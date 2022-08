Une nouvelle PS5 est à portée de main et pourrait accélérer la production

Le prix de la PS5 a augmenté la semaine dernière, mais ses problèmes de production et de disponibilité n’ont pas changé. Il est toujours impossible de mettre la main sur la console next-gen de Sony, et il ne semble pas que cela soit sur le point de changer.

Cependant, tout porte à croire qu’une nouvelle révision de la console, comme celle qui est arrivée l’année dernière, est en route, peut rationaliser les processus de fabrication et accélérer la production de l’appareil. Une PS5 plus facile à fabriquer signifie une plus grande disponibilité au détail.

Les détaillants japonais ont révélé que Sony allait commercialiser un troisième modèle de PS5 dans les semaines à venir. Le nouveau modèle, baptisé CFI-1200, sortira au Japon le 15 septembre (le même jour que l’augmentation de prix au Japon). Il s’agit d’une révision mineure, qui modifie certains composants internes pour améliorer certaines parties.

Cependant, cette révision pourrait inclure une amélioration clé qui accélérera la production de la PS5. Il est spéculé que le prochain modèle de PS5 sera utiliser a un nouveau chipset AMD de 6nm. Comme il s’agit d’une puce plus récente, sa disponibilité devrait être bien meilleure et permettra à Sony de produire des consoles PS5 à un rythme beaucoup plus rapide.

Même PS5, processeur différent

Cela ne signifie pas qu’il s’agit d’une nouvelle console ou qu’elle offre de nouvelles fonctionnalités. Il s’agirait simplement de modifier l’un des composants pour accélérer la disponibilité, le plus grand frein à la PS5 depuis son lancement en 2020.

En effet, bien que le jeu de puces soit très différent du processeur actuel, un processeur AMD personnalisé de 7 nm, les performances ne devraient pas changer de manière significative, comme Sony l’aurait prévu avec pour seul objectif l’efficacité de la production. En fait, la version 6 nm fait déjà l’objet de rumeurs depuis plusieurs mois :

En fait, vu le timing, ça semble tout à fait plausible. La dernière révision de la PS5 date de l’année dernière. Le modèle CFI-1102A est arrivé juste avant le début de l’automne, mais avec des changements beaucoup moins importants. Il a réduit le poids de 300 grammes grâce à des changements dans l’alimentation électrique. En outre, elle a adopté une nouvelle vis pour le support de la console qui ne nécessite pas l’utilisation d’un tournevis. Contrairement au modèle original.