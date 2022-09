Yamaha annonce des mises à jour techniques et de nouvelles couleurs pour l’E-Vino au Japon

Yamaha a annoncé quelques mises à jour de son premier et unique scooter électrique de série exclusivement disponible sur le marché japonais, le E-Vino. Ce scooter est basé sur le minuscule scooter Vino, qui a gagné en popularité au Japon grâce à son prix abordable, son joli style et sa facilité d’utilisation. Pour l’année modèle 2023, le E-Vino offre un peu plus d’utilité et une nouvelle couleur. Voyons cela de plus près. Pour commencer, ceux qui cherchent à ajouter la E-Vino à leur collection, ou peut-être à l’utiliser comme principal moyen de transport pour se déplacer dans les zones métropolitaines japonaises, Yamaha a augmenté la capacité de la batterie de la moto. Avec 12,2 Ah, elle est désormais capable d’aller un peu plus loin, mais pas encore si loin. Si le modèle précédent était capable de parcourir 29 kilomètres en une seule charge, la version actualisée porte cette autonomie à 32 kilomètres, ce qui montre clairement que la E-Vino n’est pas vraiment destinée à dépasser les limites de la ville.

Il est équipé d’un moteur synchrone à courant alternatif d’une puissance maximale de 1,2 kW. Le couple est de 7,8 Nm, ou 5,5 ft-lbs, ce qui est très agréable pour les débutants. En outre, c’est un scooter assez léger, qui ne pèse que 68 kg. Yamaha annonce un temps de charge d’environ trois heures, ce qui, compte tenu du niveau de technologie des autres vélos et scooters électriques actuels, est franchement peu impressionnant. L’E-Vino roule sur de minuscules pneus de 10 pouces aux deux extrémités. En plus de la mise à jour de la batterie, l’E-Vino reçoit également une nouvelle couleur vive. La couleur est décrite par Yamaha comme « semblable à celle d’un véhicule électrique », selon la publication automobile japonaise. Young Machineet il est facile de comprendre pourquoi. Le motif cyan et blanc dégage une esthétique incroyablement propre, reflétant la nature zéro émission du véhicule. Yamaha propose également l’E-Vino dans un coloris blanc et noir plus sobre, qui donne au scooter électrique un caractère beaucoup plus rétro.

Pour ce qui est du prix et de la disponibilité, Yamaha a fixé le prix du nouveau E-Vino à 314 600 yens, soit l’équivalent d’environ 2 246 dollars américains, selon les taux de change actuels. Elle devrait commencer à rouler dans les salles d’exposition Yamaha d’ici le 30 septembre 2022.