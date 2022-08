WhatsApp lance son application native pour Windows et est indépendante de votre smartphone

L’application WhatsApp entièrement native pour Windows est arrivée ! Selon The Verge l’application est sortie de la phase bêta et vient remplacer l’approche basée sur le navigateur et le framework Electron que nous utilisons depuis longtemps.

La meilleure chose à propos de la nouvelle application WhatsApp pour Windows est que vous n’avez plus besoin de compter sur votre téléphone. Il fonctionnera de manière autonome, vous n’avez donc pas besoin de coupler votre appareil, ni de l’allumer et de le connecter au même réseau que votre ordinateur. Il s’agissait des conditions requises pour utiliser la version web de WhatsApp, mais ce processus fastidieux fait désormais partie du passé.

Oh wow, the new version of WhatsApp is now out of beta. It's a modern Windows app which replaces the old electron/web version. You can receive messages without the app being turned on, and you don't need to be connected to a phone.

Download: https://t.co/10uMAH7SHI pic.twitter.com/6Xh1KKqsh0

— Daniel 🇨🇦 (@kid_jenius) August 16, 2022