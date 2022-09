Voici les 8 cas dans lesquels l’écran toujours allumé de l’iPhone 14 Pro s’éteint complètement

Apple, à l’occasion de l’arrivée des nouveaux iPhone 14 et 14 Pro Max dans les boutiques, a détaillé quelques clés pour le fonctionnement de l’une des principales caractéristiques de ces deux nouveaux modèles : l’écran toujours allumé. Dans une nouvelle page d’assistance, l’entreprise a expliqué que l’appareil également connu sous le nom de Affichage permanent s’éteint complètement à certains moments afin d’économiser la batterie bien que son panneau permette de réduire la consommation au minimum lorsqu’il est en fonctionnement.

Jusqu’à présent, nous savions que l’écran toujours allumé de l’iPhone 14 Pro s’éteignait complètement lorsque l’utilisateur plaçait le combiné face contre terre, quand il est placé dans une poche,[19459011ou même lorsque vous quittez la pièce avec votre Apple Watch et laissez votre iPhone derrière vous. Il ne s’agit toutefois que de trois des huit scénarios dans lesquels l’affichage permanent de l’iPhone 14 Pro est complètement désactivé. Ils sont les suivants.

Lorsque l’iPhone est avec l’écran vers le bas.

Lorsque l’iPhone 14 Pro est dans une poche ou un sac.

Si l’iPhone détecte que vous êtes parti avec une Apple Watch.

Lorsque le mode veille est activé.

Lorsque le mode de faible consommation est activé.

Si l’iPhone est connecté à CarPlay.

Lorsque la caméra de continuité est en cours d’utilisation.

Lorsque vous n’avez pas utilisé l’iPhone pendant un certain temps.

Dans ce dernier scénario, Apple affirme que l’iPhone 14 Pro est capable d’apprendre les schémas d’activité de l’utilisateur pour éteindre ou allumer automatiquement l’écran toujours actif.

L’écran toujours allumé de l’iPhone 14 Pro peut aussi s’éteindre complètement



En revanche, il est possible d’éteindre l’écran Always-On de l’iPhone 14 Pro complètement si l’utilisateur estime que ce n’est pas nécessaire et préfère économiser un peu plus d’autonomie. Pour ce faire, il est nécessaire d’aller dans Paramètres & ; Affichage et de désactiver l’option « Toujours à l’écran ».

Dans tous les cas, l’écran toujours allumé de l’iPhone 14 Pro est conçu pour éviter une consommation excessive de la batterie. Pas seulement parce que le niveau de luminosité ou les couleurs sont plus faibles, mais aussi parce que le tableau de bord des deux versions est doté de la technologie LTPO. Cela permet notamment d’adapter et de faire varier la fréquence de rafraîchissement entre 1 Hz et 120 Hz. Lorsque le terminal est en service, il applique la fréquence maximale. En revanche, lorsque l’écran n’est pas en mouvement, il abaisse la fréquence à 1 Hz.