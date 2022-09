Voici la quantité de RAM dont disposeront les nouveaux iPhone 14 et 14 Pro

L’une des caractéristiques qu’Apple garde généralement pour elle lorsqu’elle annonce de nouveaux modèles d’iPhone est la quantité de RAM incluse dans les différents modèles. En fait, cela n’apparaît dans aucune section du site Web de l’entreprise, pas même dans la liste des spécifications, où nous pouvons voir à la fois le stockage et certaines caractéristiques plus techniques du processeur. Macrumorsa cependant pu vérifier, grâce à la dernière bêta de Xcode 14, la RAM du nouvel iPhone 14, la variante Plus et l’iPhone 14 Pro et Pro Max.

Cette année, selon le média susmentionné, les quatre modèles d’iPhone ont la même mémoire. Plus précisément, l’iPhone 14 et les deux variantes Pro disposent de 6 Go de RAM. Par rapport aux modèles de l’année dernière, la seule différence réside dans l’iPhone 14, car ses prédécesseurs, l’iPhone 13 (et 13 mini), disposaient de 4 Go de RAM. Les iPhone 13 et 13 Pro, quant à eux, disposaient déjà de 6 Go de RAM.

Apple, cela dit, aurait pu choisir une architecture différente pour les modèles iPhone 14 Pro. C’est du moins ce que suggère l’analyste Ming-Chi Kuo, qui a détaillé que les versions les plus puissantes pourrait être livré avec de la RAM LPDDR5 tandis que les modèles de base conserveraient la RAM LPDDR4X de l’iPhone 13 Pro.

La même mémoire vive dans l’iPhone 14 et 14 Pro, mais un processeur différent



À cela, il faut ajouter une autre différence importante : Les variantes de l’iPhone 14 et du Pro ne disposent pas du même traitement Apple a opté pour une puce A15 Bionic pour les modèles de base de 6,1 pouces et 6,7 pouces. L’iPhone 14 Pro et Pro Max, quant à lui, est doté d’une nouvelle puce A16 Bionic, qui comprend un GPU à 5 cœurs avec une vitesse de bande passante jusqu’à 50 % supérieure à celle de la génération précédente, et un CPU à 6 cœurs.

En ce qui concerne le stockage, les modèles iPhone 14 et Pro sont tous deux équipés Versions 128GB, 256GB et 512GB. Les modèles Pro, quant à eux, disposent également d’une variante avec 1 To de mémoire interne. Les quatre combinés seront disponibles en précommande le 9 septembre, et seront officiellement mis en vente le 16 septembre.