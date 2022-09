Une grave vulnérabilité a été détectée dans Chrome voici comment vous pouvez vous protéger

Le navigateur Chrome de Google reçoit une petite mais importante mise à jour qui corrige les problèmes suivants un grave problème de sécurité découvert en août dernier, et qui affecte principalement Windows, macOS et Linux. Le problème, en particulier, est un exploit de type « zero-day » pour lequel l’entreprise n’a donné aucun détail supplémentaire quant à l’ampleur de l’exploitation.

Google a toutefois précisé que la découverte de ce problème de sécurité était due à un chercheur externe, qui a décidé de signaler le problème à la Commission européenne exploit anonymement. L’entreprise déclare en outre que il s’agit d’une vulnérabilité grave causée par une validation insuffisante des données dans Mojo. Plus précisément, il s’agit d’une « collection de bibliothèques d’exécution » présente dans Chrome, et destinée à « faciliter le passage pratique de messages à travers des frontières arbitraires » entre et par le processus », comme le détaille son site web.

La firme de Moutain View a également affirmé que la vulnérabilité dans Chrome a été activement exploité. Cependant, elle est réticente à fournir plus de détails, du moins jusqu’à ce que la plupart des utilisateurs mettent à jour leur navigateur avec le correctif.

L’accès aux détails et aux liens relatifs aux bogues peut rester restreint jusqu’à ce que la plupart des utilisateurs effectuent une mise à jour avec un correctif. Nous maintenons également des restrictions si le bogue existe dans une bibliothèque tierce sur laquelle d’autres projets s’appuient de manière similaire, mais qu’il n’a pas encore été corrigé.

Comment se protéger contre la vulnérabilité de Chrome



La nouvelle version de Chrome, avec le numéro 105.0.5195.102a été lancé le 2 septembre. Elle devrait toucher tous les utilisateurs qui ont installé le navigateur sur l’un des systèmes d’exploitation susmentionnés dans les jours et semaines à venir. En principe, Chrome est mis à jour automatiquement, aucune action n’est donc nécessaire. Cependant, il est probable que le programme demande à l’utilisateur de fermer le navigateur pour appliquer l’installation. Ou confirmez la mise à jour pour qu’elle s’installe correctement.

Dans tous les cas, vous pouvez savoir quelle version de Chrome vous avez en vous connectant au navigateur et en cliquant sur les trois points à côté de la barre de recherche. Ensuite, allez sur Aide & Info Chrome vous verrez le numéro de version juste en dessous du logo du navigateur.