit à la guerre civile compliquée et sanglante au sein de la maison royale. Une longue confrontation intermédiaire entre les factions d’une même famille, qui a été racontée dans le livre la danse des dragons.

Cependant, la majeure partie de l’intrigue est basée sur une autre histoire de Martin : Le feu et le sang publié en 2018. Le livre détaille, en profondeur, les tensions sur le Trône de fer. Il raconte également comment la querelle de succession a brisé l’équilibre délicat de la maison royale. Au final, les Targaryens sont devenus des légendes et des mythes terrifiants à Westeros, avec un survivant qui cherche à récupérer le pouvoir de la famille.

Comme discuté à plus d’une occasion sur Game of Thrones les Targaryens sont venus de Valyria pour conquérir Westeros. Ils ont réussi, grâce à une attaque féroce qui incluait, bien sûr, l’utilisation de dragons. Aegon et ses deux sœurs/épouses, Rhaenys et Visenya, ont pris le pouvoir et établi une domination totale sur le continent. Dès lors, la famille a régné en ligne ininterrompue, ce qui en a fait la première maison dotée de pouvoir et de statut dans les Sept Royaumes.

La maison du dragon raconte comment, après soixante ans d’un règne paisible et prospère, le roi Jaehaerys a dû choisir sa succession. Père d’une longue lignée, il a dû faire face à la tragédie que seuls son fils, Aemon, et sa fille, Rhaenys, ont survécu à l’enfance. Proche de la mort et après avoir perdu Aemon, il a laissé la décision concernant le nouveau roi entre les mains du Haut Conseil. Le groupe de nobles a fini par choisir son petit-fils Viserys comme héritier, même si Rhaenys avait un meilleur droit au trône. Mais jusqu’alors, l’idée d’une femme dirigeante était impensable à Westeros.

Des années plus tard, Viserys a vécu une situation similaire lorsqu’il a perdu sa femme et son enfant lors d’une naissance tragique. Il a donc dû choisir sa fille aînée, la princesse Rhaenyra, pour lui succéder. Il s’agissait d’empêcher son frère Daemon, violent et cruel, d’accéder au trône ou de prétendre directement au titre d’héritier. Plus tard, le roi se marie en secondes noces avec Alicent Hightower, avec qui il finit par concevoir un prince. Aegon II devient alors le centre d’une fracture complète du pouvoir et le point focal d’une guerre civile dévastatrice.

La maison du dragon racontera tous les événements de la confrontation. Aussi, les disputes dans un Westeros qui doit faire face aux terreurs et aux douleurs de la guerre totale entre les Targaryens.



Qui sont les personnages principaux de La Maison du Dragon ?

Contrairement à Game of Thrones, La maison du dragon se concentre exclusivement sur les Targaryens. Cela se traduit par une représentation minimale, voire uniquement référentielle, du reste des grandes familles puissantes. Pour l’instant, la Hightower à laquelle appartiennent la main du roi et sa future épouse et le Velaryon, avec des places importantes dans l’histoire centrale, se distinguent.

Mais, comme dans toute l’œuvre de Martin, il y a une série de personnages intéressants qui font partie d’un échiquier où se trouve le pouvoir. Bien qu’ils appartiennent tous à la Maison Targaryen, ils ont des personnalités aussi diverses et complexes que le monde de Westeros a l’habitude de montrer. Le scénario de la production pourrait être résumé comme suit :

Jaehaerys Targaryen

La régente au règne le plus long et le plus prospère de la maison Targaryen apparaît à peine quelques minutes dans le premier épisode. Il est joué par Michael Carter et représente le point de départ. Surnommé le « Vieux Roi », il est l’une des figures les plus aimées de l’histoire du continent et de la maison royale Targaryen. Jaehaerys est le successeur du roi Maegor, le Cruel et monte sur le trône de fer à un très jeune âge.

Jaehaerys a régné pendant six décennies et lorsqu’il a perdu son héritier, il a convoqué un Grand Conseil pour choisir son successeur direct. Parmi cette sélection, une place dans l’histoire a été accordée à Viserys Ier, le roi autour duquel s’articule l’intrigue de la série. Maison du Dragon.

Viserys Targaryen

Petit-fils du roi Jaehaerys, il est monté sur le trône au cours d’une élection organisée parmi les membres des maisons nobles de Westeros. Il est joué par Paddy Considine et est, en fait, l’un des rois qui peuvent se vanter d’être « le premier de son nom ».

Il est le cinquième roi Targaryen depuis l’arrivée de la famille sur le continent et aussi, un homme avec une intuition basée sur le bon sens. En particulier, en devinant le danger que son frère Daemon pourrait représenter avec un accès au pouvoir total. Après avoir perdu sa femme et son fils, il désigne Rhaenyra, sa fille aînée, comme son héritière. Une décision qui va briser la tradition du pouvoir dans sa famille et provoquer une future confrontation à grande échelle.

Daemon Targaryen

Cruel, violent et fidèle représentant de la tradition d’une certaine veine de folie dans la famille Targaryen, il a été, pendant un temps, l’héritier désigné de Viserys Ier. Joué dans La maison du dragon de Matt Smith, est la quintessence de la personnalité des souverains ayant le feu du dragon dans les veines. Brutal et inarrêtable, son comportement à divers postes de la cour terrifie le conseil royal. Ainsi, Viserys, après avoir subi la tragédie majeure de perdre sa femme et son futur héritier mâle, a décidé de choisir Rhaenyra comme successeur.

Bien sûr, l’éventualité de perdre le pouvoir accentuera ses traits violents et brutaux. Surtout quand il doit faire face au fait que son successeur est une décision qui fait pression sur sa revendication, qu’il considère plus directe que toute autre.

Rhaenyra Targaryen

La fille aînée du roi Viserys, elle n’était pas destinée à régner. Et en effet, pendant une grande partie du premier épisode, il est clairement établi que sa féminité l’en empêche à l’origine. Mais après le veuvage de son père, Viserys décide de faire d’elle son successeur, pour éviter l’instabilité du royaume. Il s’agit d’une décision qui rompt la ligne de succession et la tradition, faisant de Rhaenyra une cible pour les disputes et les affrontements.

Un point de complication pour Rhaenyra, est qu’elle devra combattre non seulement l’opposition du continent, mais aussi, la famille. Cela fera d’elle le centre des intrigues, de la violence et, plus tard, façonnera son caractère vers la cruauté. Pourtant, la princesse va tenter de faire valoir son droit au trône au-dessus d’une guerre civile aux conséquences incalculables et de plus en plus voraces.

Rhaenys Velaryon et Lord Corlys Velaryon

Le couple le plus puissant de Westeros sous le règne de Viserys Ier est aussi le plus tragique. Rhaenys, jouée par Eve Best, a perdu le trône par la décision du Grand Conseil et est depuis appelée « la reine qui n’a jamais été ». Une appellation d’une cruauté considérable, qui marque d’ailleurs sa place à la cour. Et ce, bien qu’elle soit une descendante directe de Jaehaerys et qu’elle ait un lien fondamental avec sa famille.

Son mari, Lord Corlys Velaryon, joué par Steve Toussaint, est connu comme le Seigneur des marées et est le marin le plus important du continent. Ensemble, ils font partie de la toile d’intrigue qui entoure le trône de fer dans… La maison du dragon. Un point d’intérêt du personnage est qu’il descend directement de l’ancien Valyrian, au même titre que les Targaryen. Ainsi, en plus d’une origine illustre, il rivalise en importance et en pertinence dans le royaume. Quelque chose que Rhaenys utilisera à son avantage dans le futur de la série.

Otto Hightower

La Main du Roi, jouée par Rhys Ifans, est un homme d’influence notable à Westeros de Viserys Ier. D’autant plus qu’il était aussi le plus proche conseiller de Jaehaerys durant ses dernières années. Being a Hightower n’est pas seulement brillant dans son analyse des problèmes du royaume. Il est également un observateur vigilant des mouvements du pouvoir. Et cela fait de lui le premier adversaire déclaré de Daemon Targaryen et de ses prétentions à la succession.

Mais plus alambiqué encore, il est le futur beau-père du roi Viserys Ier, ce qui divisera ses loyautés et, selon toute vraisemblance, ses décisions. Le personnage est un point de friction au milieu de la guerre civile à venir. Et en particulier, une partie des mouvements qui se jouent dans les endroits les plus compliqués dans le contexte du Trône de Fer.

Alicent Hightower

Fille de la Main du Roi jouée par Olive Cook, elle deviendra la seconde épouse de Viserys I et la mère de son héritier mâle, Aegon II. Le différend sur la succession du roi va devenir une fracture considérable dans la paix du pays. En même temps, le premier indice de la guerre civile qui s’ensuivra et balayera ce que la Maison Targaryen avait été jusqu’alors.

Alicent, qui dans le premier chapitre de La maison du dragon est l’amie la plus proche et la confidente de Rhaenyra, elle deviendra une némésis à craindre. Plus inquiétant encore, une pièce sur un vaste échiquier de pouvoir sur lequel elle subira nombre des blessures les plus douloureuses d’une guerre imparable.