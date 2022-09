Voici comment ce produit Apple emblématique a évolué au fil des ans

Apple a confirmé l’arrêt de l’iPod, son appareil multimédia axé sur la lecture de musique. Plus de modèles de Ipod touch, et sa commercialisation se poursuivra jusqu’à épuisement des stocks, laissant derrière lui 20 ans d’innovation non seulement dans le matériel, mais aussi dans le paysage musical. Cet appareil, en fait, a marqué un avant et un après pour Apple. Aussi pour toute une génération.

Le premier des six iPod Classic annoncés par la société dans les années 2000 est arrivé le 23 octobre 2001. Il a également introduit en réponse à la mauvaise intégration du reste des appareils du marché avec iTunes, le logiciel de lecteur de musique d’Apple. Ce jour-là, Steve Jobs a pris la parole pour annoncer un lecteur MP3 compact capable de stocker seulement 1 000 chansons dans 5,10 Go de mémoire. La batterie a duré 10 heures, l’écran n’était pas en couleur, et le classique molette cliquable (molette cliquable) était mécanique, mais c’était un appareil révolutionnaire. Jobs, en fait, a décrit l’iPod comme « une toute nouvelle catégorie de lecteur de musique numérique » capable de « mettre toute votre collection de musique dans votre poche et de l’écouter où que vous alliez ».

En 2002, Apple s’est concentré sur l’amélioration de certains aspects de l’iPod de première génération. Le modèle 2G avait plus de stockage, environ 10 Go, et était compatible avec les ordinateurs Windows. Sa molette cliquable, en plus, est passée de mécanique à tactile. Ce n’est pas deux ans plus tard, en 2003, que l’entreprise dirigée à l’époque par Steve Jobs lance le modèle de troisième génération. cette fois cavec commandes tactiles complètess —mais pas son écran—, un stockage interne jusqu’à 40 Go et un connecteur dock ; le même qui comprenait l’iPhone.

Dans les années qui ont suivi, Apple a sorti de nouvelles générations qui comprenaient plus de fonctionnalités, telles qu’un écran couleur sur l’iPod de quatrième génération, la possibilité de lire des vidéos sur le cinquième modèle ou une sixième génération repensée avec une mémoire interne pouvant atteindre 160 Go. Ce modèle, annoncé en 2007, était le dernier né d’une gamme qu’Apple a fini par appeler Classic pour laisser place à de nouvelles catégories de produits, comme l’iPod Mini, l’iPod Nano, l’iPod Shuffle ou le modèle Touch, à écran tactile.

L’iPod est devenu plus petit avant d’être entièrement tactile

La iPod mini, en fait, il a été introduit pour la première fois en 2004, des mois avant que la société Cupertino n’annonce l’iPod Classic de quatrième génération. Ce modèle est venu comme une alternative plus compacte et colorée, et après une deuxième génération avec de légères améliorations, il est devenu l’iPod nano.

L’iPod nano a été l’une des gammes qui a connu le plus de refontes. La première génération était un appareil compact mais allongé, et il en est resté ainsi jusqu’à l’iPod Nano de troisième génération, dont l’écran a changé de format pour permettre la lecture vidéo. Dans les quatrième et cinquième versions, Apple a de nouveau cherché un long regard, mais l’a complètement minimisé dans la sixième, réduisant toute l’équipe à pratiquement un petit écran tactile.

Les iPod shuffle, qui ont également été annoncés à l’époque de l’iPod mini et de l’iPod nano, offraient une taille beaucoup, beaucoup plus compacte. Principalement parce qu’ils n’avaient pas d’écran, juste un contrôle de lecture. Les shuffles, en plus, comprenaient une encoche dans le dos pour placer l’appareil dans le passant de ceinture du pantalon.

Et l’iPod Touch est arrivé

« Avec iPod, écouter de la musique ne sera plus jamais pareil. » Steve Jobs.

Le premier Ipod touch que la société Cupertino a annoncé est arrivé en 2007, avec l’iPod nano de 3ème génération. Ce modèle, avec une version allant jusqu’à 32 Go, a été le premier appareil de la gamme à inclure le Wi-Fi et une interface capable d’exécuter des applications telles que Safari, YouTube ou iTunes, pour lire de la musique. Les générations futures ont amélioré son apparence et ajouté de nouvelles fonctionnalités. Parmi eux, des haut-parleurs internes ou des caméras FaceTime pour les appels vidéo ou la capture d’images et l’enregistrement vidéo.

La sixième génération de l’iPod Touch a été un bond significatif en termes de performances. Annoncé en 2015, ce modèle embarquait une puce A8 – la même que celle des iPhone 6 et 6 Plus – capable d’offrir des performances graphiques 10 fois plus rapides. En 2019, Apple l’a mis à jour pour une septième génération. Cette fois, avec une puce A10 Fusion qui lui permettait de faire tourner la version la plus récente d’iOS à ce jour. Il s’agit du dernier modèle qui peut actuellement être acheté sur le site Web d’Apple jusqu’à épuisement des stocks.

L’essence de l’iPod perdure dans tous les appareils Apple

L’iPhone, le Mac, l’Apple Watch, l’iPad, le HomePod, et même l’Apple TV, sont capables de jouer de la musique via Apple Music, un service qui s’est considérablement amélioré depuis son arrivée en 2015 et qui nous a permis de passer de 1 000 chansons dans notre poche à des millions de morceaux au poignet. L’essence de l’iPod se perpétue donc dans les produits de l’entreprise. Apple continue également de parier sur la musique avec des appareils comme les AirPods, le complément parfait pour tous les appareils Apple.

« La musique a toujours fait partie intégrante d’Apple et la proposer à des centaines de millions d’utilisateurs via l’iPod a eu un impact bien plus important que l’industrie de la musique, elle a également redéfini la façon dont nous la découvrons, l’écoutons et la partageons. » Greg Joswiak, directeur mondial du marketing d’Apple dans une déclaration sur la mort de l’iPod.

Actuellement, Apple Music a plus de 90 millions de chansons et 30 000 listes de lecture. Il comprend également des milliers de pistes compatibles avec Dolby Atmos et Spatial Audio. Aussi la possibilité de lire le contenu même sur les smartphones Android ou les ordinateurs Windows.