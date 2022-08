Windows 11 : quelles sont les nouveautés de la mise à jour majeure prévue pour septembre ?

Microsoft prépare une mise à jour majeure pour Windows 11 en septembre. La nouvelle version, actuellement baptisée 22H2, sera disponible à partir du 20 du mois prochain rapports The Verge et comprendra d’importantes nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l’expérience des utilisateurs. Elle comprendra également certaines fonctions d’accessibilité et diverses améliorations de l’interface. La liste des nouvelles fonctionnalités est en fait assez longue, et bien que la société ne les ait pas encore confirmées, les dernières versions de test en ont déjà révélé beaucoup.

Microsoft, en particulier, ajoutera deux nouvelles fonctionnalités d’accessibilité à la prochaine mise à jour de Windows 11 l’un d’entre eux est la Sous-titres en direct. Cette fonctionnalité, conçue pour les personnes sourdes ou malentendantes, permettra aux utilisateurs d’ajouter automatiquement des sous-titres aux contenus où le son est diffusé, quelle que soit l’application ou le programme utilisé. La version 22H2 de Windows 11, d’autre part, sera aussi permettent aux utilisateurs de contrôler l’interface par la voix.

Windows 11 22H2 apportera également des améliorations au menu de démarrage et à la barre des tâches. Il sera bientôt possible de créer des dossiers d’application dans le menu de démarrage lui-même. De cette façon, les utilisateurs peuvent rassembler les applications et les programmes de la même catégorie dans une seule section.





Le système d’exploitation de Microsoft ramènera également l’une des principales fonctionnalités de Windows 10 : la possibilité de glisser et de déposer des fichiers ou des applications dans la barre des tâches. Cette fonction, il faut le rappeler, a été supprimée avec l’arrivée de la première version de Windows 11 et sera donc récupérée avec la mise à jour de septembre.

Windows 11 apportera des améliorations à l’interface pour optimiser l’expérience utilisateur

Outre les nouvelles fonctionnalités, Microsoft apportera également quelques améliorations à l’interface de Windows 11 version 22H2 de nouvelles animations et de nouveaux gestes pour les appareils dotés d’un écran tactile. Le gestionnaire de tâches, quant à lui, sera remanié avec plusieurs nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, une nouvelle barre de commande, comme indiqué par The Verge et une nouvelle section qui permettra aux utilisateurs de visualiser et de contrôler les applications et programmes gourmands en ressources.



Snap la fonction qui permet de créer des groupes de fenêtres dans Windows 11, sera également améliorée dans la version disponible à partir de septembre. Il vous permettra de voir quels agencements ou formats de fenêtres sont compatibles avec les applications que vous utilisez.

Une autre nouvelle fonctionnalité qui arrivera avec cette mise à jour – bien qu’elle soit attendue plus tard est la possibilité de créer et naviguer entre les onglets dans l’explorateur de fichiers. Il s’agit, en fait, de l’une des fonctionnalités les plus attendues. Si les utilisateurs veulent actuellement naviguer entre différentes sections et différents dossiers, ils doivent le faire dans la même fenêtre, perdant ainsi le fichier précédent et devant cliquer sur le bouton retour pour le récupérer. Ou en ouvrant de nouvelles fenêtres dans chaque dossier ou fichier.