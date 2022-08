Vous ne pouvez toujours pas obtenir votre Steam Deck et Valve pense déjà à la prochaine version

Alors que beaucoup d’entre nous attendent encore que la disponibilité internationale du Steam Deck s’étende, Valve pense déjà à la deuxième génération de pont à vapeur pour essayer d’en obtenir un, Valve pense déjà à la prochaine génération de sa console portable. C’est ce que prouve une brochure que la société a publiée ces dernières heures, à l’occasion de l’arrivée de l’appareil en Asie ; plus précisément, au Japon, à Taïwan, en Corée du Sud et à Hong Kong.

La publication en question souligne non seulement la bonté de l’appareil, mais ouvre également la porte à ce que nous pourrions voir dans d’autres versions ou variantes futures. Le titre choisi pour la dernière section du matériel promotionnel laisse peu de place à l’imagination. L’avenir : plus de Steam Decks, plus de SteamOS dit la direction de Gabe Newell.

Steam Deck est le premier d’une nouvelle catégorie de PC de jeu Steam portables. À l’avenir, Valve poursuivra ce produit avec des améliorations et des itérations matérielles et logicielles, et mettra sur le marché de nouvelles versions de Steam Deck. Comme l’original, et comme tous les PC, ces futurs produits continueront à donner accès au même catalogue de jeux Steam que les joueurs connaissent et aiment déjà, indique la brochure.

Les propos de Valve sont très intéressants, car ils donnent un avant-goût de ce que nous pourrions voir dans les années à venir de la part du pont Steam. Soyons clairs : personne n’a jamais douté que la société voulait faire de l’ordinateur de poche le premier membre d’une famille de produits. Mais il est clair que la grande attente suscitée après son annonce, associée au grand nombre de précommandes et aux critiques majoritairement positives qu’il a reçues, permet à l’entreprise d’avoir une image un peu plus claire de ce qu’il faut faire à l’avenir.

La prochaine version de Steam Deck pourrait arriver dans plusieurs années



Ce n’est pas parce que Valve réfléchit déjà à un Steam Deck de nouvelle génération que les plans hypothétiques de sa sortie sont immédiats. Ne vous réjouissez donc pas de voir un Steam Deck 2 ou un Steam Deck Pro dans les mois à venir. Avant que cela ne se produise, les Américains doit résoudre les limites de la disponibilité des équipements qui est actuellement disponible sur un très petit nombre de marchés.

Le lancement de la console au Japon, l’un des marchés les plus importants au monde, constituera sans aucun doute une épreuve décisive joueur par excellence. Ce ne sera pas facile, bien sûr, surtout si l’on tient compte de la portée considérable de PlayStation et de Nintendo, mais l’expansion asiatique joue un rôle clé dans l’avenir de l’appareil.

Pour l’instant, Valve a pu résoudre ses problèmes de ligne d’approvisionnement. L’entreprise avancera les livraisons du pont à vapeur aux réservistes ce qui nous donne l’espoir de voir la console arriver dans plus de pays à court ou moyen terme. Croisons les doigts pour que nous puissions mettre la main dessus avant l’arrivée de la deuxième génération.