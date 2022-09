Voici le premier épisode de House of the Dragon, gratuit

House of the Dragon est sans aucun doute l’une des séries de l’année. Le spin-off de Game of Thrones est un formidable moyen de revenir sur les terres de Westeros et… découvrez le contexte de l’une des séries qui a marqué l’histoire House of the Dragon est une série HBO, vous aurez donc besoin d’un abonnement HBO Max pour la regarder (vous pouvez vous abonner ici pour une réduction de 35%).

Cependant, la société de production de l’émission souhaite que chacun puisse la regarder, au moins le premier épisode, et juger si elle en vaut la peine ou non. C’est pour cette raison que HBO Max offre le premier épisode de House of the Dragon absolument gratuit ouvertement et pour tous. Et vous n’avez même pas besoin d’un compte HBO Max pour le regarder.

Oui, juste au moment où vous lisez. Le premier épisode de House of the Dragon peut être regardé entièrement gratuitement sur YouTube, avec la seule mais que vous aurez besoin d’un compte sur la plateforme Google et que ce compte doit être un compte adulte, c’est-à-dire +18. Si vous remplissez cette condition, vous pouvez regarder gratuitement le premier épisode ci-dessous :

Regarder House of the Dragon gratuitement sans abonnement

Logiquement, l’idée est que vous puissiez regarder le premier épisode pour savoir si vous aimerez le reste de la série, pour lequel vous aurez besoin d’un compte actif et d’un abonnement HBO Max. Et contrairement aux autres séries, House of the Dragon est diffusé chaque semaine sur HBO, donc vous ne pouvez regarder qu’un épisode par semaine.

L’autre alternative est de profiter de votre abonnement à HBO Max, d’attendre que la série se termine en octobre et de faire un marathon jusqu’au bout. House of the Dragon avec tous les épisodes disponibles. Et en attendant, profitez de l’énorme catalogue de HBO Max pour apprécier certaines des meilleures séries de l’histoire. The Wire, The Sopranos etc. sont disponibles dans le catalogue.

En plus des grandes séries, n’oubliez pas que sur HBO Max sont également disponibles tous les grands films de la Warner, notamment Matrix, Joker, ou le dernier Batman.