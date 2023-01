Un robot capable de sentir est désormais une réalité

Peu importe qu’un robot soit capable de percevoir son environnement à l’aide de caméras, de microphones, de haut-parleurs, de capteurs tactiles et de capteurs de mouvement, il ne saura jamais ce que c’est que de passer devant une pizzeria et de sentir la douce odeur du fast-food nous séduire. C’est ce que nous pensions. Récemment, un groupe de scientifiques ont réussi à reproduire le système olfactif des êtres vivants dans des robots. en utilisant des antennes d’insectes et l’intelligence artificielle.

Le projet a été mené par Neta Shvil, une doctorante, en collaboration avec le Dr Ben Maoz de l’école d’ingénierie Fleischman et les professeurs Yossi Yovel et Amir Ayali de l’école de zoologie. Tous basés à l École de neurosciences Sagol de l’université de Tel Aviv..

Publié dans Nouvelles des neurosciencesl’étude explique comment l’odorat des êtres vivants a été reproduit dans un robot. Jusqu’à présent, est la technologie la plus avancée capable de détecter les odeurs.surpassant les autres produits technologiques spécialisés dans ce domaine par un facteur de 10 000 fois.

Pour son fonctionnement, une plateforme « biohybride » a été développée. C’est-à-dire, elle utilise des capteurs biologiques qui sont directement connectés à des systèmes électroniques. C’est ainsi qu’avec des algorithmes d’intelligence artificielle, ils ont développé ce robot capable de détecter les odeurs comme aucun autre appareil n’a pu le faire jusqu’à présent.

Le robot qui s’appuie sur l’intelligence artificielle et la biologie pour sentir le monde qui l’entoure.

Comment fonctionne le système biohybride de ce robot ? Selon l’étude, des antennes extraites d’un criquet pèlerin ont été utilisées. Ces parties biologiques ont ensuite été connectées à des systèmes électroniques capables de mesurer la quantité de signal électrique produit par les antennes lorsqu’elles détectent une odeur.

Donner au robot la capacité de caractériser les odeurs en fonction de leur signal de sortie, l’appareil électronique était lié à une intelligence artificielle. Grâce à toutes ces informations, les scientifiques ont pu mettre au point un système capable de différencier correctement huit des odeurs pures reconnues par notre système olfactif. Il s’agit notamment du géranium, de la pâte d’amande et du citron.

La technologie développée pour ce robot fonctionne de la même manière que les sens humains.. Chez nous, le stimulus est perçu par un organe sensoriel, puis le cerveau le convertit en impulsions électriques pour décoder l’information. « La nature est beaucoup plus avancée que nous, nous devons donc l’utiliser », déclare le Dr Ben Moz. « Le principe que nous avons démontré peut être utilisé et appliqué à d’autres sens, tels que la vue et le toucher… » conclut-il.

Mais, pourquoi avons-nous besoin d’un robot qui peut sentir ? Les applications de cette technologie sont plus importantes qu’il n’y paraît. De la détection de drogues et d’explosifs à l’identification de cellules cancéreuses. Même l’industrie agricole pourrait en bénéficier, en détectant les parasites qui pourraient représenter un danger pour les cultures.